Depresión postvacacional... deudas, estrés y rutina están enfermando a México

Con el inicio de enero, el descanso, la convivencia familiar y la sensación de alivio económico llegan a su fin. Para millones de personas, este periodo no simboliza un nuevo comienzo, sino un retorno forzado a obligaciones laborales, compromisos financieros y dinámicas personales que generan insatisfacción.

El contraste entre el ambiente festivo y la rutina cotidiana suele provocar un choque emocional. El cansancio acumulado, la presión por cumplir metas y la falta de motivación son sensaciones frecuentes durante las primeras semanas del año.

Aunque estos estados suelen etiquetarse como “desánimo” o “flojera”, especialistas advierten que pueden ser señales tempranas de un problema más profundo relacionado con la salud mental.

CUANDO EL DESÁNIMO SE CONVIERTE EN DEPRESIÓN

La depresión postvacacional no es un diagnóstico clínico formal, pero describe un conjunto de síntomas emocionales y físicos que aparecen tras periodos prolongados de descanso. Entre ellos destacan la tristeza persistente, irritabilidad, apatía y dificultad para concentrarse.

Expertos en salud mental señalan que ignorar estas señales puede facilitar la aparición de trastornos depresivos mayores. La falta de atención temprana incrementa el riesgo de que el malestar se prolongue y afecte el desempeño laboral, las relaciones personales y la calidad de vida.

En este contexto, el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora cada 13 de enero, cobra especial relevancia al visibilizar una problemática que suele normalizarse en la sociedad.

LA DEPRESIÓN EN MÉXICO Y EN EL MUNDO

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, en México cerca de 3.6 millones de adultos viven con depresión. Esta condición representa una de las principales causas de discapacidad y ausentismo laboral en el país.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que 280 millones de personas padecen depresión. Aunque afecta con mayor frecuencia a mujeres, también se presenta en hombres, jóvenes y adultos mayores.

El impacto social y económico de este trastorno es significativo, ya que no solo compromete la salud individual, sino también la productividad y la estabilidad familiar.

¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN POSTVACACIONAL?

La depresión postvacacional se refiere al estado emocional negativo que surge tras el regreso a la rutina luego de vacaciones o periodos festivos. Se caracteriza por una sensación de vacío, falta de energía y resistencia al reinicio de actividades.

Este fenómeno se ve agravado por factores como deudas adquiridas en diciembre, presión laboral acumulada y expectativas poco realistas sobre el “nuevo año”. La percepción de pérdida del bienestar temporal intensifica el malestar emocional.

Reconocer este estado como una señal de alerta permite tomar medidas preventivas, como ajustar gradualmente la rutina, priorizar el descanso y buscar apoyo profesional cuando los síntomas persisten.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA DEPRESIÓN

· Enero es uno de los meses con mayor incidencia de consultas por malestar emocional

· La depresión es una de las principales causas de incapacidad laboral a nivel mundial

· Dormir mal incrementa hasta 30 por ciento el riesgo de síntomas depresivos

· Buscar ayuda profesional temprana reduce significativamente la duración del trastorno

La depresión postvacacional es una realidad que afecta a millones de personas tras las fiestas decembrinas. Lejos de ser un simple desánimo, puede convertirse en un problema serio de salud mental. Identificar sus síntomas, hablar del tema y buscar apoyo oportuno son pasos clave para iniciar el año con bienestar emocional y prevenir trastornos más graves.