Liverpool, Amazon y Coppel ponen en descuento artículos de Navidad por el Buen Fin 2025
Conoce todos los artículos de Navidad que ofrecen y el rango de descuento en tiendas como Liverpool, Amazon y Coppel durante el Buen Fin 2025
Este 13 de noviembre arrancó la temporada más esperada de ofertas, descuentos y promociones del año, donde miles de consumidores procuran aprovechar los precios especiales en todas las tiendas participantes: se trata de la edición número 15 del Buen Fin.
Con la etapa ‘halloweenesca’ ya concluida, las familias mexicanas ya tienen en la mira las siguientes fiestas... ¡Navidad! Como se puede observar en miles de negocios, los adorables adornos ya comienzan a maravillar con sus colores y luces.
Es por ello que VANGUARDIA recomienda aprovechar los descuentos para adelantar las compras navideñas, tanto regalos como decoraciones para el hogar, antes de que acabe el Buen Fin.
TIENDAS PONEN EN DESCUENTO ARTÍCULOS DE NAVIDAD EN EL BUEN FIN 2025
Existen varias tiendas departamentales que anunciaron con antelación su participación en el Buen Fin 2025, como Liverpool y Coppel; mientras que las tiendas en línea no se quedaron atrás, como Amazon y Mercado Libre... ¡y ni se diga de los supermercados como Walmart!
Algunos de los artículos navideños que podrás encontrar en cualquiera de las tiendas antes mencionadas, son:
1. Árboles de navidad artificiales;
2. Adornos y esferas;
3. Series de luces;
4. Inflables;
5. Figuras decorativas;
6. Nacimientos.
ESTOS SON LOS MEJORES DESCUENTOS EN ARTÍCULOS NAVIDEÑOS POR EL BUEN FIN
Conoce aquí algunas de las tiendas que tienen grandes descuentos por el Buen Fin 2025, que van desde el 20% hasta el 66% en artículos de Navidad
1. Liverpool:
Ofrece descuentos y promociones bancarias a meses sin intereses en árboles, adornos y colecciones navideñas que seguramente te encantarán.
2. Mercado Libre:
Anunció ofertas atractivas en esferas, luces y árboles, con descuentos que van más allá del 50 por ciento.
3. Coppel:
Ofrece precios de contado con descuento en una gran variedad de artículos que harán de tu Navidad más bonita.
4. The Home Depot:
Tiene llamativos descuentos en series de luces, collares para pie de árbol, inflables y preciosas figuras iluminadas.
5. Walmart:
Ofrece una gran cantidad de adornos navideños únicos que te podrían servir.
Es recomendable buscar con paciencia los mejores precios y no olvides comparar entre tiendas, hasta encontrar lo mejor para tu hogar.
¿CUÁNTO DURA EL BUEN FIN 2025?
Aún hay tiempo... pero ¡no te confíes! La edición 15 del Buen Fin inició justamente a las 00:00 del 13 de noviembre y terminará a las 23:59 del día 17 de noviembre.
Considera todos estos días para realizar tus compras a tu ritmo y disfrutando de los precios inigualables.
CONSEJOS PARA APROVECHAR EL BUEN FIN 2025 EN COMPRAS NAVIDEÑAS
1. La Planificación es la Clave:
* Haz una Lista de Regalos Completa: Antes de empezar, elabora una lista detallada de todas las personas a las que planeas regalar, especificando qué le comprarás a cada una (o al menos qué categoría de artículo).
* Establece un Presupuesto Máximo: Define cuánto estás dispuesto a gastar en total y desglósalo por regalo o por persona. ¡Cíñete a él!
* Investiga los Precios con Anticipación: Revisa los precios actuales de los artículos que deseas. Así sabrás si el descuento del Buen Fin es una oferta real o si solo inflaron el precio para luego “bajarlo”.
2. Maximiza el Ahorro:
* Compara las Ofertas de las Tiendas: No todas las tiendas ofrecen el mismo tipo de promoción.
* Busca Ofertas Adicionales (Cashback y Cupones): Antes de pagar, revisa si hay cupones extra para la tienda en línea y si tu banco o alguna plataforma de cashback tiene una promoción adicional vigente.
* Pregunta por la Política de Devoluciones: Asegúrate de conocer las políticas de cambio y devolución, especialmente si compras ropa, electrónicos o juguetes. Pregunta si se extienden hasta después del 25 de diciembre.
3. Consejos de Seguridad y Finanzas:
* Utiliza Tarjetas de Crédito de Forma Inteligente: Si usas Meses Sin Intereses (MSI), asegúrate de que podrás cubrir la mensualidad. ¡No te sobreendeudes!
* Compra en Sitios Seguros: Verifica que la URL comience con https:// y busca el candado de seguridad en la barra de direcciones al realizar pagos en línea.
* Guarda todos los Comprobantes: Conserva tickets, correos de confirmación y capturas de pantalla de los pedidos. Son esenciales si necesitas hacer un cambio o una reclamación.