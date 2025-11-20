Anuncian Pensión Hombres Bienestar para el 2026 en la CDMX

Existen muchos programas de apoyo para mujeres líderes del hogar, de madres solteras, y becas para estudiantes o menores de edad. Pero no existen muchos programas que se enfoquen en el apoyo económico para hombres, apenas que sea para la pensión o el INAPAM.

Por ello, para el 2026 se presentará un servicio de la Secretaría del Bienestar, específicamente para hombres.

TE PUEDE INTERESAR: PlayStation confirma Black Friday 2025: fechas, ofertas y lo que podrás comprar en México

La Pensión Hombres Bienestar fue anunciada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Se informó que con este apoyo, los hombres que cumplan los requisitos, recibirán un apoyo de 3 mil pesos bimestrales.

REQUISITOS PARA LA PENSIÓN HOMBRES BIENESTAR

Para solicitar la pensión, los interesados deben corresponder con las siguientes especificaciones:

*) Ser residente de la CDMX

*) Tener 63 años (se destaca que la edad no debe rebasar la detallada)

*) Expresar interés en recibir el programa ‘Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años’

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA PENSIÓN HOMBRES BIENESTAR

Para proceder con el trámite, y tener la posibilidad de recibir los 3 mil pesos bimestrales, los interesados deben colaborar con los siguientes documentos:

*) Identificación oficial con fotografía (INE, IMSS, ISSSTE, INAPAM, Cédula profesional, cartilla militar)

*) Comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a tres meses.

*) Acta de nacimiento

*) CURP

*) Solicitud de ingreso al programa, proporcionada por las áreas operativas de la SEBIEN.

PENSIÓN PARA HOMBRES HASTA EL 2026

Se debe destacar que el programa todavía no tiene funcionamiento; hasta el momento, no se ha proporcionado fechas oficiales. Por igual, no se han creado páginas oficiales, enlaces ni fórmulas.

Se recomienda evitar todo tipo de información falsa para no caer en fraudes ni estafas.

TE PUEDE INTERESAR: Estos trabajadores NO recibirán su aguinaldo en 2025, según la LFT... Conoce la lista completa

El gobierno de la CDMX proporcionará, dentro de los próximos meses, nuevos detalles para la inscripción, requisitos extra y el calendario oficial.