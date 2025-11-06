BBVA lanza estas promociones para El Buen Fin 2025

Información
/ 6 noviembre 2025
    BBVA lanza estas promociones para El Buen Fin 2025
    BBVA anuncia promociones para El Buen Fin 2025: pagos hasta marzo de 2026 y bonificaciones de hasta 10% FOTO: VANGUARDIA

Si eres cliente BBVA podrás disfrutar dos promociones estelares durante el Buen Fin 2025

BBVA dio a conocer dos promociones principales para el programa comercial El Buen Fin 2025, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, mediante las cuales los usuarios podrán diferir pagos y obtener bonificaciones en compras realizadas con tarjetas de crédito físicas y digitales.

La primera promoción permitirá a los clientes realizar compras durante el periodo señalado y comenzar a pagar hasta marzo de 2026, con un esquema de tres meses sin intereses.

La segunda consiste en obtener hasta 10% de bonificación en adquisiciones desde 12 y hasta 24 meses sin intereses en comercios participantes.

TE PUEDE INTERESAR: Walmart se adelanta al Buen Fin... ofertas de ‘El Fin Irresistible’ ya llegaron y terminan hasta el 19 de noviembre

BUEN FIN 2025 OFRECERÁ OFERTAS Y PROMOCIONES DURANTE MÁS DÍAS

El Buen Fin es un evento comercial que se realiza anualmente en México para fomentar el comercio mediante la promoción de productos y servicios. Durante el evento, las empresas ofrecen diversas ofertas, descuentos, rebajas y facilidades de pago como créditos a meses sin intereses.

Este programa es una iniciativa coordinada por el Gobierno Federal, a través de las Secretarías de Hacienda, Economía y Turismo, además del SAT, y diversas organizaciones privadas e instituciones bancarias como BBVA.

Este año, El Buen Fin será diferente: se extenderá durante más días para aprovechar el lunes 17 de noviembre, día inhábil por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

CLIENTES BBVA PODRÁN OBTENER LA PROMOCIÓN ‘COMPRA HOY Y PAGA EN MARZO A 3 MSI’ DURANTE EL BUEN FIN 2025

De acuerdo con la institución bancaria, la promoción “Compra hoy y comienza a pagar hasta marzo 2026 a 3 meses sin intereses” será válida del 13 al 17 de noviembre de 2025.

Para acceder al beneficio será necesario realizar compras en una sola exhibición a partir de 3,500 pesos en cualquier comercio físico, en línea, por teléfono o mediante pagos con celular dentro de la República Mexicana.

La promoción aplica únicamente para los clientes que se inscriban a través de la aplicación BBVA.

ASÍ PUEDES INSCRIBIRTE PARA OBTENER LA PROMOCIÓN DE BBVA ‘COMPRA HOY Y PAGA EN MARZO A 3 MSI’ DURANTE EL BUEN FIN 2025

- La inscripción puede realizarse de manera anticipada, del 4 al 12 de noviembre de 2025, o posterior al evento, del 18 de noviembre al 9 de diciembre de 2025.

- La participación quedará confirmada al responder la notificación dentro de la aplicación, ingresar al Centro de Mensajes o acceder a la sección de Puntos y Promociones.

BBVA indicó que en caso de que el cliente haya activado la promoción dentro de los periodos establecidos, efectuado compras en el plazo del Buen Fin y cumplido con todos los requisitos, pero no obtenga el beneficio, podrá comunicarse a Línea BBVA (55 5226 2663) para solicitar aclaración.

CONSIDERACIONES QUE DEBES DE TENER SI ACTIVASTE LA PROMOCIÓN ‘COMPRA HOY Y PAGA EN MARZO A 3 MSI’ DE BBVA

- El beneficio se verá reflejado en el estado de cuenta bajo el concepto “BUEN FIN PAGA MZO A 3MSI”.

- Dependiendo de la fecha de corte, la primera mensualidad podrá visualizarse entre el 14 y el 17 de febrero de 2026, y el pago deberá realizarse a más tardar en la fecha límite de pago correspondiente a marzo de 2026.

- Para acceder a la promoción es necesario contar con saldo disponible igual o mayor a 3,500 pesos en la línea de crédito.

TARJETAS QUE PARTICIPAN EN LA PROMOCIÓN DE BBVA DURANTE EL BUEN FIN

Participan en esta promoción las tarjetas de crédito BBVA físicas y digitales de las familias:

- Azul, Start

- Educación

- Rayados

- Oro

- IPN

- Afinidad UNAM

- Platinum

- Infinite

- Vive

BBVA OFRECE PROMOCIÓN DURANTE EL BUEN FIN 2025 PARA OBTENER EL 10% DE BONIFICACIÓN AUTOMÁTICA

BBVA también anunció una segunda promoción mediante la cual los usuarios podrán obtener hasta 10% de bonificación en automático si realizan compras a partir de 5,000 pesos en plazos desde 12 y hasta 24 meses sin intereses, durante el periodo del 13 al 17 de noviembre de 2025.

La bonificación tendrá un monto máximo de 2,500 pesos por día y por cliente. Participan tarjetas físicas y digitales BBVA de las líneas Azul, Start, Educación, Rayados, Oro, IPN, Afinidad UNAM, Vive, Platinum e Infinite.

Las compras deberán realizarse en comercios participantes, y la bonificación no requerirá registro previo ni llamadas, pues se aplicará de manera automática.

CONSIDERACIONES QUE DEBEN DE TENER LOS CLIENTES BBVA SOBRE LA PROMOCIÓN QUE OTORGA EL 10% DE BONIFICACIÓN

BBVA recomienda que antes de efectuar pagos se confirme directamente con el comercio si cuenta con los plazos de meses sin intereses, así como el monto mínimo para aplicar.

En caso de compras a través de PayPal, el comercio deberá mostrar en su sitio la opción de pago a 12 o 18 meses sin intereses; de lo contrario, el beneficio no aplicará.

Si se hacen varias compras en Liverpool o PayPal utilizando la tarjeta digital BBVA y el monto acumulado supera los 5,000 pesos con meses sin intereses participantes, la bonificación se aplicará aun cuando los cargos se reflejen por separado.

LISTA DE COMERCIOS QUE PARTICIPAN EN LA PROMOCIÓN DE BBVA DE 10% DE BONIFICACIÓN POR EL BUEN FIN

Entre los comercios participantes se incluyen supermercados, tiendas departamentales, plataformas de comercio electrónico y agencias de viaje, con montos mínimos y plazos específicos:

- Bodega Aurrera: mínimo 5,000 pesos; 12, 13, 15, 18 y 20 MSI

- Walmart: mínimo 5,000 pesos; 12, 13, 15, 18 y 20 MSI

- Sam’s Club: mínimo 5,000 pesos; 12, 18 y 20 MSI

- The Home Depot: mínimo 8,500 pesos para 12 MSI; 12,500 pesos para 18 MSI

- Mercado Libre / Mercado Pago: mínimo 5,000 pesos; 12, 18 y 24 MSI

- Cashi: mínimo 5,000 pesos; 12, 13, 15, 18 y 20 MSI

- PayPal: mínimo 5,000 pesos; 12 y 18 MSI

- Liverpool: mínimo 5,000 pesos; 13, 15 y 18 MSI

- Suburbia: mínimo 5,000 pesos; 12, 18 y 20 MSI

- Livestore: mínimo 5,000 pesos; 12 y 20 MSI

- Aeroméxico: mínimo 8,000 pesos; 12 pagos diferidos

- Viva Aerobus: mínimo 5,000 pesos; 12 MSI

- Volaris: mínimo 5,000 pesos; 12 pagos diferidos

- Despegar / Best Day / Price Travel: mínimo 5,000 pesos; 12, 18 y 24 MSI

- Viaje y Punto: mínimo 10,000 pesos; 12, 13, 15, 18, 21 y 24 MSI

TE PUEDE INTERESAR: Buen Fin 2025: Estas son las tiendas que NO participarán en las ofertas oficiales

BBVA señaló que para compras realizadas con tarjeta de crédito digital en línea, el uso de la tarjeta física aplica solo para clientes que no hayan hecho pagos por internet previamente.

La institución financiera recomendó consultar términos y condiciones completos de ambas promociones a través de los canales oficiales de BBVA, incluidos sitio web, redes sociales y centros de atención.

Este Buen Fin no olvides, si eres cliente BBVA, activar las promociones disponibles para poder pagar tus compras a partir de marzo de 2026 u obtener un 10% de bonificación

Temas


Ofertas
bancos
El Buen fin

Localizaciones


México

Organizaciones


BBVA

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

La disculpa se realizó frente a medios de comunicación y previo al cierre del procedimiento penal.

Trabajador del PJF pide disculpa por amenazar a reportero con ‘tablearlo’ en Saltillo; concluye proceso penal
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

Militares localizaron un laboratorio de metanfetaminas en El Melado, Culiacán, durante la “Operación Frontera Norte”

Ejército Mexicano asegura laboratorio de drogas sintéticas valuado en más de 400 mdp en Culiacán
Uriel “R”, señalado por intento de agresión contra Claudia Sheinbaum, fue detenido y llevado al Reclusorio Norte. La mandataria confirmó que presentó una denuncia y pidió no normalizar la violencia hacia las mujeres.

Presunto agresor de Claudia Sheinbaum ya está en el Reclusorio Norte; hay denuncia en su contra
Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... estos apellidos cobran HOY el pago de 6 mil 200 pesos según el calendario