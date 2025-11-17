Calendario de pagos para nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar del 18 al 21 de noviembre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en compañía de Ariadna Montiel Reyes, presentaron este lunes 17 de noviembre, durante la conferencia matutina, el calendario de pagos destinado a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

De acuerdo con Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, el calendario de pagos corresponde a quienes se incorporaron al programa durante el periodo de registro realizado en agosto.

Montiel Reyes informó que un millón 928 mil mujeres realizaron su inscripción en esa ventana de registro, lo que elevó el padrón total del programa a casi 3 millones de beneficiarias. El apoyo está dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años de edad.

