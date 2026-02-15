$!Cómo cambiar la contraseña del Wi-Fi de tu hogar para evitar fraudes y robos

Cambiar la contraseña del Wi-Fi del hogar es una de las medidas más efectivas para proteger la red doméstica y evitar fraudes, robos de información y otros ciberataques.

Especialistas advierten que una red promedio puede recibir hasta 10 intentos de ataque al día y que 47% de los hogares mexicanos tiene al menos un dispositivo vulnerable, según un estudio de Avast.

A pesar de la importancia del internet en casa —clave para la comunicación y el trabajo remoto—, la seguridad del wifi suele descuidarse. Uno de los errores más frecuentes es mantener la contraseña predeterminada del router, lo que representa un riesgo, ya que una posible filtración por parte de las operadoras podría dejar expuestos a los usuarios.