¿Vivir en una casa de Infonavit te hace daño?... los riesgos que debes saber antes de comprar tu vivienda

Habitar una casa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) no representa un riesgo directo para la salud. El problema no es el origen de la vivienda, sino las condiciones de espacio, el número de habitantes y la calidad de la construcción. Un hogar pequeño puede ser funcional si está bien distribuido y se adapta a las necesidades de quienes lo ocupan.

El impacto negativo suele aparecer cuando existe hacinamiento, falta de privacidad o limitaciones para realizar actividades básicas como estudiar, trabajar o descansar. En estos casos, el espacio reducido puede generar estrés, irritabilidad y conflictos familiares.

Especialistas en vivienda coinciden en que la calidad del entorno —ventilación, iluminación, acceso a áreas verdes y servicios— influye más en el bienestar que los metros cuadrados en sí.

EFECTOS EN LA SALUD FÍSICA Y MENTAL

Desde el punto de vista de la salud mental, vivir en un espacio pequeño puede aumentar la sensación de encierro, reducir la privacidad y favorecer la ansiedad cuando varias personas comparten pocos metros cuadrados.

En términos de salud física, el riesgo no proviene del tamaño, sino de factores como mala ventilación, humedad, calor excesivo o iluminación deficiente, condiciones que pueden favorecer enfermedades respiratorias o fatiga.

Además, la falta de espacio puede limitar la actividad física dentro del hogar, lo que vuelve más importante el acceso a parques, calles seguras o áreas recreativas cercanas.

MEDIDAS DE LAS CASAS INFONAVIT EN MÉXICO: ¿CUÁNTO ESPACIO REAL HAY?

Las casas de Infonavit en México suelen tener dimensiones que van, en promedio, de 36 a 60 metros cuadrados, dependiendo del desarrollo, la región y el año de construcción. Los modelos más compactos, construidos principalmente entre los años 2000 y 2015, pueden contar con viviendas de 36 a 45 m², mientras que proyectos más recientes han ampliado el tamaño promedio hacia 50 o 60 m².

En términos de distribución, la mayoría de estas viviendas incluye dos recámaras, un baño, sala-comedor, cocina y, en algunos casos, un patio de servicio o pequeño espacio frontal. Las recámaras suelen medir entre 6 y 9 m², lo que puede resultar funcional para una o dos personas, pero limitado para familias numerosas o para quienes trabajan desde casa.

Expertos en urbanismo señalan que, aunque estas dimensiones cumplen con los estándares mínimos de vivienda, el reto surge cuando el número de habitantes supera la capacidad ideal del inmueble. En estos casos, el hacinamiento y la falta de áreas flexibles pueden impactar la privacidad, la convivencia y la salud emocional, haciendo evidente la necesidad de diseños más amplios y funcionales en futuros desarrollos habitacionales.

CUÁNTO ESPACIO SE CONSIDERA SALUDABLE

De manera general, expertos sugieren que cada persona cuente con al menos 9 a 12 metros cuadrados para mantener una convivencia equilibrada. Cuando una vivienda de menos de 40 metros cuadrados aloja a una familia numerosa, pueden surgir tensiones y afectaciones emocionales.

Más allá del tamaño, la distribución del espacio juega un papel clave. Una casa pequeña puede ser cómoda si se aprovechan bien las áreas, se mantiene el orden y se diseñan zonas multifuncionales.

Optimizar el mobiliario, mejorar la entrada de luz natural, usar colores claros y reducir el ruido interior son estrategias que ayudan a mejorar la percepción de amplitud y el confort.

DATOS CURIOSOS

· El hacinamiento se asocia con mayores niveles de estrés y conflictos familiares

· Una buena iluminación natural puede mejorar el estado de ánimo

· El orden influye directamente en la sensación de bienestar en espacios pequeños

· La distribución del espacio es más importante que el tamaño total de la vivienda.