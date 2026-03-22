Infonavit: así puedes recuperar tu ahorro de la Subcuenta de Vivienda en 2026

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/ 22 marzo 2026
    Infonavit: así puedes recuperar tu ahorro de la Subcuenta de Vivienda en 2026
    El Infonavit explicó cómo solicitar la devolución del ahorro de la Subcuenta de Vivienda al momento de la jubilación. Foto: Rebeca Gallardo
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por Rebeca Gallardo

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El trámite puede hacerse en línea o de forma presencial, y el dinero nunca se pierde, incluso si fue transferido al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Al llegar a la etapa de retiro, miles de trabajadores en México tienen derecho a recuperar el dinero acumulado en su Subcuenta de Vivienda del Infonavit, siempre que este ahorro no haya sido utilizado para adquirir, construir o mejorar una casa. Se trata de un recurso que forma parte de tu historial laboral y que, de acuerdo con el Instituto, no se pierde bajo ninguna circunstancia.

El Infonavit ha reiterado que incluso si los recursos fueron transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, los trabajadores conservan el derecho de solicitar su devolución. Esta garantía brinda certeza a quienes buscan recuperar su dinero tras concluir su vida laboral.

https://vanguardia.com.mx/informacion/infonavit-2026-asi-pueden-ahorrar-para-vivienda-los-trabajadores-independientes-en-mexico-HM19628258

¿Quién puede solicitar la devolución del ahorro?

La devolución puede ser solicitada directamente por el trabajador una vez que ha obtenido su pensión. Sin embargo, en caso de fallecimiento, el recurso también puede ser reclamado por los beneficiarios legales, como el cónyuge, hijos o padres. Si no existe una designación clara, será la autoridad laboral competente la que determine a quién corresponde el derecho.

Este punto es clave, ya que asegura que el ahorro acumulado durante años no quede sin destino y pueda ser entregado a las personas correspondientes.

$!Miles de trabajadores en México tienen derecho a recuperar el dinero acumulado en su Subcuenta de Vivienda del Infonavit.
Miles de trabajadores en México tienen derecho a recuperar el dinero acumulado en su Subcuenta de Vivienda del Infonavit. Foto: Especial

Las dos formas de solicitar tu dinero

El Infonavit establece dos vías oficiales para realizar este trámite, ambas seguras y sin costo:

1. Trámite en línea

La opción más rápida es a través del portal Mi Cuenta Infonavit. Para hacerlo, es necesario contar con:

RFC, CURP y nombre completo

Firma electrónica (e.firma) vigente

Una cuenta bancaria con CLABE que permita recibir el depósito

Desde esta plataforma se puede iniciar y dar seguimiento al proceso sin necesidad de acudir físicamente a una oficina.

2. Trámite presencial

También puedes realizar la solicitud en los Centros de Atención a Pensionados (CAPDE). Para ello, debes agendar una cita previamente, ya sea en Infonatel (800 008 3900) o desde Mi Cuenta Infonavit.

El día de la cita deberás presentar la documentación requerida, y personal del Instituto te acompañará durante el proceso para asegurar que se realice correctamente.

$!El Infonavit establece dos vías oficiales para realizar este trámite, ambas seguras y sin costo.
El Infonavit establece dos vías oficiales para realizar este trámite, ambas seguras y sin costo. Foto: Freepik.

¿Qué pasa si eres beneficiario?

En caso de que el titular haya fallecido, los beneficiarios pueden iniciar el trámite en el portal oficial del Infonavit. Será necesario contar con la resolución de pensión emitida por el IMSS y los datos del trabajador.

El proceso concluye de forma presencial en un CAPDE, donde deberán presentarse todas las personas con derecho al recurso. Otra alternativa es acudir directamente a la Afore donde estaba registrado el titular.

Un trámite gratuito y sin intermediarios

El Infonavit enfatiza que la devolución del ahorro solo puede realizarse mediante sus canales oficiales. Esto significa que el trámite es completamente gratuito y no requiere gestores ni intermediarios.

Evitar terceros es fundamental para proteger tu dinero y garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera segura. Si tienes dudas, lo más recomendable es acudir directamente a las plataformas o centros autorizados.

Recuperar el ahorro de la Subcuenta de Vivienda es un derecho que puede representar un apoyo económico importante en la jubilación. Conocer el proceso y las opciones disponibles te permitirá acceder a este recurso de forma sencilla y sin riesgos.

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Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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