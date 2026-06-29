Obliga FinCEN a endurecer requisitos para abrir bancos en México

Después del escándalo de CIBanco, Vector e Intercam —el caso de las tres instituciones que la autoridad estadounidense sancionó por cometer presuntos delitos de lavado de dinero—, las autoridades financieras mexicanas tuvieron que aplicar un mayor escrutinio en los procesos de autorización.

La férrea lupa de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos sobre México obligó a elevar los filtros, requisitos y controles para otorgar nuevas licencias bancarias en el país.

Sergio Cortés, director de Contraloría en Banco Base, quien cuenta con casi 40 años de experiencia en el sector financiero y ha participado en procesos de solicitud de licencias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ), explicó que hoy se están implementando filtros más estrictos para evitar la existencia de instituciones débiles que puedan ser utilizadas para cometer crímenes financieros.

"En los últimos años quizás la supervisión no era tan estricta como ahora; después de lo de FinCEN tuvo que cambiar porque se puso en riesgo al sector financiero. Más que por una obligación impuesta por Estados Unidos, creo que las autoridades reaccionaron por la impotencia, desde mi punto de vista, de no haber podido frenar la desaparición de estas tres empresas, porque se cerró el sector y el mercado para ellas, quedando fuera automáticamente después de solamente un señalamiento" , sostuvo.

Por su parte, Carlos Marmolejo, CEO de Finsus —la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) que tramitó su solicitud de licencia bancaria antes del señalamiento de la FinCEN y que continúa en el proceso—, confirmó que, más allá de los requisitos formales para la obtención de la licencia, las autoridades fiancieras si han elevado los niveles de supervisión e inspección.

"En el sector financiero se está solicitando mayor información; incluso hemos visto nuevas reglas por parte de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México para la apertura de cuentas y el cumplimiento que deben tener de manera digital. De acuerdo con la información que tengo, las autoridades financieras, tanto aquí en México como en otros países, han incrementado los controles ", expuso el directivo.