SAT... ¿Cuánto efectivo puedes tener en casa sin que la autoridad fiscal te investigue?

En México, los contribuyentes están obligados a declarar sus ingresos y egresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, no existe un límite específico que indique cuánto efectivo puedes almacenar en casa sin declararlo directamente. Esto significa que guardar grandes sumas no es un delito por sí mismo, siempre que el origen del dinero sea legal y esté debidamente registrado ante la autoridad fiscal.

Aun así, la vigilancia del SAT se activa principalmente cuando el dinero en efectivo se utiliza para realizar compras o transacciones reguladas. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —conocida como Ley Antilavado— establece restricciones claras para evitar operaciones ilícitas.

TE PUEDE INTERESAR: El SAT hará visitas a domicilio para revisar irregularidades en las emisiones fiscales

Estas reglas se basan en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que se actualiza anualmente y sirve como parámetro para definir límites en pagos en efectivo. Por ello, aunque puedas guardar altas cantidades sin problema, usarlas sin declararlas puede generar una investigación.

LÍMITES DE EFECTIVO PERMITIDOS EN TRANSACCIONES

Para 2025, el valor diario de la UMA es de 113.14 pesos, lo que equivale a 3,439.46 pesos mensuales y 41,273.52 pesos anuales, según el INEGI. Esta cifra es clave porque a partir de ella se calculan los montos máximos que pueden emplearse en ciertas operaciones pagadas en efectivo.

De acuerdo con la normativa vigente, los límites contemplan hasta 907,948.50 pesos en la compraventa de inmuebles; mientras que para la compra de vehículos, joyería, obras de arte, metales preciosos, acciones, servicios de blindaje y arrendamientos, el tope en efectivo es de 363,179.40 pesos.

Cuando un contribuyente excede estos montos sin reportarlos, el SAT puede activar revisiones para verificar el origen del dinero y el cumplimiento fiscal. Esto puede derivar en sanciones económicas o incluso en investigaciones por posibles operaciones de procedencia ilícita.

Además, instituciones financieras, notarios públicos y empresas tienen la obligación de reportar movimientos inusuales, lo que incrementa la probabilidad de ser revisado en caso de manejar cantidades elevadas fuera del sistema bancario.

¿CUÁNTO DINERO PUEDES TENER SIN QUE EL SAT TE INVESTIGUE?

Si bien es posible tener hasta 907,948.50 pesos en efectivo sin generar una revisión automática, esto no exime de la obligación de declarar ingresos ante el SAT. La autoridad fiscal no investiga por la cantidad guardada en casa, sino por movimientos irregulares, compras en efectivo que exceden los límites o discrepancias entre tus ingresos declarados y tu nivel de gasto.

Por ello, contar con recibos, estados de cuenta y comprobantes fiscales es indispensable para demostrar el origen del efectivo en caso de una revisión. Mantener registros claros es la mejor forma de protegerse ante posibles inconsistencias.

Finalmente, cumplir con las disposiciones de la Ley Antilavado y mantener un manejo ordenado del dinero en efectivo ayuda a evitar problemas fiscales y garantiza una relación transparente con la autoridad tributaria.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Deducción o decepción? Consulta el visor del SAT

DATOS CURIOSOS

• La Ley Antilavado entró en vigor en 2013.

• En México, el 86 % de las transacciones menores siguen realizándose en efectivo.

• Los bancos reportan depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos mensuales.