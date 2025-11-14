$!El Buen Fin: Ofertas en juguetes que ofrece Soriana, Walmart, Liverpool, Coppel y más

El Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, ofreciendo miles de descuentos, promociones y facilidades de pago en tiendas físicas y en línea a nivel nacional. Padres de familia podrán aprovechar las ofertas para comprar los juguetes más solicitados ayudando a Santa Claus, y cuidando su economía. Diversos comercios han dado a conocer las promociones que aplicarán en el departamento de juguetería a lo largo de estos días. Las ofertas incluyen rebajas directas, bonificaciones y facilidades de pago tanto en productos tradicionales como en consolas y accesorios electrónicos. TE PUEDE INTERESAR: Profeco explica cómo presentar una queja o denuncia durante El Buen Fin 2025

OFERTAS EN JUGUETES QUE OFRECE PRINCIPALES TIENDAS DE MÉXICO POR EL BUEN FIN Soriana anunció que ofrecerá hasta 40% de descuento en scooters, patines, patinetas, montables y triciclos, además de la devolución del IVA en dinero electrónico. La misma rebaja aplicará para toda la juguetería, con la excepción de los productos clasificados como Preciazazos. Asimismo, los controles para Xbox y PS5 se encontrarán a un precio de 990 pesos cada uno. En Walmart, los juguetes tendrán hasta 40% de ahorro. La tienda también ofrecerá una bonificación del 20% en compras mínimas de 999 pesos en productos participantes de la marca Mattel, siempre que se utilice el código promocional WCATMATTEL20.

Liverpool informó sobre descuentos de hasta 40% en juguetes, con la opción de comenzar a pagar hasta febrero. Las consolas de videojuegos contarán con rebajas de hasta 35%, manteniendo también la posibilidad de diferir pagos hasta el mismo mes.

En Del Sol y Woolworth, la juguetería tendrá descuentos de hasta 30%, mientras que los nuevos usuarios de la plataforma Aplazos podrán acceder a un 25% de cashback. Los coleccionables alcanzarán descuentos de hasta 20%. La cadena HEB aplicará rebajas de hasta 40% en todos los juguetes disponibles durante la campaña.

Por su parte, Coppel dio a conocer que su área de juguetería contará con descuentos de hasta 50%. Las tiendas recomendaron a los consumidores verificar los términos y condiciones de cada promoción, debido a que algunas podrían agotarse o modificarse sin previo aviso. También señalaron que ciertos códigos y beneficios aplican únicamente en compras realizadas en línea. PROFECO EMITE RECOMENDACIONES PARA HACER COMPRAS INTELIGENTES DURANTE EL BUEN FIN 2025 Ante el incremento de actividad comercial propio del Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió una serie de consejos orientados a promover un consumo responsable y a evitar compras impulsivas. La dependencia señaló que, si las ofertas generan tentación de adquirir artículos innecesarios, se debe priorizar la compra de productos que representen un beneficio real. Para ello sugiere reflexionar previamente sobre lo que se necesita o se desea comprar y elaborar un plan de compra. Entre las recomendaciones se encuentran:

Elaborar un presupuesto, con el fin de identificar cuánto dinero puede destinarse a compras sin comprometer gastos básicos. Hacer una lista de necesidades y deseos, colocando en la primera categoría artículos indispensables para el hogar y, en la segunda, artículos prescindibles que pueden adquirirse únicamente si existe capacidad económica adicional. Verificar precios antes del Buen Fin, visitando tiendas y anotando costos para compararlos durante los días de promoción. Profeco recordó que está disponible el programa Quién es Quién en los Precios. Mantenerse informado sobre las ofertas siguiendo las redes sociales de tiendas y marcas de interés.