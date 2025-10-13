¿Cuáles son los primeros síntomas del cáncer de próstata?... 8 señales que no debes dejar pasar

El cáncer de próstata es una enfermedad que se origina cuando las células de esta glándula comienzan a crecer de forma descontrolada. En sus primeras etapas, puede pasar desapercibido debido a que no genera molestias evidentes. Sin embargo, existen síntomas tempranos que pueden servir como señales de alerta. Detectarlos a tiempo marca la diferencia entre un diagnóstico tratable y uno avanzado.

La próstata es una glándula pequeña con forma de nuez ubicada debajo de la vejiga y delante del recto. Su función principal es producir el líquido que nutre y transporta los espermatozoides. Cuando el tejido prostático crece de forma anormal, puede obstruir el flujo de orina o provocar cambios en la función sexual, entre otros efectos.

PRIMEROS SÍNTOMAS QUE DEBES VIGILAR

Los especialistas en salud masculina coinciden en que los siguientes ocho síntomas pueden indicar un posible desarrollo de cáncer de próstata o de otras afecciones como la hiperplasia prostática benigna. Aunque algunos sean leves, es recomendable acudir a un urólogo para una revisión preventiva.

• Dificultad para orinar • Sensación de que la vejiga no se vacía completamente o flujo débil.

• Necesidad frecuente de orinar, especialmente durante la noche.

• Dolor o ardor al orinar, conocido como disuria.

• Presencia de sangre en la orina o el semen, un signo que requiere atención médica inmediata.

• Dolor persistente en la parte baja de la espalda, caderas o pelvis, asociado al avance de la enfermedad.

• Disfunción eréctil o dificultad para mantener una erección.

• Disminución del flujo del semen durante la eyaculación.

• Pérdida de peso y fatiga sin causa aparente, síntomas comunes en etapas más avanzadas del cáncer.

IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN TEMPRANA

El diagnóstico precoz del cáncer de próstata es esencial para mejorar las posibilidades de recuperación. Los métodos de detección más utilizados son el antígeno prostático específico (PSA) mediante análisis de sangre y el examen rectal digital (ERD), que permite al médico palpar la glándula para detectar irregularidades.

Los expertos recomiendan que los hombres a partir de los 50 años (o desde los 40 si hay antecedentes familiares) se realicen pruebas anuales de control. Cuando el cáncer se detecta en etapas tempranas, los tratamientos pueden incluir cirugía, radioterapia o vigilancia activa, con tasas de supervivencia superiores al 90%.

Además, mantener hábitos saludables como una dieta rica en frutas, verduras, pescado y legumbres, junto con ejercicio regular, puede reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

CUÁNDO ACUDIR AL MÉDICO

No todos los problemas urinarios están relacionados con el cáncer, pero ignorar los síntomas puede ser peligroso. Si experimentas alguna molestia persistente o cambios en tu patrón urinario, es fundamental acudir con un urólogo certificado.

Los hombres tienden a evitar las consultas por miedo o vergüenza, pero la detección temprana salva vidas. En México, las instituciones públicas de salud realizan campañas gratuitas de revisión prostática cada noviembre, durante el Mes Azul, para promover la conciencia sobre esta enfermedad.

Datos curiosos:

• En México, el cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cáncer en hombres, según datos del INEGI.

• Se estima que 1 de cada 7 hombres será diagnosticado con esta enfermedad a lo largo de su vida.

• La probabilidad de curación en etapas tempranas supera el 95%.

• Países como Japón registran menores índices gracias a su dieta rica en soya y pescado, alimentos con compuestos que protegen la salud prostática.

• La actividad física regular puede reducir hasta un 20% el riesgo de desarrollar cáncer de próstata.