Consejos de la Condusef para aprovechar al máximo tu aguinaldo 2025

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recordó que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y brindó consejos para aprovecharlo de manera responsable.

Condusef dio a conocer una serie de recomendaciones para que los trabajadores en México puedan hacer un uso adecuado del aguinaldo, prestación anual que, conforme al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, debe entregarse a más tardar el 20 de diciembre.

El aguinaldo equivale, por lo menos, a 15 días de salario, y este año se estima que aproximadamente 39 millones de trabajadores, tanto del sector público como del privado, podrán recibirlo.

La legislación establece que incluso aquellos empleados que no hayan cumplido un año de servicio tienen derecho a recibir la parte proporcional correspondiente, independientemente de si continúan laborando para su empleador al momento del pago.

RECOMENDACIONES PARA UTILIZAR TU AGUINALDO DE MANERA RESPONSABLE

La institución presentó una serie de consejos para aprovechar este ingreso anual y mejorar la salud financiera de las familias:

- Elaboración de un presupuesto: La Condusef subraya que contar con una planeación financiera permite conocer la capacidad de pago y establecer límites para evitar comprometer ingresos futuros.

- Pago de deudas de corto plazo: Destinar parte del aguinaldo a reducir adeudos, particularmente los relacionados con tarjetas de crédito, podría permitir iniciar el año con menor carga financiera.

- Planear compras y evitar gastos impulsivos: Adelantar comparaciones o decisiones de compra puede contribuir a obtener mejores precios y evitar gastos innecesarios.

- Comparación de precios: La institución recomienda revisar diferentes comercios antes de realizar compras, debido a que el ahorro puede variar significativamente entre establecimientos.

- Destinar un porcentaje al ahorro: Se sugiere guardar al menos el 20% del aguinaldo para afrontar imprevistos o gastos de inicio de año, como los relacionados con la llamada “cuesta de enero”.

- Invertir una parte del aguinaldo: Otra opción, señala la Condusef, es invertir parte del dinero para incrementar el patrimonio o realizar aportaciones voluntarias a la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore).

- Compras seguras en línea: Se recomienda verificar que los sitios web cuenten con protocolo de seguridad “https://” y un candado de seguridad en la barra de direcciones, además de revisar políticas de pago, envíos, reclamaciones y privacidad.

- Precauciones al pagar con tarjeta: Se aconseja solicitar que cualquier operación con tarjeta se realice frente al usuario en la Terminal Punto de Venta para evitar clonaciones o cargos indebidos, y conservar los comprobantes de pago.