¿Cuándo será la marcha para exigir el regreso del examen de ingreso presencial a la UNAM?

Luego que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revelara que el primer examen de admisión en línea para ingresar a licenciatura en el ciclo escolar 2026-2027 estará en revisión, tras detectar variaciones estadísticas poco comunes en los puntajes obtenidos por los aspirantes, ha provocado la duda para los aspirantes que no presentaron esas irregularidades. La UNAM ha enfatizado en señalar que las anomalías no representan una prueba de fraude generalizado, pero ante la magnitud de la discusión que ha provocado y las cifras comparadas con los años anteriores, sobre todo en carreras de alta demanda; aunque llevó a iniciar una verificación exhaustiva del proceso de selección. A través de un comunicado, el rector Leonardo Lomelí Veneas instruyó en la elaboración de un informe sobre proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1 de la UNAM.

LA DIFERENCIA EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN El concurso de 2026 marcó un cambio histórico al realizarse completamente en línea, permitiendo que aspirantes de todo México e incluso del extranjero presentaran el examen sin acudir a una sede física. Según explicó, mientras en 2025 alrededor del 9 por ciento de los aspirantes obtuvo más de 100 aciertos, en 2026 ese porcentaje aumentó a casi el 30 por ciento. Asimismo, señaló que carreras como Medicina, Psicología, Actuaría e Ingeniería Aeroespacial registraron incrementos importantes en los puntajes mínimos y en el número de calificaciones sobresalientes. Para supervisar la aplicación, la UNAM utilizó herramientas de inteligencia artificial, capaces de detectar movimientos, cambios de mirada, sonidos, presencia de terceros y otros comportamientos considerados atípicos durante la evaluación.

Las alertas generadas por el sistema no implicaban una sanción automática. De acuerdo con la universidad, cada caso era revisado posteriormente por personal especializado antes de cancelar un examen. Durante las primeras jornadas fueron bloqueadas mil 117 evaluaciones, mientras que al concluir el proceso se canceló alrededor del 2 % de los 158 mil 712 exámenes presentados, equivalente a aproximadamente 3 mil 174 aspirantes. Además, la institución informó que presentó una denuncia penal contra personas y empresas que presuntamente ofrecían servicios ilegales para responder el examen, aunque hasta el momento no ha detallado el alcance de esas operaciones. El especialista planteó como hipótesis que pudo existir una segunda población de aspirantes con resultados significativamente superiores, aunque aclaró que corresponde únicamente a la UNAM determinar si existieron irregularidades.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ASPIRANTES A LICENCIATURA? La UNAM informó que a partir de los resultados comenzó a atender a las personas aspirantes no seleccionadas que solicitaron la revisión de sus exámenes. También para aquellas personas que tuvieron cancelada su participación y quienes pidieron una cita, ya cuentan con una fecha y hora para conocer las evidencias que sustentaron la determinación, por lo que la UNAM dará a conocer los resultados a la brevedad y refrenda su compromiso en la equidad y transparencia en el proceso de admisión. “Se informa que a partir de la publicación de los resultados se atiende a las personas aspirantes no seleccionadas que solicitan la revisión de su examen, así como a aquellas que tuvieron cancelada su participación. De estas últimas, quienes pidieron cita ya tienen fecha y hora para conocer personalmente las evidencias que sustentaron la determinación”, destacó la UNAM.

MARCHA POR EL REGRESO DEL EXAMEN PRESENCIAL EN LA UNAM Luego de darse a conocer los resultados del examen de ingreso en línea a la UNAM, algunos aspirantes expresaron su inconformidad ante las cancelaciones que se dieron en la aplicación de exámenes. Por lo que la comunidad estudiantil convocó a una movilización a través de redes sociales y grupos de alumnos, debido al aumento de más de 20 aciertos por carrera en el puntaje mínimo de este año, así como a las irregularidades que detectaron trampas durante la aplicación de la prueba en línea.

La reunión se tiene planeada para el próximo lunes 27 de julio a las 11:00 horas. En caso de que no haya una solución eficaz este año, se exigirá el regreso definitivo de los exámenes de admisión presenciales, como único mecanismo capaz de garantizar equidad y confiabilidad. De acuerdo con la información de la convocatoria, los dos contingentes se reunirán en las salidas del Metro Universidad y en la Avenida Insurgente Sur. La marcha finalizará en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, luego de que ambos grupos se reúnan en el cruce de Av. Universidad y Copilco. “Nos unimos en una sola voz para exigir transparencia, justicia y equidad en los procesos de admisión”, se lee en la convocatoria. Los organizadores pidieron a los interesados asistir con una prenda de color azul marino o blanco. “¡Qué se evalúe el conocimiento, no la astucia de hacer trampa!”, instan.

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