Obliga FinCEN a endurecer requisitos para abrir bancos en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Obliga FinCEN a endurecer requisitos para abrir bancos en México
    Tras las sanciones de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EU contra CIBanco, Vector e Intercam por lavado de dinero, las autoridades financieras mexicanas elevaron el escrutinio. CUARTOOSCURO

La agencia FinCEN presionó a la CNBV y a Hacienda a endurecer los requisitos y la supervisión en el sector financiero para evitar el crimen organizado

La férrea lupa de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos sobre México obligó a elevar los filtros, requisitos y controles para otorgar nuevas licencias bancarias en el país.

Después del escándalo de CIBanco, Vector e Intercam —el caso de las tres instituciones que la autoridad estadounidense sancionó por cometer presuntos delitos de lavado de dinero—, las autoridades financieras mexicanas tuvieron que aplicar un mayor escrutinio en los procesos de autorización.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/frena-pemex-contrato-de-330-mdp-a-fresenius-por-sobornos-en-eu-FC21764045

Sergio Cortés, director de Contraloría en Banco Base, quien cuenta con casi 40 años de experiencia en el sector financiero y ha participado en procesos de solicitud de licencias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ), explicó que hoy se están implementando filtros más estrictos para evitar la existencia de instituciones débiles que puedan ser utilizadas para cometer crímenes financieros.

"En los últimos años quizás la supervisión no era tan estricta como ahora; después de lo de FinCEN tuvo que cambiar porque se puso en riesgo al sector financiero. Más que por una obligación impuesta por Estados Unidos, creo que las autoridades reaccionaron por la impotencia, desde mi punto de vista, de no haber podido frenar la desaparición de estas tres empresas, porque se cerró el sector y el mercado para ellas, quedando fuera automáticamente después de solamente un señalamiento" , sostuvo.

Por su parte, Carlos Marmolejo, CEO de Finsus —la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) que tramitó su solicitud de licencia bancaria antes del señalamiento de la FinCEN y que continúa en el proceso—, confirmó que, más allá de los requisitos formales para la obtención de la licencia, las autoridades fiancieras si han elevado los niveles de supervisión e inspección.

"En el sector financiero se está solicitando mayor información; incluso hemos visto nuevas reglas por parte de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México para la apertura de cuentas y el cumplimiento que deben tener de manera digital. De acuerdo con la información que tengo, las autoridades financieras, tanto aquí en México como en otros países, han incrementado los controles ", expuso el directivo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desmiente-tamaulipas-a-nyt-americo-niega-ser-informante-de-trump-JC21763596

"En nuestro caso actual, sí nos han pedido más información cuando nos vienen a visitar, pero esto va más allá de la licencia, es algo del día a día. Como Sofipo ya estoy supervisado por ellos; vivimos de una licencia y del cumplimiento regulatorio, por lo que entendemos que las autoridades nos piden información de manera más constante para verificar que estemos cumpliendo, y creo que es lo correcto" , añadió Marmolejo.

Cortés coincidió en que debe mantenerse un mayor escrutinio y revisión más profunda, evitando que en el mercado operen instituciones financieras vulnerables que puedan ser utilizadas por organizaciones criminales para infiltrarse y lavar dinero.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Licencias
Bancos
LAVADO DE DINERO

Organizaciones


CNBV

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Buena lógica

Buena lógica
NosotrAns: ¿Existe el príncipe azul?

NosotrAns: ¿Existe el príncipe azul?
México se encuentra entre los países de América Latina con mayor debilidad institucional, así como altos índices de desconfianza en el Poder Judicial.

El 76% de los mexicanos desconfían en el Poder Judicial
La ONU-DH expresó su consternación por el asesinato de Patricia Negrete Tafoya y solicitó que la investigación considere su labor como buscadora y la perspectiva de género.

ONU-DH condena asesinato de buscadora Patricia Negrete y pide investigar con perspectiva de género
En México, el proceso de vinculación de líneas telefónicas avanza de forma obligatoria para todos los usuarios de telefonía móvil.

Si tu número termina en 0 o 1, debes registrarlo antes de esta fecha para evitar la suspensión
La CURP se mantiene como el documento base de identidad para todas las personas.

CURP Biométrica: estos son los trámites donde será necesaria y en cuáles basta la CURP
Los Mier pusieron a bailar a cientos de asistentes durante su presentación nocturna en el Biblioparque Norte.

Fútbol internacional, Los Mier en concierto y diversión sin límites: así se vive el FUTFEST Saltillo 2026
La fase de eliminación directa del Mundial 2026 entra en ritmo con tres partidos programados para este 29 de junio.

Mundial 2026: horarios y partidos de los dieciseisavos de final del lunes 29 de junio