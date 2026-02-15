Cómo cambiar la contraseña del Wi-Fi de tu hogar para evitar fraudes y robos

/ 15 febrero 2026
    Cómo cambiar la contraseña del Wi-Fi de tu hogar para evitar fraudes y robos
    Cambiar la contraseña del Wi-Fi del hogar es una de las medidas más efectivas para proteger la red doméstica y evitar fraudes, robos de información y otros ciberataques. VANGUARDIA

El cambio de contraseña es un proceso relativamente sencillo que varía ligeramente según el proveedor

Cambiar la contraseña del Wi-Fi del hogar es una de las medidas más efectivas para proteger la red doméstica y evitar fraudes, robos de información y otros ciberataques.

Especialistas advierten que una red promedio puede recibir hasta 10 intentos de ataque al día y que 47% de los hogares mexicanos tiene al menos un dispositivo vulnerable, según un estudio de Avast.

A pesar de la importancia del internet en casa —clave para la comunicación y el trabajo remoto—, la seguridad del wifi suele descuidarse. Uno de los errores más frecuentes es mantener la contraseña predeterminada del router, lo que representa un riesgo, ya que una posible filtración por parte de las operadoras podría dejar expuestos a los usuarios.

$!Cómo cambiar la contraseña del Wi-Fi de tu hogar para evitar fraudes y robos

CAMBIAR DE CONTRASEÑA DEL WI-FI GRANATIZA MAYOR SEGURIDAD

El cambio de contraseña es un proceso relativamente sencillo que varía ligeramente según el proveedor. En general, se realiza al ingresar desde el navegador a la interfaz del módem mediante su dirección IP, acceder con el usuario y contraseña de administrador, ubicar el apartado de Wi-Fi o Seguridad y sustituir la clave por una más robusta que combine letras, números y símbolos. Tras guardar los cambios, será necesario reconectar los dispositivos a la red.

Algunas compañías ofrecen vías alternativas para realizar este ajuste. En Totalplay, por ejemplo, puede hacerse desde la aplicación en la sección “Mi WiFi”, mientras que los clientes de Telmex pueden solicitar apoyo a través de Asistencia Telmex o consultar el sitio oficial del proveedor.

Actualizar periódicamente la contraseña del Wi-Fi fortalece la seguridad de la red doméstica y reduce significativamente el riesgo de ser víctima de ataques cibernéticos.

