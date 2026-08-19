El amante mexicano que acompañó a Marilyn Monroe hasta sus últimos minutos

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    El amante mexicano que acompañó a Marilyn Monroe hasta sus últimos minutos
    En febrero de 1962, Marilyn Monroe viajó a México y conoció al cineasta José Bolaños. FOTO: ESPECIAL

Lo que comenzó como un encuentro fugaz derivó en una intensa relación vigilada por el FBI por presuntos nexos comunistas.

En febrero de 1962, a tan solo seis meses de su trágico desenlace, Marilyn Monroe emprendió un viaje de diez días a la Ciudad de México con el objetivo inicial de adquirir muebles coloniales para su residencia en California. Lo que parecía una simple estancia de descanso se convirtió en el escenario de una apasionada historia de amor. El 22 de febrero, en una tienda de antigüedades, la mítica actriz de 35 años conoció a José Bolaños Prado, un atractivo e insolente guionista de 26 años.

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A pesar de la diferencia de edad y de las distintas realidades en las que se movían, la química entre ambos fue inmediata. La pareja decidió escapar hacia las playas de Acapulco para vivir un romance vertiginoso que duró catorce días, envuelto en un ambiente de festejos y descontrol que marcaría los últimos meses de vida de la artista.

Bajo la mirada del FBI y la sombra del comunismo

El romance dejó de ser un secreto íntimo cuando Monroe decidió presentarse junto a Bolaños en la ceremonia de los Golden Globe el 2 de marzo de 1962 en Hollywood. La aparición de la diva tomada del brazo del joven mexicano causó un revuelo mediático inmediato, llamando la atención de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

$!El romance dejó de ser un secreto íntimo cuando Monroe decidió presentarse junto a Bolaños en la ceremonia de los Golden Globe.
El romance dejó de ser un secreto íntimo cuando Monroe decidió presentarse junto a Bolaños en la ceremonia de los Golden Globe. FOTO: ESPECIAL

En pleno apogeo de la Guerra Fría y previo a la crisis de los misiles en Cuba, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) abrió un expediente sobre Bolaños. El joven pertenecía a un círculo de intelectuales y creadores ligados al Partido Comunista Mexicano y al exilio español pro soviético, encabezado por figuras como el director Carlos Velo. Las autoridades estadounidenses, que ya vigilaban a Monroe por su matrimonio previo con el dramaturgo Arthur Miller, consideraron a Bolaños un potencial riesgo para la seguridad nacional.

El último aliento de la Diva

Aunque la carrera cinematográfica de José Bolaños nunca llegó a despegar del todo y la relación sentimental con la actriz concluyó poco tiempo después, la conexión entre ambos se mantuvo hasta el trágico final de Marilyn. La madrugada del 5 de agosto de 1962, horas antes de que el cuerpo sin vida de la estrella fuera hallado en su residencia de Brentwood, una de las últimas llamadas telefónicas de su vida fue realizada a su amante mexicano.

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Bolaños jamás ofreció entrevistas ni reveló el contenido de aquella última conversación. Guardó un silencio absoluto hasta su fallecimiento en 1994, dejando para la historia un enigma fascinante sobre los últimos instantes de la mujer más famosa del mundo.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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