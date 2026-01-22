CFE: Así puedes contratar GRATIS un chip de Internet para el Bienestar y hacer recargas
Los paquetes de Internet para el Bienestar tienen un costo mínimo, que puede llegar desde los 35 hasta los 180 pesos por mes... podrás contratar el que más te convenga
En un intento por seguir revolucionando la conectividad, para llevarla a todos los rincones de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó un chip de conexión móvil totalmente gratis que se puede activar con paquetes que van desde los $35 hasta los $180 por mes, además de paquetes por día, semestrales y anuales.
Se trata de una tarjeta SIM que se puede adquirir en tiendas físicas o a través del sitio web Internet para el Bienestar, y que es parte de un programa coordinado por la división Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE-TEIT).
“Es una marca mexicana que, a través de sus licenciatarios ofrece el servicio de internet y telefonía para todos los mexicanos, a un precio accesible y con una cobertura nacional”, explicó Internet para el Bienestar. Este servicio, actualmente cuenta con una cobertura del 94.7% en todo México, con al menos 10 mil 115 torres de conectividad que ofrecen internet 4.5G en zonas urbanas y rurales.
ASÍ PUEDES OBTENER UN CHIP DE INTERNET PARA EL BIENESTAR GRATIS
La CFE destacó en su página web que las tarjetas SIM o chips móviles se pueden obtener sin costo alguno. Únicamente, se debe hacer la contratación de uno de los paquetes de prepago más conveniente, según tu situación.
No obstante, primero se recomienda verificar que el celular sea compatible con el dispositivo. Para ello, se debe teclear la clave única IMEI del teléfono en internetparaelbienestar.mx/compatibilidad o en cfeinternet.mx... ésta se puede consultar de dos formas:
1. Accede al apartado de ‘Información del celular’;
2. Llame al *#06#.
Una vez que la compatibilidad sea validada exitosamente, podrá adquirir el chip en cualquiera de las siguientes páginas web o tiendas físicas:
→ Compra en línea:
1. CFE Internet;
2. Internet para el Bienestar;
3. Operadores aliados: La compra en línea con opción de envío a domicilio está disponible a través de operadores como Diri Móvil y Talento Net.
DESDE 35 HASTA 180 PESOS POR MES: ESTOS SON LOS PAQUETES DE INTERNET DEL BIENESTAR DE LA CFE
¡Considera tus opciones! Debes saber que puedes contratar paquetes por día, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.
→ Por día:
1. De $85 pesos: Incluye 2GB de datos, redes sociales ilimitadas, telefonía y mensajería ilimitados entre líneas CFE Internet.
2. De $105 pesos: Incluye 6GB de datos, redes sociales ilimitadas, telefonía y mensajería ilimitados entre líneas CFE Internet.
3. De $160 pesos: Incluye 10GB de datos, redes sociales ilimitadas, telefonía y mensajería ilimitados entre líneas CFE Internet.
→ Por mes:
1. De $35 pesos: Incluye 1GB de datos, 100 minutos en llamadas, 50 mensajes y 600MB en redes sociales.
2. De $135 pesos: Incluye 2GB de datos, redes sociales ilimitadas, telefonía y mensajería ilimitados entre líneas CFE Internet.
3. De $155 pesos: Incluye 3GB de datos, redes sociales ilimitadas, telefonía y mensajería ilimitados entre líneas CFE Internet.
→ Por año:
1. De $1,840 pesos: Incluye 12GB de datos, redes sociales ilimitadas, telefonía y mensajería ilimitados entre líneas CFE Internet.
2. De $2,380 pesos: Incluye 24GB de datos, redes sociales ilimitadas, telefonía y mensajería ilimitados entre líneas CFE Internet.
Todos los paquetes podrán incluir llamadas y mensajes a México, Estados Unidos y Canadá. Así como que permitirá navegar por las redes sociales Facebook, X (antes Twitter), WhatsApp, Instagram y Snapchat, todas incluidas en el paquete de datos.
PUEDES HACER RECARGAS DE INTERNET PARA EL BIENESTAR EN DE LA SIGUIENTE FORMA
Como cualquier plan de recarga, los paquetes de Internet tendrán una vigencia, pero ¿qué pasará cuando este termine?; los usuarios podrán realizar una recarga en los siguientes sitios:
- Página web de Internet para el Bienestar;
- Aplicación de Internet para el Bienestar;
- Correos de México;
- Farmacias GI;
- Farmacias del Ahorro;
- Farmapronto;
- Financiera para el Bienestar.
