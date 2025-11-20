Anuncian Pensión Hombres Bienestar para el 2026 en la CDMX

/ 20 noviembre 2025
    Anuncian Pensión Hombres Bienestar para el 2026 en la CDMX
    Anuncian Pensión Hombres Bienestar para el 2026 en la CDMX

Los hombres que cumplan los requisitos podrán recibir hasta 3 mil pesos bimestrales como apoyo económico

Existen muchos programas de apoyo para mujeres líderes del hogar, de madres solteras, y becas para estudiantes o menores de edad. Pero no existen muchos programas que se enfoquen en el apoyo económico para hombres, apenas que sea para la pensión o el INAPAM.

Por ello, para el 2026 se presentará un servicio de la Secretaría del Bienestar, específicamente para hombres.

La Pensión Hombres Bienestar fue anunciada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Se informó que con este apoyo, los hombres que cumplan los requisitos, recibirán un apoyo de 3 mil pesos bimestrales.

REQUISITOS PARA LA PENSIÓN HOMBRES BIENESTAR

Para solicitar la pensión, los interesados deben corresponder con las siguientes especificaciones:

*) Ser residente de la CDMX

*) Tener 63 años (se destaca que la edad no debe rebasar la detallada)

*) Expresar interés en recibir el programa ‘Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA PENSIÓN HOMBRES BIENESTAR

Para proceder con el trámite, y tener la posibilidad de recibir los 3 mil pesos bimestrales, los interesados deben colaborar con los siguientes documentos:

*) Identificación oficial con fotografía (INE, IMSS, ISSSTE, INAPAM, Cédula profesional, cartilla militar)

*) Comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a tres meses.

*) Acta de nacimiento

*) CURP

*) Solicitud de ingreso al programa, proporcionada por las áreas operativas de la SEBIEN.

PENSIÓN PARA HOMBRES HASTA EL 2026

Se debe destacar que el programa todavía no tiene funcionamiento; hasta el momento, no se ha proporcionado fechas oficiales. Por igual, no se han creado páginas oficiales, enlaces ni fórmulas.

Se recomienda evitar todo tipo de información falsa para no caer en fraudes ni estafas.

El gobierno de la CDMX proporcionará, dentro de los próximos meses, nuevos detalles para la inscripción, requisitos extra y el calendario oficial.

apoyos sociales
Bienestar
trámites

CDMX
México

Secretaría De Bienestar

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

