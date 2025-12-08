Consejos de la Condusef para aprovechar al máximo tu aguinaldo 2025
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recordó que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y brindó consejos para aprovecharlo de manera responsable.
Condusef dio a conocer una serie de recomendaciones para que los trabajadores en México puedan hacer un uso adecuado del aguinaldo, prestación anual que, conforme al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, debe entregarse a más tardar el 20 de diciembre.
El aguinaldo equivale, por lo menos, a 15 días de salario, y este año se estima que aproximadamente 39 millones de trabajadores, tanto del sector público como del privado, podrán recibirlo.
La legislación establece que incluso aquellos empleados que no hayan cumplido un año de servicio tienen derecho a recibir la parte proporcional correspondiente, independientemente de si continúan laborando para su empleador al momento del pago.
RECOMENDACIONES PARA UTILIZAR TU AGUINALDO DE MANERA RESPONSABLE
La institución presentó una serie de consejos para aprovechar este ingreso anual y mejorar la salud financiera de las familias:
- Elaboración de un presupuesto: La Condusef subraya que contar con una planeación financiera permite conocer la capacidad de pago y establecer límites para evitar comprometer ingresos futuros.
- Pago de deudas de corto plazo: Destinar parte del aguinaldo a reducir adeudos, particularmente los relacionados con tarjetas de crédito, podría permitir iniciar el año con menor carga financiera.
- Planear compras y evitar gastos impulsivos: Adelantar comparaciones o decisiones de compra puede contribuir a obtener mejores precios y evitar gastos innecesarios.
- Comparación de precios: La institución recomienda revisar diferentes comercios antes de realizar compras, debido a que el ahorro puede variar significativamente entre establecimientos.
- Destinar un porcentaje al ahorro: Se sugiere guardar al menos el 20% del aguinaldo para afrontar imprevistos o gastos de inicio de año, como los relacionados con la llamada “cuesta de enero”.
- Invertir una parte del aguinaldo: Otra opción, señala la Condusef, es invertir parte del dinero para incrementar el patrimonio o realizar aportaciones voluntarias a la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore).
- Compras seguras en línea: Se recomienda verificar que los sitios web cuenten con protocolo de seguridad “https://” y un candado de seguridad en la barra de direcciones, además de revisar políticas de pago, envíos, reclamaciones y privacidad.
- Precauciones al pagar con tarjeta: Se aconseja solicitar que cualquier operación con tarjeta se realice frente al usuario en la Terminal Punto de Venta para evitar clonaciones o cargos indebidos, y conservar los comprobantes de pago.
¿CÓMO UTILIZAN LOS MEXICANOS SU AGUINALDO?
La Condusef recordó resultados de encuestas previas para dimensionar los hábitos de consumo relacionados con esta prestación. De acuerdo con la Encuesta Scotiabank Sobre Aguinaldo 2015, el 26% de la población destinó su aguinaldo a la compra de regalos, mientras que un 24% lo utilizó para cubrir gastos de cenas de Navidad y Año Nuevo. El 22% lo aplicó al pago de deudas y un 12% para vacaciones de temporada.
Por otro lado, la encuesta “Compras de Navidad 2015”, realizada por la firma Deloitte, indicó que un 32% de los consultados usó esta prestación principalmente para pagar deudas.
En cuanto a preferencias de consumo, los artículos más buscados incluyen ropa y calzado (64%), así como aparatos electrónicos portátiles (31%). El medio de pago más frecuente continúa siendo el efectivo, con un 71% de preferencia frente a tarjetas de crédito o débito.
¿QUÉ ES EL AGUINALDO?
El aguinaldo se trata de una prestación laboral establecida por ley, a la cual te corresponde a un mínimo de 15 días de salario y deberá de ser pagado antes del 20 de diciembre.
En este caso, sólo para estos trabajadores se aumentó a 40 días la prestación del aguinaldo.
Este beneficio es altamente anticipado por los mexicanos; sin embargo, es crucial señalar que no se implementa de igual forma para todos los sectores.
Se le otorga el aguinaldo a los trabajadores activos y jubilados de algunas instituciones. Entre las pensiones que sí incluyen aguinaldo se encuentran:
- Aguinaldo para pensionados del IMSS: Aquellos que han laborado bajo el Instituto Mexicano del Seguro Social tienen derecho a recibir un aguinaldo, dado que su pensión proviene de un empleo formal.
- Aguinaldo para pensionados del ISSSTE: De igual manera, los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado también son elegibles para esta prestación.
¿CUÁNTO DINERO DEBO RECIBIR DE AGUINALDO?
Por ley, el monto mínimo equivale a 15 días de salario, siempre que el trabajador haya laborado el año completo, pero muchas empresas otorgan 20, 30 o más días dependiendo de su política interna o los contratos colectivos. Quienes no completaron los 12 meses deben recibir un pago proporcional al tiempo trabajado.
El cálculo se realiza tomando el salario diario y multiplicándolo por los días que correspondan, lo que permite obtener una cifra justa de acuerdo con la antigüedad.
Para calcularlo fácilmente:· Salario diario x 15 días mínimo. Si trabajaste menos de un año: (Días trabajados ÷ 365) x 15 días x salario diario. Si recibes salario variable: se usa el promedio del último mes
Por ejemplo, si alguien laboró seis meses, recibirá la mitad de esos 15 días. Para comisionistas o personas con salario variable, se utiliza el promedio de ingresos diarios del último mes trabajado.
¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A RECIBIR AGUINALDO 2025?
La LFT establece que todas las personas subordinadas a un empleador deben recibir aguinaldo, sin importar el tipo de contrato o esquema de contratación. Tienen derecho:
• Empleados de base o planta
• Trabajadores eventuales o temporales
• Personal sindicalizado
• Comisionistas bajo supervisión
• Personas por honorarios con relación subordinada
• Quienes renunciaron o fueron despedidos
Incluso quienes ya no laboran en la empresa deben recibir el pago proporcional, siempre con base en los días efectivamente trabajados.
Negar este derecho puede derivar en sanciones que van de 50 a 500 UMA, lo que significa multas superiores a 50,000 pesos en 2025.
¿QUÉ HACER SI NO TE PAGAN EL AGUINALDO?
Si el aguinaldo no se paga o llega incompleto, la empresa está incurriendo en una falta grave. En ese caso, el trabajador puede interponer una queja ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Laborales o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
La denuncia puede presentarse hasta un año después de la fecha límite de pago, es decir, a partir del 20 de diciembre.
Las autoridades analizarán el caso y, de proceder, impondrán las sanciones económicas correspondientes al empleador.
¿CÓMO DEBE PAGARSE EL AGUINALDO?
El aguinaldo debe entregarse exclusivamente en dinero, ya sea en efectivo, depósito en tarjeta o transferencia bancaria, según indica la Profedet.
No es válido sustituirlo con productos, vales, servicios o pagos en especie, a menos que exista un respaldo monetario directo.
Además, si el depósito se realiza por medios electrónicos, el patrón debe cubrir cualquier comisión bancaria sin descontar nada al trabajador.
CONDUSEF RECOMIENDA INICIAR EL AÑO SIN DEUDAS Y PONE A DISPOSICIÓN SUS SERVICIOS
La Condusef recordó que, en caso de que el empleador no realice el pago del aguinaldo o lo haga después de la fecha establecida por la ley, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría.
El organismo reiteró que el propósito del aguinaldo es brindar un ingreso adicional para enfrentar los gastos del cierre e inicio de año. Con ello, recomendó procurar iniciar el siguiente ciclo sin deudas, particularmente aquellas derivadas de tarjetas de crédito, que suelen generar intereses elevados.
Para dudas o información adicional, la Condusef puso a disposición el teléfono 01 800 999 8080, así como su página oficial www.gob.mx/condusef, y sus redes sociales en Twitter @CondusefMX y Facebook CondusefOficial.
La Condusef señaló que una adecuada organización financiera puede ser clave para hacer frente a la “cuesta de enero” y ofrecer mayor estabilidad ante posibles eventualidades.