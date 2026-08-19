El amante mexicano que acompañó a Marilyn Monroe hasta sus últimos minutos

En febrero de 1962, a tan solo seis meses de su trágico desenlace, Marilyn Monroe emprendió un viaje de diez días a la Ciudad de México con el objetivo inicial de adquirir muebles coloniales para su residencia en California. Lo que parecía una simple estancia de descanso se convirtió en el escenario de una apasionada historia de amor. El 22 de febrero, en una tienda de antigüedades, la mítica actriz de 35 años conoció a José Bolaños Prado , un atractivo e insolente guionista de 26 años.

A pesar de la diferencia de edad y de las distintas realidades en las que se movían, la química entre ambos fue inmediata. La pareja decidió escapar hacia las playas de Acapulco para vivir un romance vertiginoso que duró catorce días, envuelto en un ambiente de festejos y descontrol que marcaría los últimos meses de vida de la artista.

Bajo la mirada del FBI y la sombra del comunismo

El romance dejó de ser un secreto íntimo cuando Monroe decidió presentarse junto a Bolaños en la ceremonia de los Golden Globe el 2 de marzo de 1962 en Hollywood. La aparición de la diva tomada del brazo del joven mexicano causó un revuelo mediático inmediato, llamando la atención de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.