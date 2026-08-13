¿Aún se llevan fotos para el pasaporte? SRE aclara si tienes que llevarlas a tu cita

Una duda general en el trámite o renovación del pasaporte mexicano es la fotografía que se utilizará para el documento, ya que anteriormente existía la costumbre de llevar fotografías impresas tamaño pasaporte para realizarlo. Por lo que es necesario acudir a mi cita para pasaporte con un paquete de fotografías para la expedición del documento. Anteriormente, los solicitantes se presentaban en estudios fotográficos para capturar la fotografía de 4.5 cm x 3.5 cm, con fondo blanco y se tenían que pedir con anticipación para que llegaran a tiempo y se pudieran llevar el día del trámite, que correspondería al documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Pero, ya no es necesario hacerlo, ahora los mexicanos acuden a su cita en la sede de la SRE y ese mismo día toman la foto con la cámara del lugar y se enviará al sistema para que se imprima en tu documento.

¿DEBO LLEVAR FOTOGRAFÍAS TAMAÑO PASAPORTE? La respuesta rápida: No. Actualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores realiza la captura de fotografía y demás datos biométricos directamente durante la cita, por lo que la mayoría de los solicitantes ya no necesitan acudir a un estudio fotográfico y llevar las fotografías impresas. Cabe destacar que en las oficinas del SRE y los consulados, la imagen del solicitante se realiza digitalmente como parte del proceso de registro de datos biométricos, donde además de la fotografía, también se toman las huellas dactilares y la lectura del iris para integrar la información del documento de viaje. Al llegar a la oficina, revisarán todos los documentos necesarios para el trámite, como acta de nacimiento, credencial de elector y pago del derecho al trámite. Posteriormente a la revisión de documentos, pasará a otra ventanilla para corroborar los datos y tomar la foto, así como los datos biométricos. Por lo que, quienes tramiten el pasaporte mexicano en condiciones normales, únicamente deberán presentarse con sus documentos, sin la necesidad de tomarse fotografías en un estudio externo.

PERO... ¿HAY EXCEPCIONES? Como en cualquier trámite de documentos, existen excepciones que podrían en las que el solicitante deberá entregar dos fotografías tamaño pasaporte, a color, de frente, con fondo blanco, sin lentes y tomadas recientemente. Se trata de un requisito extraordinario, ya que la regla general es que las fotografías se toman en las oficinas de la SRE. Suele aplicarse en casos específicos o cuando alguna oficina requiere documentación adicional para agilizar el trámite. Por eso es recomendable revisar las indicaciones de la oficina donde se realizará la cita o seguir las instrucciones que la Secretaría de Relaciones Exteriores envíe al confirmar la fecha del trámite.

¿POR QUÉ NO SE PUEDE SONREÍR EN LA FOTO? Al momento de tomar la foto para el pasaporte se pide a las personas que tengan la boca cerrada, que no sonrían ni hagan ningún tipo de pose. Esto debido a que la sonrisa puede afectar el reconocimiento facial que se hace a través de las computadoras, esto porque al llegar a cualquier país en el extranjero, se deberá mostrar el documento y sonreír podría provocar que impidan el ingreso a un territorio. Al llegar a un país, las autoridades realizan un “mapeo” facial para compararlo con la foto y, si no coincide, podrías tener problemas, entre ellos, que te impidan la entrada a tu destino.

¿CÓMO IR A LA FOTO PARA PASAPORTE? Deberás acudir con un peinado que deje la cara descubierta, aunque no se deben usar ornamentos como gorros o diademas que cubran el rostro. Es decir, es necesario que la frente, cabeza, boca y orejas sean visibles. Se permite llevar maquillaje natural y/o barba, aunque en caso de exceso podría solicitarse a la persona que se desmaquille, según lo considere el personal que te atiende. En el caso de utilizar lentes, al momento de la toma de la foto se deberán quitar, pese a que sea por temas de enfermedad.

¿QUÉ ES EL PASAPORTE? El pasaporte es un documento oficial que permite a los mexicanos salir del país de manera documentada y solicitar a las autoridades extranjeras la autorización para su libre tránsito, además de apoyo y protección cuando sea necesario. Cabe destacar que la SRE cuenta con algunos tipos de descuentos, de hasta el 50 por ciento en su costo, mismos que van dirigidos a ciertos sectores de la población. Aunque los costos se dividen en 1, 3, 6 y 10 años, también existe el descuento dependiendo del tipo de pasaporte y la situación del solicitante. REQUISITOS PARA TRÁMITAR EL PASAPORTE Para tramitar el pasaporte, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: - Formato de solicitud; - Original y copia del acta de nacimiento, expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular; - Original y copia de una identificación oficial vigente, como la credencial para votar del INE, matrícula consular, licencia de conducir, entre otras.; - Comprobante de pago de derechos 2025 para la expedición del pasaporte oficial; - Para los menores de edad, deben acudir acompañados de ambos padres o tutores legales con identificación oficial. Para acceder al descuento del 50 por ciento, se debe presentar documentación adicional: - Credencial del INAPAM para personas mayores de 60 años. - Certificado médico que acredite discapacidad. - Contrato laboral para trabajadores agrícolas temporales en Canadá.

COSTOS PARA TRÁMITAR EL PASAPORTE Los costos son establecidos en el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos 2026 y respaldado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). De acuerdo con el sitio de pasaportes de SRE, estos ajustes de aumento van desde los 35 pesos hasta los 160 pesos. Precio de Pasaporte 2026 - 1 año: $920 ($885 en 2025, $35 más barato);

- 3 años: $1,795 ($1,730 en 2025, $65 más barato);

- 6 años: $2,440 ($2,350 en 2025, $90 más barato);

- 10 años: $4,280 ($4,120 en 2025, $160 más barato). El pasaporte con vigencia de un año solo se expide a menores de 3 años de edad. Precios de Pasaporte a mitad de precio en 2026 Por otro lado, este es el beneficio de 50% de descuento para mayores de 60 años de edad, personas con discapacidad (deberá ser comprobada) y trabajadores agrícolas (con Canadá), este último rubro no aplica el beneficio con vigencia de 10 años. - 1 año: $460;

- 3 años: $900;

- 6 años: $1,220;

- 10 años: $2,140. ¿CÓMO OBTENER UNA CITA? Para obtener un turno con la SRE, se dispone de dos modalidades: a través de internet o mediante una llamada telefónica. En línea: Se realiza ingresando al sitio web oficial de Citas SRE, en el que será necesario completar un formulario con datos personales como nombre completo, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Llamada telefónica: El trámite por teléfono se lleva a cabo marcando al número 55 893 (24827) de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas. WhatsApp: Para agendar una cita por WhatsApp es necesario comunicarte al número de celular (+52) 55893-24827, recuerda guardarlo en la lista de contactos de tu celular. Es un número verificado, tendrá una ‘palomita azul’ en su nombre, así que no hagas los trámites en otros números de teléfono. Abre la conversación y escribe la palabra “Hola” para empezar una conversación con el chatbot. Se te desplegará una lista de estados con oficinas disponibles para sacar el pasaporte mexicano y selecciona el número correspondiente a la entidad donde se realizará el trámite. El trámite del pasaporte se realiza de manera presencial en cualquiera de las 45 delegaciones de la SRE, así como las Oficinas Estatales y Municipales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores; en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. ¡Suerte en tu próxima cita para el pasaporte!

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