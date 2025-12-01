Con el SAT en la puerta...auditores harán visitas a domicilio en el 2026

Información
/ 1 diciembre 2025
    Con el SAT en la puerta...auditores harán visitas a domicilio en el 2026
    Con el SAT en la puerta...auditores harán visitas a domicilio en el 2026 FOTO: VANGUARDIA

Las visitas deberán cumplir con ciertos procedimientos y protocolos para que la auditoria sea válida y no un fraude

Durante el mes de noviembre, medios de información han destacado que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará operativos de visitas domiciliarias a los contribuyentes.

El servicio ha causado revuelo en redes sociales, exponiendo las preocupaciones de muchos ciudadanos. Pero el SAT ha reafirmado que se trata de un procedimiento por la ley y tiene como objetivo, prioritario, a los adultos mayores.

VISITAS DOMICILIARIAS DEL SAT

El propósito principal de las visitas del SAT es verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tras haberse detectado presuntas irregularidades en el perfil. Se ha destacado que la prioridad se enfocará en jubilados y pensionados.

Las visitas tendrán el objetivo de aclarar dudas, después de detectar depósitos o trámites que resaltaron en el historial fiscal del contribuyente.

TE PUEDE INTERESAR: SAT... ¿Cuánto efectivo puedes tener en casa sin que la autoridad fiscal te investigue?

Para las visitas, se ha informado que la persona tiene derecho a recibir asesoría jurídica gratuita, al igual que solicitar un representante legal durante las aclaraciones con el personal del SAT.

Si dicho factor del protocolo no es cumplido, o esclarecido, el procedimiento de la visita podrá ser invalidado.

PROTOCOLO DE LA VISITA DOMICILIARIA DEL SAT

El contribuyente debe haber recibido notificaciones oficiales y documentos que detallen el porqué de la visita. Para que la visita sea legal, correspondida y oficial, los siguientes parámetros deben haberse cumplido, o notificado.

*) Contar con una carta de derechos del contribuyente auditado: el documento detalla todo lo que puede ser solicitado o exigido durante la auditoría.

*) Acceso a información completa sobre tus obligaciones: los representantes del SAT deberán especificar las razones de la visita, en conjunto con las particularidades de la situación fiscal que están siendo evaluadas.

*) Posibilidad de corregir inconsistencias: en caso de errores, se podrá presentar declaraciones normales o complementarias para esclarecer la evaluación.

*) Opción de pedir el cierre anticipado de la visita: Si se comprueba que la situación fiscal yace en orden, y han pasado 3 meses desde el inicio del proceso, el contribuyente podrá solicitar un cierre anticipado de la evaluación.

Se debe recalcar que durante el proceso, no se pedirá algún tipo de cuota, y cualquier tipo de pago se deberá hacer directamente con el SAT.

TE PUEDE INTERESAR: El SAT hará visitas a domicilio para revisar irregularidades en las emisiones fiscales

Si el contribuyente niega la visita, las autoridades considerarán el acto como una obstrucción a sus facultades, y pueden notificarse multas, al igual que catalogarse al contribuyente como ‘no localizado’. Dicha descripción, bloqueará la opción de emisión de facturas, o en casos extremos, se realizará un Procedimiento Administrativo de Ejecución.

Temas


Evasión De Impuestos
Evasión Fiscal
impuestos

Localizaciones


México

Organizaciones


SAT

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La SSPC confirmó que los dos agentes federales reportados como desaparecidos en Zapopan fueron hallados con vida, tras un operativo conjunto entre fuerzas federales y el gobierno de Jalisc

Localizan con vida a dos agentes de la SSPC desaparecidos en Zapopan, confirma Harfuch
La presidenta Claudia Sheinbaum ha cumplido con los procesos de registro y dispersión de recursos a todos los derechohabientes.

Bienestar inyecta más de 579 mil mdp a apoyos sociales y alcanza a 18.4 millones de beneficiarios
El AAPC recomienda mantener en gran medida las ROO actuales y armonizar su aplicación en todos los acuerdos comerciales.

Piden desde EU mantener reglas de origen del 75% que actualmente tiene el T-MEC
Actualmente, las cuentas tienen saldo de 19.7 millones de pesos y 6.8 millones de dólares, en total, unos 125 millones de pesos.

Pide FGR extinción de cuentas de petrolera de 125 mdp usadas para lavar dinero
Claudia Sheinbaum evitó responder sobre las denuncias en su contra y terminó confrontando a una periodista durante la conferencia.

‘Esa es tu opinión’... Sheinbaum explota contra periodista al recordar denuncias contra Gerz Manero en la mañanera
Nu México explicó el proceso para retirar dinero de las Cajitas Nu y usarlo de inmediato desde la Cuenta Nu, además de cómo consultar los rendimientos generados diariamente

Cómo retirar en efectivo los rendimientos generados por las Cajitas Nu
La Secretaría de Bienestar abrió el registro 2026 para la Pensión de Adultos Mayores. Te contamos cuándo, cómo y dónde puedes inscribirte si ya cumpliste 65 años, así como los requisitos oficiales.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo, cómo y dónde me puedo registrar si ya cumplí los 65 años?
Las Semifinales del Apertura 2025 quedaron definidas con los cruces Toluca vs Monterrey y Tigres vs Cruz Azul, cuyos partidos se disputarán el 3 y 6 de diciembre.

Fechas y horarios de las Semifinales del Apertura 2025: así se jugarán Toluca vs Monterrey y Tigres vs Cruz Azul