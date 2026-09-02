¿Código SMS del banco? Así funcionan las nuevas reglas de seguridad en México

A partir del 2 de septiembre, los bancos en México implementará una nueva forma de autenticación para determinados movimientos bancarios a través de un código enviado por SMS. Se trata de un nuevo mecanismo de seguridad para los cuentahabientes en México realizar determinadas operaciones financieras en sus teléfonos celulares.

SMS PARA LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS, ¿CÓMO FUNCIONA? Esta nueva medida deriva de una modificación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se permite que uno de los factores de autenticación pueda ser enviada por mensaje de texto. Con esto se comprobará que la persona es el titular de la cuenta, ya que el número de celular habilitado será el medio en el que se recibirán los mensajes de texto o SMS, vía permitida para enviar el factor de autenticación categoría 3. Es decir, cuando una operación requiera un nivel adicional de seguridad, el usuario podrá recibir un código temporal en su celular y posteriormente introducirlo para que la institución bancaria compruebe que quien está realizando la operación es realmente el cliente. La medida busca actualizar las reglas para el uso de canales digitales y facilitar el acceso a servicios financieros mediante mecanismos de atención no presencial.

¿PARA QUÉ OPERACIONES PODRÁN REQUERIR EL CÓDIGO? Esta regulación bancaria contempla que los comisionistas de base tecnológica puedan ofrecer determinados servicios financieros dentro de sus plataformas, por lo que entre sus operaciones verificadas con un mensaje SMS se contemplan: - Apertura de cuentas nivel 1 y las transferencias asociadas;

- Otorgamiento de créditos por montos de hasta 3,000 UDIs (Unidades de Inversión);

- Pagos de bienes y servicios;

- Consultas de saldos y movimientos de productos financieros contratados mediante estos comisionistas. Así que, el envío de un código al mensaje de texto podría formar parte de los procesos de autenticación cuando el usuario realice las operaciones que requieran un Factor de Autenticación Categoría 3.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FACTOR DE AUTENTICACIÓN DE CATEGORÍA 2 Y CATEGORÍA 3? Según el DOF, el Factor de Autenticación Categoría 2 está relacionado con información que únicamente conoce el usuario y que debe ingresar mediante un dispositivo de acceso, como la contraseña de su cuenta bancaria o el NIP de su tarjeta. Mientras que el Factor de Autenticación Categoría 3 se compone de información contenida o generada por medios o dispositivos electrónicos, así como la obtenida por dispositivos generadores de contraseñas dinámicas de un solo uso. Esto quiere decir que movimientos básicos en sus cuentas bancarias como consultar el saldo podrá recurrir únicamente en el Factor de Autenticación Categoría 2; sin la necesidad de solicitar adicionalmente el factor de categoría 3.

¿SE PODRÁ CAMBIAR EL NÚMERO DONDE RECIBES EL CÓDIGO? Sí podrás hacerlo, las nuevas disposiciones establecen que las instituciones bancarias deberán permitir a sus clientes o cuentahabientes modificar tanto el Factor de Autenticación Categoría 2 como el medio de contacto registrado para recibir el factor de categoría 3. Por lo que en la página de internet o en su aplicación de comisionista deberán contar con una opción o enlace explícito, claro y visible que lleve al cliente a la infraestructura tecnológica del banco. Por lo que permitirá actualizar el número de teléfono al que se enviarán los códigos. Cabe destacar que el objetivo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es adecuar las reglas de autenticación a los canales digitales y ampliar las opciones para que los clientes puedan recibir factores de seguridad, incluido el SMS; y así establecer un mecanismo diferenciador.

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