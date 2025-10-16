Aprueba Cámara de Diputados ‘ola’ de impuestos; estos trámites tendrán costo o incrementarán desde 2026

México
/ 16 octubre 2025
    Aprueba Cámara de Diputados ‘ola’ de impuestos; estos trámites tendrán costo o incrementarán desde 2026
    Durante la discusión, la oposición cuestionó los incrementos de impuestos y prevén que con ellos, haya una recaudación adicional de 271 mil millones de pesos. FOTO: CUARTOSCURO

Además de los ya anunciados incrementos a refrescos, tabaco y videojuegos, se encarecerán trámites migratorios, verificación de helipuertos, museos, entre otros

Una inesperada ola de impuestos fue aprobada por la mayoría oficial de la 4T ayer en la Cámara de Diputados que se suma a otros gravámenes especiales a artículos de consumo popular que entrarán en vigencia en 2026, de confirmarse por el Senado.

Los incrementos no sólo se aplicarán a refrescos, tabacos y videojuegos con contenido violento, sino también a sueros orales y, conforme la decisión de ayer, serán incrementados los pagos por distintos servicios prestados por el Estado, desde trámites migratorios, verificación de helipuertos, licencias de aeronavegabilidad y vigilancia de instalaciones financieras.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Sheinbaum espera 100 mmdp de deudores fiscales

La mayoría oficialista impuso un cobro de 294 pesos para adquirir el formato SAM (Salida de menores al extranjero), que era un documento gratuito que permitía a los menores de edad viajar al extranjero solos, sin necesidad de un poder notarial de sus padres.

Entre otros cambios destacan el aumento del 109 por ciento a los permisos de residencia temporal en el País, que alcanzarán los 25 mil pesos en el caso de permisos por cuatro años; o la aplicación de una tarifa por 31 millones de pesos por servicios de inspección en casas de bolsa, de acuerdo con un análisis de la bancada del PAN.

$!Aprueba Cámara de Diputados ‘ola’ de impuestos; estos trámites tendrán costo o incrementarán desde 2026

Las modificaciones, aprobadas con 352 votos a favor y 133 en contra, también derogan la exención fiscal para personas físicas y morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales.

El priista Jericó Abramo detalló que entre los incrementos planteados, que incluirán el pago de Derechos, IEPS, Aduanas y Código Fiscal, el Gobierno federal obtendrá recursos adicionales por 271 mil millones de pesos.

”El País requiere para estabilizar sus finanzas 1.5 billones de pesos de ingresos adicionales, con estas migajas que están construyendo de una parte y de otra solamente se lograrán dar 271 mil millones de pesos”, señaló el legislador.

La panista Noemí Luna cuestionó los aumentos de servicios.

”Aumentan los cobros migratorios, pero no hay inversión en seguridad fronteriza; crean cuotas en telecomunicaciones, pero las comunidades rurales siguen sin internet. Y ahora aumentan las cuotas de entrada a los museos y zonas arqueológicas”, cuestionó.

La morenista Alma Delia Navarrete argumentó que las modificaciones son una herramienta para fortalecer la capacidad del Estado y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Temas


Economía
impuestos

Organizaciones


Cámara de Diputados

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que la última embarcación atacada por su país en el Caribe era un submarino que, según el mandatario, transportaba grandes cantidades de droga.

Trump afirma que última embarcación atacada en el Caribe era un submarino
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó al diario Reforma como “propaganda del conservadurismo” al aclarar que el nuevo reglamento energético no amplía las facultades de expropiación del gobierno

Claudia Sheinbaum arremete contra Reforma; lo acusa de ser ‘órgano de propaganda del conservadurismo mexicano’
Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” por su presunta participación en la desaparición de Kimberly Moya, joven de 16 años vista por última vez en Naucalpan el 2 de octubre

Vinculan a proceso a dos hombres por la desaparición de la joven de 16 años, Kimberly Moya, en Naucalpan
Vanessa Gurrola, modelo sinaloense e influencer, fue arrestada en San Diego, California, acusada de asesinato en primer grado por la muerte de un hombre vinculado al antiguo Cártel de los Arellano Félix.

Detienen en California a la modelo sinaloense Vanessa Gurrola, acusada del asesinato de operador del narco; ¿Quién es?
Uno de los apoyos sociales más emblemáticos de los gobiernos de la llamada ‘4T’ es Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), destinado a jóvenes entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni cuentan con un trabajo.

¿Los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán aguinaldo este 2025?
México continúa como el mejor equipo de la Concacaf en la clasificación global del organismo.

México se mantiene en el puesto 14 del Ranking FIFA tras la última Fecha FIFA
Eleazar Gómez se salva de la eliminación en la primera gala de La Granja VIP, pero su triunfo desata controversia entre los seguidores del reality por una supuesta irregularidad en la competencia

Eleazar Gómez gana la primera gala de salvación en La Granja VIP, pero lo acusan de hacer trampa