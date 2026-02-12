Alertan por problemas de fertilidad... detectan 42 sustancias tóxicas en el semen humano

Una metodología pionera desarrollada por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea-CSIC) ha identificado 42 compuestos químicos presentes en el semen humano, un hallazgo que amplía la comprensión sobre la exposición diaria a sustancias tóxicas y su posible vínculo con la fertilidad masculina.

Los resultados, publicados en la revista científica Exposome, ofrecen una radiografía inédita del llamado exposoma químico, es decir, el conjunto de sustancias ambientales a las que las personas están expuestas a lo largo de su vida.

La investigación cobra especial relevancia en un contexto donde la infertilidad afecta al 15% de la población mundial, y donde los factores masculinos explican entre el 40 y 50% de los casos, un fenómeno que se ha intensificado en las últimas décadas.

UNA METODOLOGIA INNOVADORA PARA RASTREAR TOXICOS

El equipo científico empleó una avanzada técnica de espectrometría de masas de alta resolución, capaz de medir la masa exacta de los compuestos con una precisión superior a 0.001 unidades de masa atómica, lo que permite diferenciar sustancias químicamente similares.

El análisis se realizó en muestras de semen, sangre y orina de 48 hombres sanos, de entre 18 y 40 años, residentes en Tarragona. A través de un cribado químico de amplio espectro, se rastrearon más de 2 mil compuestos orgánicos.

Los resultados revelaron la presencia de 42 sustancias en semen, 42 en orina y 48 en sangre, pertenecientes a mezclas complejas como edulcorantes artificiales, insecticidas, PFAS, retardantes de llama, fármacos y marcadores asociados al consumo de tabaco.

COMPUESTOS DETECTADOS Y CALIDAD DEL ESPERMA

El estudio encontró asociaciones negativas entre algunos de los compuestos detectados y la calidad seminal, aunque sin establecer relaciones causales directas. Sustancias como el acesulfamo, el bisfenol-S, el insecticida nitenpiram y ciertos surfactantes industriales se vincularon con una reducción en el número, concentración y morfología de los espermatozoides.

Además, el fosfato de trietilo, un retardante de llama utilizado en materiales de construcción, fue asociado con un menor volumen espermático, mientras que aditivos empleados en la fabricación de neumáticos se relacionaron con disminución de movilidad y vitalidad del esperma.

El estudio también confirmó impactos negativos previamente reportados para la nicotina, la cotinina y sustancias perfluoradas, presentes en utensilios de cocina, envases y textiles.

FERTILIDAD MASCULINA Y EL EXPOSOMA QUIMICO

Los resultados refuerzan la hipótesis de que el exposoma químico puede influir en la espermatogénesis y contribuir al descenso global de la fertilidad masculina. La investigación contó con la colaboración del Inrae de Francia y la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Según los investigadores, el plasma seminal se perfila como una matriz clave para detectar mezclas de contaminantes que podrían pasar desapercibidas en sangre u orina, pero que están directamente relacionadas con la función reproductiva.

Este enfoque abre nuevas vías para la investigación en salud ambiental y reproductiva, ofreciendo una visión más completa sobre las exposiciones químicas reales en la población general.

DATOS CURIOSOS DEL ESTUDIO

· Se rastrearon más de 2 mil compuestos orgánicos

· Se detectaron 42 sustancias químicas en semen humano

· La técnica distingue compuestos con una precisión de 0.001 UMA

· Incluye químicos presentes en alimentos, plásticos, fármacos y tabaco

· El estudio analizó tres matrices biológicas: semen, sangre y orina