Calendario de pagos para nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar del 18 al 21 de noviembre

/ 17 noviembre 2025
    Calendario de pagos para nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar del 18 al 21 de noviembre
    La Secretaría de Bienestar informó que casi 3 millones de mujeres ya forman parte del programa Mujeres Bienestar, dirigido a quienes tienen entre 60 y 64 años. FOTO: VANGUARDIA

El Gobierno de México anunció el calendario de pagos para las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, incorporadas tras el registro de agosto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en compañía de Ariadna Montiel Reyes, presentaron este lunes 17 de noviembre, durante la conferencia matutina, el calendario de pagos destinado a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

De acuerdo con Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, el calendario de pagos corresponde a quienes se incorporaron al programa durante el periodo de registro realizado en agosto.

Montiel Reyes informó que un millón 928 mil mujeres realizaron su inscripción en esa ventana de registro, lo que elevó el padrón total del programa a casi 3 millones de beneficiarias. El apoyo está dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años de edad.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar: calendario oficial del 17 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos

$!La Pensión Mujeres Bienestar incorporó a más de un millón 900 mil mujeres, quienes recibirán su primer apoyo esta semana.
La Pensión Mujeres Bienestar incorporó a más de un millón 900 mil mujeres, quienes recibirán su primer apoyo esta semana.

PAGO A NUEVAS INSCRITAS DE LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR SE REALIZARÁ DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE

De acuerdo con la funcionaria, los depósitos para las mujeres que reciben el apoyo por primera vez se efectuarán esta misma semana, con excepción del lunes 17 de noviembre, debido al día inhábil por el aniversario de la Revolución Mexicana.

El calendario se organizó tomando como referencia la letra inicial del apellido paterno, siguiendo el mismo esquema que otros programas sociales del Bienestar.

CALENDARIO DE PAGO PARA PENSIONADAS PRIMERIZAS DEL PROGRAMA ‘PENSIÓN MUJERES BIENESTAR’

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

- Apellidos A, B, C y D: Martes 18 de noviembre

- Apellidos E, F, G, H, I, J y K: Miércoles 19 de noviembre

- Apellidos L, M, N, Ñ, O, P y Q: Jueves 20 de noviembre

- Apellidos R, S, T, U, V, W, X, Y y Z: Viernes 21 de noviembre

Montiel señaló que, una vez realizado este pago inicial, las nuevas beneficiarias quedarán incorporadas al esquema general del programa y recibirán los apoyos de manera regular a partir de enero de 2026, junto con los programas que operan bajo una periodicidad bimestral.

$!La Secretaría de Bienestar presentó el calendario de pagos para quienes se integraron recientemente a la Pensión Mujeres Bienestar.
La Secretaría de Bienestar presentó el calendario de pagos para quienes se integraron recientemente a la Pensión Mujeres Bienestar.

CÓMO REGISTRARSE EN LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR

El programa Mujeres Bienestar es de carácter universal y está dirigido a mujeres de 60 a 64 años que cumplan con los criterios de incorporación establecidos por la Secretaría de Bienestar. La dependencia recordó que los requisitos son los siguientes:

- Tener entre 60 y 64 años de edad.

- Contar con nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o por naturalización.

- Residir en cualquier entidad del territorio nacional.

Durante 2025, los registros se llevarán a cabo cada dos meses. La Secretaría invitó a las interesadas a mantenerse informadas a través de los canales oficiales y la página institucional.

DOCUMENTOS PARA REGISTRARSE EN LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR

Para la incorporación al padrón, las solicitantes deben presentar original y copia de:

- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).

- Acta de nacimiento legible.

- CURP en impresión reciente.

- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (recibo de luz, agua, predial, gas, teléfono o cable).

- Número telefónico de contacto, tanto celular como de casa.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿Cómo checar al instante si tu pago de noviembre ya cayó?

La Secretaría del Bienestar reiteró que la finalidad del programa Pensión mujeres Bienestar, es brindar apoyo económico a mujeres en ese rango de edad, con el objetivo de fortalecer su bienestar previo a la edad de acceso a otros programas sociales destinados a personas mayores.

Steph León

