¿Cuáles son las mejores pastas de dientes según la Profeco?

/ 7 agosto 2025
Una pasta dental funcional debe proteger la higiene bucal del usuario sin ocasionar efectos secundarios dañinos

Tras el informe de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre los riesgos sanitarios de la pasta dental, Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, usuarios se han preguntado, ¿Cuáles pastas dentales, probadas, son las mejores opciones?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pronuncia las siguientes opciones, para el alivio de la salud bucal en México.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PASTAS DENTALES SEGÚN LA PROFECO?

La pasta dental debe sanitizar la boca, al igual que remover la placa dental, y mitigar el olor del aliento. Una próspera salud dental beneficia al consumidor, protegiéndolo, especialmente, de enfermedades bucales y dentales.

Por ello, la Profeco estudió y analizó a las pastas de dientes en el mercado mexicano y dio con los tres siguientes productos, como los mejores, en salud dental.

*) Colgate Total 12: eficiente protección contra la placa y las caries; previene daño a las encías, la producción de mal aliento y reduce la sensibilidad dental.

*) Oral-B Pro Salud: destaca en limpieza profunda; eficiente en la protección contra las caries y contiene una acción anti bacterias.

*) Sensodyne F: precisa para quienes tienen sensibilidad dental, al igual que funcional y eficaz para la protección bucal contra caries y la placa.

*) Colgalte Máxima protección anti caries: tiene mayor rendimiento en la protección contra las caries; su acción antiséptica previene enfermedades en las encías y en los dientes; reduce la sensibilidad dental contra alimentos y bebidas; hidrata la mucosa bucal y blanquea los dientes.

¿PARA QUÉ SIRVE EL FLÚOR EN LA SALUD DENTAL Y BUCAL?

El flúor es vital para la producción de pastas dentales. Su componente ayuda a fortalecer el esmalte dental y así prevenir la creación de caries en los dientes.

Según informa la Profeco, los dos productos con una óptima disposición de flúor en su contenido son: Oral-B Pro Salud y Colgate Máxima protección anti-caries.

Un producto de salud dental que sea perjudicial, como el señalado por la Cofepris, produce irritación bucal, inflamación en encías, dolor o sensibilidad en los dientes, úlceras, aftas, y reacciones alérgicas.

Si un producto genera tal reacción en los usuarios, la Cofepris pide denunciarlo en el siguiente correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

