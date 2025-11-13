SEP entregará lentes GRATIS... ¿quiénes serán los alumnos beneficiados con el programa?

La iniciativa busca detectar, confirmar y corregir dificultades visuales entre niñas y niños de escuelas primarias públicas en todo el país. Según datos de las Jornadas de Salud Escolar , alrededor del 40% de los estudiantes presenta algún tipo de deficiencia visual que afecta su rendimiento académico, atención en clase o participación cotidiana.

Con el objetivo de garantizar que ningún niño vea limitado su aprendizaje por problemas de visión , la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) anunció el nuevo programa “Ver para soñar” , que forma parte de la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz .

Ante este panorama, la SEP informó que se entregarán 2 millones de lentes gratuitos durante los ciclos escolares 2025 y 2026. Con ello, se busca reducir las desigualdades en el acceso a la salud visual y fortalecer el aprendizaje de los estudiantes en el aula.

ASÍ FUNCIONARÁ EL PROGRAMA “VER PARA SOÑAR”

El proceso de entrega será gratuito y sencillo, dividido en tres etapas. Primero, los alumnos serán valorados en las Jornadas de Salud Escolar, donde personal especializado detectará posibles problemas de agudeza visual.

Después, las familias recibirán un Informe de Resultados que detallará si el menor necesita una segunda evaluación con un optometrista. En caso de confirmarse la necesidad de corrección visual, se procederá a la entrega gratuita de los lentes, sin ningún costo para los padres o tutores.

Además, los profesionales ofrecerán orientación personalizada sobre el uso, limpieza y cuidado de los lentes. La SEP busca que los menores adopten hábitos saludables que les permitan mantener una visión óptima durante su etapa escolar.

Para consultar cuándo llegará la iniciativa “Ver para soñar” a tu escuela, las familias pueden revisar el directorio de la “Mesa de ayuda”, disponible por entidad, que puedes ver en este LINK.

MEJORAR LA VISIÓN PARA IMPULSAR EL APRENDIZAJE

El impacto del programa “Ver para soñar” va más allá de la salud. Una visión clara mejora significativamente la lectura, la escritura, la concentración y la comprensión lectora, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento escolar.

También se espera que la medida fortalezca la equidad educativa, al garantizar que todos los alumnos, sin importar su condición económica, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. La iniciativa representa un alivio económico para las familias mexicanas, ya que los anteojos no generarán ningún gasto.

Expertos en educación y salud visual han destacado que una detección temprana de problemas oculares puede prevenir dificultades futuras, e incluso evitar el abandono escolar derivado de un bajo rendimiento visual.

COORDINACIÓN CON LA NUEVA ESCUELA MEXICANA

El programa “Ver para soñar” se integra a los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y su eje Vida Saludable, promoviendo la participación activa de escuelas y familias en el cuidado del bienestar infantil.

Bajo la visión de una educación integral, la SEP busca fomentar una cultura preventiva donde la salud y la educación se complementen. Las instituciones educativas tendrán un papel clave en la identificación y seguimiento de los casos detectados, trabajando de la mano con autoridades sanitarias.

La titular de la SEP destacó que esta estrategia refuerza el compromiso del gobierno con la equidad, la inclusión y el derecho a la salud visual, pilares esenciales para el desarrollo educativo de las niñas y los niños de México.

DATOS CURIOSOS

• Se estima que 4 de cada 10 estudiantes de primaria tienen algún grado de deficiencia visual no diagnosticada.

• Los lentes entregados por la SEP serán fabricados en México y contarán con materiales resistentes y graduación personalizada.

• En los primeros seis meses del programa se proyecta atender a más de un millón de alumnos en comunidades rurales y urbanas.