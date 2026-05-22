Es México el país que más se calienta en AL; advierten lluvias extremas y elevación del mar

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    Es México el país que más se calienta en AL; advierten lluvias extremas y elevación del mar
    Junio de 2025 fue el mes más lluvioso jamás registrado en México, destaca el informe. Cuartoscuro

La Organización Meteorológica Mundial informó que nuestro país resiente de manera particularmente aguda los efectos del cambio climático

CDMX.- México resiente de manera particularmente aguda los efectos del cambio climático, tanto en aumento de la temperatura y elevación del mar como variabilidad de la lluvia y eventos extremos, advierte un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) presentado esta semana.

Señala que el País registra el mayor ritmo de calentamiento en América Latina. La temperatura promedio, detalla, aumentó 0.34 grados Celsius por decenio entre 1991 y 2025, por 0.26 grados a nivel regional.

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El año pasado, indica, la anomalía de temperatura en México ascendió a más 1.51 grados respecto al promedio del periodo 1961-1990.

“En agosto el calor extremo afectó a partes del noroeste de México. El 12 de agosto se llegó en Mexicali a 52.7 grados Celsius, la temperatura más alta registrada en México”, apunta el reporte Estado del Clima en América Latina y el Caribe 2025.

NIVEL DEL GOLFO DE MÉXICO SE INCREMENTA

Mientras tanto, el informe indica, como resultado del calentamiento global, el nivel del mar en el Golfo de México se incrementó a un ritmo de 4.5 milímetros al año en el periodo 1999-2025.

Además, alerta, en el Caribe y el Golfo de México las temperaturas en la superficie del mar nunca habían sido tan altas como en el año pasado.

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Por otra parte, plantea, las tendencias en materia de precipitación a nivel regional apuntan a una mucho mayor variabilidad, con periodos secos más prolongados y eventos húmedos más intensos.

“En gran parte de América Central y México las precipitaciones (en 2025) fueron superiores a lo habitual, en particular en las zonas centrales y a lo largo de la costa oriental en México”, consigna.

“En cambio, alrededor de la bahía de Campeche y en el norte de México se observaron condiciones secas (precipitaciones entre un 10 y un 30 por ciento por debajo del promedio)”.

EL JUNIO MÁS LLUVIOSO JAMÁS REGISTRADO

Junio de 2025, indica, fue el mes más lluvioso jamás registrado en México.

El Servicio Meteorológico Nacional, detalla, reportó un acumulado medio a nivel nacional de 155.5 milímetros, 55.8 por ciento por encima de la media del periodo 1991-2020.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/definira-la-corte-relevo-en-su-presidencia-asegura-sheinbaum-LN20878928

La OMM incluye de hecho entre los 9 principales eventos extremos registrados en 2025 a nivel regional a 3 ocurridos en México: el huracán ‘Erick’ en junio, las olas de calor en el noroeste agosto y las inundaciones en el este del país en octubre.

“Las señales de un clima cambiante son inequívocas en toda América Latina y el Caribe, desde la reducción acelerada de los glaciares y el aumento del nivel del mar hasta la rápida intensificación de los ciclones tropicales, el calor extremo, las crecidas y las sequías”, advirtió Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, en videomensaje durante la presentación del informe, realizada en Brasilia.

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