BBVA lanza estas promociones para El Buen Fin 2025

BBVA dio a conocer dos promociones principales para el programa comercial El Buen Fin 2025, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, mediante las cuales los usuarios podrán diferir pagos y obtener bonificaciones en compras realizadas con tarjetas de crédito físicas y digitales. La primera promoción permitirá a los clientes realizar compras durante el periodo señalado y comenzar a pagar hasta marzo de 2026, con un esquema de tres meses sin intereses. La segunda consiste en obtener hasta 10% de bonificación en adquisiciones desde 12 y hasta 24 meses sin intereses en comercios participantes.

BUEN FIN 2025 OFRECERÁ OFERTAS Y PROMOCIONES DURANTE MÁS DÍAS El Buen Fin es un evento comercial que se realiza anualmente en México para fomentar el comercio mediante la promoción de productos y servicios. Durante el evento, las empresas ofrecen diversas ofertas, descuentos, rebajas y facilidades de pago como créditos a meses sin intereses. Este programa es una iniciativa coordinada por el Gobierno Federal, a través de las Secretarías de Hacienda, Economía y Turismo, además del SAT, y diversas organizaciones privadas e instituciones bancarias como BBVA. Este año, El Buen Fin será diferente: se extenderá durante más días para aprovechar el lunes 17 de noviembre, día inhábil por la conmemoración de la Revolución Mexicana. CLIENTES BBVA PODRÁN OBTENER LA PROMOCIÓN ‘COMPRA HOY Y PAGA EN MARZO A 3 MSI’ DURANTE EL BUEN FIN 2025 De acuerdo con la institución bancaria, la promoción “Compra hoy y comienza a pagar hasta marzo 2026 a 3 meses sin intereses” será válida del 13 al 17 de noviembre de 2025. Para acceder al beneficio será necesario realizar compras en una sola exhibición a partir de 3,500 pesos en cualquier comercio físico, en línea, por teléfono o mediante pagos con celular dentro de la República Mexicana. La promoción aplica únicamente para los clientes que se inscriban a través de la aplicación BBVA. ASÍ PUEDES INSCRIBIRTE PARA OBTENER LA PROMOCIÓN DE BBVA ‘COMPRA HOY Y PAGA EN MARZO A 3 MSI’ DURANTE EL BUEN FIN 2025 - La inscripción puede realizarse de manera anticipada, del 4 al 12 de noviembre de 2025, o posterior al evento, del 18 de noviembre al 9 de diciembre de 2025. - La participación quedará confirmada al responder la notificación dentro de la aplicación, ingresar al Centro de Mensajes o acceder a la sección de Puntos y Promociones. BBVA indicó que en caso de que el cliente haya activado la promoción dentro de los periodos establecidos, efectuado compras en el plazo del Buen Fin y cumplido con todos los requisitos, pero no obtenga el beneficio, podrá comunicarse a Línea BBVA (55 5226 2663) para solicitar aclaración. CONSIDERACIONES QUE DEBES DE TENER SI ACTIVASTE LA PROMOCIÓN ‘COMPRA HOY Y PAGA EN MARZO A 3 MSI’ DE BBVA - El beneficio se verá reflejado en el estado de cuenta bajo el concepto “BUEN FIN PAGA MZO A 3MSI”. - Dependiendo de la fecha de corte, la primera mensualidad podrá visualizarse entre el 14 y el 17 de febrero de 2026, y el pago deberá realizarse a más tardar en la fecha límite de pago correspondiente a marzo de 2026. - Para acceder a la promoción es necesario contar con saldo disponible igual o mayor a 3,500 pesos en la línea de crédito. TARJETAS QUE PARTICIPAN EN LA PROMOCIÓN DE BBVA DURANTE EL BUEN FIN Participan en esta promoción las tarjetas de crédito BBVA físicas y digitales de las familias:

- Azul, Start - Educación - Rayados - Oro - IPN - Afinidad UNAM - Platinum - Infinite - Vive

BBVA OFRECE PROMOCIÓN DURANTE EL BUEN FIN 2025 PARA OBTENER EL 10% DE BONIFICACIÓN AUTOMÁTICA BBVA también anunció una segunda promoción mediante la cual los usuarios podrán obtener hasta 10% de bonificación en automático si realizan compras a partir de 5,000 pesos en plazos desde 12 y hasta 24 meses sin intereses, durante el periodo del 13 al 17 de noviembre de 2025. La bonificación tendrá un monto máximo de 2,500 pesos por día y por cliente. Participan tarjetas físicas y digitales BBVA de las líneas Azul, Start, Educación, Rayados, Oro, IPN, Afinidad UNAM, Vive, Platinum e Infinite. Las compras deberán realizarse en comercios participantes, y la bonificación no requerirá registro previo ni llamadas, pues se aplicará de manera automática. CONSIDERACIONES QUE DEBEN DE TENER LOS CLIENTES BBVA SOBRE LA PROMOCIÓN QUE OTORGA EL 10% DE BONIFICACIÓN BBVA recomienda que antes de efectuar pagos se confirme directamente con el comercio si cuenta con los plazos de meses sin intereses, así como el monto mínimo para aplicar. En caso de compras a través de PayPal, el comercio deberá mostrar en su sitio la opción de pago a 12 o 18 meses sin intereses; de lo contrario, el beneficio no aplicará. Si se hacen varias compras en Liverpool o PayPal utilizando la tarjeta digital BBVA y el monto acumulado supera los 5,000 pesos con meses sin intereses participantes, la bonificación se aplicará aun cuando los cargos se reflejen por separado. LISTA DE COMERCIOS QUE PARTICIPAN EN LA PROMOCIÓN DE BBVA DE 10% DE BONIFICACIÓN POR EL BUEN FIN Entre los comercios participantes se incluyen supermercados, tiendas departamentales, plataformas de comercio electrónico y agencias de viaje, con montos mínimos y plazos específicos:

- Bodega Aurrera: mínimo 5,000 pesos; 12, 13, 15, 18 y 20 MSI - Walmart: mínimo 5,000 pesos; 12, 13, 15, 18 y 20 MSI - Sam’s Club: mínimo 5,000 pesos; 12, 18 y 20 MSI - The Home Depot: mínimo 8,500 pesos para 12 MSI; 12,500 pesos para 18 MSI - Mercado Libre / Mercado Pago: mínimo 5,000 pesos; 12, 18 y 24 MSI - Cashi: mínimo 5,000 pesos; 12, 13, 15, 18 y 20 MSI - PayPal: mínimo 5,000 pesos; 12 y 18 MSI - Liverpool: mínimo 5,000 pesos; 13, 15 y 18 MSI - Suburbia: mínimo 5,000 pesos; 12, 18 y 20 MSI - Livestore: mínimo 5,000 pesos; 12 y 20 MSI - Aeroméxico: mínimo 8,000 pesos; 12 pagos diferidos - Viva Aerobus: mínimo 5,000 pesos; 12 MSI - Volaris: mínimo 5,000 pesos; 12 pagos diferidos - Despegar / Best Day / Price Travel: mínimo 5,000 pesos; 12, 18 y 24 MSI - Viaje y Punto: mínimo 10,000 pesos; 12, 13, 15, 18, 21 y 24 MSI