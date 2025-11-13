$!Liverpool, Amazon y Coppel ponen en descuento artículos de Navidad por el Buen Fin 2025

Este 13 de noviembre arrancó la temporada más esperada de ofertas, descuentos y promociones del año, donde miles de consumidores procuran aprovechar los precios especiales en todas las tiendas participantes: se trata de la edición número 15 del Buen Fin.

Con la etapa ‘halloweenesca’ ya concluida, las familias mexicanas ya tienen en la mira las siguientes fiestas... ¡Navidad! Como se puede observar en miles de negocios, los adorables adornos ya comienzan a maravillar con sus colores y luces.

Es por ello que VANGUARDIA recomienda aprovechar los descuentos para adelantar las compras navideñas, tanto regalos como decoraciones para el hogar, antes de que acabe el Buen Fin.