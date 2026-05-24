Domingo con lluvias, descargas eléctricas y granizo por próximo Frente Frío al noreste de México

Para el domingo 24 de mayo, una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste del país, en interacción con la aproximación de un frente frío a la frontera norte de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León (este), Tamaulipas (norte, oeste y sur), San Luis Potosí (noreste); y puntuales fuertes en Coahuila (este y noreste), las cuales podrán estar acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (centro), Puebla (este y sureste), Oaxaca (norte y sur) y Chiapas (sur); puntuales fuertes en Hidalgo (norte) y Querétaro (norte); y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas.

A su vez, un canal de baja presión sobre el occidente de México, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, generarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero (noreste); chubascos en Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos; y lluvias aisladas en zonas de Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco y Colima. Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, sur y sureste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día soleado, con lluvia débil, así como nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 14 °C. Ramos Arizpe se espera un día soleado y lluvia débil a tormenta. La temperatura máxima será de 29 °C, mientras que la mínima será de 16 °C. Torreón tendrá un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 35 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. En Monclova se espera un día soleado con nubes y claros, además de lluvia débil a tormenta. La temperatura máxima será de 32 °C, mientras que la mínima será de 20 °C. Piedras Negras disfrutará de un día con nubes y claros, parcialmente nuboso a cubierto junto a lluvia débil y tormenta. La temperatura máxima alcanzará los 34 °C, mientras que la mínima será de 22 °C.

LLUVIA Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (este), San Luis Potosí (noreste), Tamaulipas (norte, oeste y sur), Veracruz (centro), Puebla (este y sureste), Oaxaca (norte y sur) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (este y noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Guerrero (noreste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco y Colima. TEMPERATURA Máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte y centro), Nayarit (norte), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste). Máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (noreste y suroeste), Nuevo León (este), Durango (noreste y noroeste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes (oeste), Guanajuato (noreste) y Estado de México (suroeste). Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California; y zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

VIENTO Y OLEAJE Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chiapas, Tabasco y Campeche; y con tolvaneras en Baja California, Chihuahua, Coahuila y Durango. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí , Michoacán, Querétaro, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo; y con posibles tolvaneras en Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit y Jalisco. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Colima, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

¿QUÉ ES UNA OLA DE CALOR? Una ola de calor es un período prolongado de clima extremadamente caluroso, que suele venir acompañado de altas temperaturas durante el día y noches cálidas. Este fenómeno meteorológico puede tener efectos adversos en la salud humana, especialmente en grupos de riesgo como niños, ancianos y personas con problemas de salud preexistentes. Las olas de calor pueden provocar deshidratación, agotamiento por calor, golpes de calor e incluso la muerte si no se toman las medidas adecuadas para protegerse del calor intenso. Además, las olas de calor pueden afectar la agricultura, la infraestructura y la vida silvestre, entre otros aspectos.

¿QUÉ HACER ANTE UNA OLA DE CALOR? Ante una ola de calor, es importante tomar medidas para protegerse y mantenerse seguro. Aquí hay algunas recomendaciones: Mantente hidratado: Bebe mucha agua y evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación. Permanece en lugares frescos: Busca lugares con aire acondicionado o utiliza ventiladores para mantener tu hogar fresco. Si no tienes acceso a aire acondicionado, considera visitar centros comerciales, bibliotecas u otros lugares públicos frescos durante las horas más calurosas del día. Viste ropa ligera y suelta: Usa ropa ligera, de colores claros y suelta, que permita la ventilación y la transpiración. Evita la exposición directa al sol: Si es posible, limita tus actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Protégete del sol: Usa protector solar, sombreros de ala ancha y gafas de sol para proteger tu piel y tus ojos de los rayos ultravioleta. Mantén contacto con amigos y familiares: Asegúrate de que las personas mayores, los niños pequeños y otras personas vulnerables estén seguros y frescos. Mantén los alimentos frescos: Evita dejar alimentos perecederos fuera del refrigerador durante períodos prolongados y asegúrate de que tu refrigerador funcione correctamente durante las olas de calor para prevenir la contaminación alimentaria. Estar atento a las señales de advertencia: Presta atención a los síntomas de agotamiento por calor, como mareos, náuseas, dolor de cabeza y piel enrojecida y caliente. Si experimentas estos síntomas, busca un lugar fresco y bebe agua. No dejes niños o mascotas en vehículos: Nunca dejes a niños o mascotas en un automóvil estacionado durante períodos prolongados, ya que las temperaturas dentro del vehículo pueden aumentar rápidamente y convertirse en un riesgo para la vida. Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a protegerte a ti mismo y a tus seres queridos durante una ola de calor.

¿QUÉ HACER EN CASO DE FUERTES LLUVIA? Ante las condiciones de lluvias, se recomienda a la población tomar las siguientes precauciones: - Evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. - No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece. - Mantenerse alejado de ventanas y evitar el uso de aparatos eléctricos durante las tormentas. - Tener a mano una linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios en caso de cortes de energía eléctrica. - Resguardar a las mascotas y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento. - Las autoridades están en alerta y se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad. - Se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.

RECOMENDACIONES PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Durante la temporada de lluvias, es importante tomar ciertas precauciones para mantenerse seguro y proteger su propiedad. Aquí tienes algunas recomendaciones: Mantente informado: Sigue los informes meteorológicos y las alertas locales para estar al tanto de las condiciones climáticas y posibles inundaciones en tu área. Prepara tu hogar: Limpia los desagües y canaletas para evitar el bloqueo de agua y asegúrate de que los techos estén en buen estado para prevenir filtraciones. Si vives en una zona propensa a inundaciones, considera elevar tus muebles y equipos electrónicos en caso de que el agua entre en tu casa. Evita áreas inundadas: No intentes cruzar calles o áreas inundadas, ya que el agua puede ser más profunda de lo que parece y podrías quedar atrapado o arrastrado por la corriente. Si es posible, quédate en casa hasta que las inundaciones disminuyan. Conduce con precaución: Si necesitas conducir durante lluvias intensas, reduce la velocidad, mantén una distancia segura con otros vehículos y evita áreas propensas a inundaciones. Presta atención a las advertencias de cierre de carreteras y sigue las indicaciones de las autoridades. Prepárate para cortes de energía: Las tormentas eléctricas pueden ocasionar cortes de energía. Ten a mano linternas, velas y pilas adicionales. Carga tus dispositivos electrónicos con anticipación y considera tener un generador de respaldo si es posible. Evita zonas propensas a deslizamientos de tierra: Si vives en áreas montañosas o con pendientes pronunciadas, mantente alerta ante posibles deslizamientos de tierra. Si las autoridades locales emiten una advertencia, evacúa la zona si es necesario. Protege tus documentos importantes: Guarda tus documentos personales importantes en bolsas de plástico resistentes al agua o escanea copias digitales para mantenerlos seguros en caso de inundaciones. Mantén un kit de emergencia: Prepara un kit de suministros básicos de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, botiquín de primeros auxilios y otros elementos esenciales que puedas necesitar en caso de una emergencia. Recuerda seguir las instrucciones de las autoridades locales y priorizar siempre tu seguridad y la de tu familia durante la temporada de lluvias.

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