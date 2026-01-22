$!CFE: Así puedes contratar GRATIS un chip de Internet para el Bienestar y hacer recargas

En un intento por seguir revolucionando la conectividad, para llevarla a todos los rincones de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó un chip de conexión móvil totalmente gratis que se puede activar con paquetes que van desde los $35 hasta los $180 por mes, además de paquetes por día, semestrales y anuales.

Se trata de una tarjeta SIM que se puede adquirir en tiendas físicas o a través del sitio web Internet para el Bienestar, y que es parte de un programa coordinado por la división Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE-TEIT).

“Es una marca mexicana que, a través de sus licenciatarios ofrece el servicio de internet y telefonía para todos los mexicanos, a un precio accesible y con una cobertura nacional”, explicó Internet para el Bienestar. Este servicio, actualmente cuenta con una cobertura del 94.7% en todo México, con al menos 10 mil 115 torres de conectividad que ofrecen internet 4.5G en zonas urbanas y rurales.

ASÍ PUEDES OBTENER UN CHIP DE INTERNET PARA EL BIENESTAR GRATIS

La CFE destacó en su página web que las tarjetas SIM o chips móviles se pueden obtener sin costo alguno. Únicamente, se debe hacer la contratación de uno de los paquetes de prepago más conveniente, según tu situación.

No obstante, primero se recomienda verificar que el celular sea compatible con el dispositivo. Para ello, se debe teclear la clave única IMEI del teléfono en internetparaelbienestar.mx/compatibilidad o en cfeinternet.mx... ésta se puede consultar de dos formas: