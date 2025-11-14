El Buen Fin: Ofertas en juguetes que ofrece Soriana, Walmart, Liverpool, Coppel y más

Información
/ 14 noviembre 2025
    El Buen Fin: Ofertas en juguetes que ofrece Soriana, Walmart, Liverpool, Coppel y más
    El Buen Fin 2025 ofrece descuentos de hasta 50% en juguetería en tiendas como Soriana, Walmart, Liverpool y Coppel, mientras Profeco recomienda comprar con responsabilidad, comparar precios y priorizar productos necesarios para evitar gastos innecesarios. FOTO: VANGUARDIA

Durante El Buen Fin, tiendas en todo el país ofrecen rebajas en juguetes y consolas, mientras Profeco emite recomendaciones

El Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, ofreciendo miles de descuentos, promociones y facilidades de pago en tiendas físicas y en línea a nivel nacional. Padres de familia podrán aprovechar las ofertas para comprar los juguetes más solicitados ayudando a Santa Claus, y cuidando su economía.

Diversos comercios han dado a conocer las promociones que aplicarán en el departamento de juguetería a lo largo de estos días.

Las ofertas incluyen rebajas directas, bonificaciones y facilidades de pago tanto en productos tradicionales como en consolas y accesorios electrónicos.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco explica cómo presentar una queja o denuncia durante El Buen Fin 2025

OFERTAS EN JUGUETES QUE OFRECE PRINCIPALES TIENDAS DE MÉXICO POR EL BUEN FIN

Soriana anunció que ofrecerá hasta 40% de descuento en scooters, patines, patinetas, montables y triciclos, además de la devolución del IVA en dinero electrónico.

La misma rebaja aplicará para toda la juguetería, con la excepción de los productos clasificados como Preciazazos. Asimismo, los controles para Xbox y PS5 se encontrarán a un precio de 990 pesos cada uno.

En Walmart, los juguetes tendrán hasta 40% de ahorro. La tienda también ofrecerá una bonificación del 20% en compras mínimas de 999 pesos en productos participantes de la marca Mattel, siempre que se utilice el código promocional WCATMATTEL20.

$!El Buen Fin: Ofertas en juguetes que ofrece Soriana, Walmart, Liverpool, Coppel y más

Liverpool informó sobre descuentos de hasta 40% en juguetes, con la opción de comenzar a pagar hasta febrero.

Las consolas de videojuegos contarán con rebajas de hasta 35%, manteniendo también la posibilidad de diferir pagos hasta el mismo mes.

$!El Buen Fin: Ofertas en juguetes que ofrece Soriana, Walmart, Liverpool, Coppel y más

En Del Sol y Woolworth, la juguetería tendrá descuentos de hasta 30%, mientras que los nuevos usuarios de la plataforma Aplazos podrán acceder a un 25% de cashback.

Los coleccionables alcanzarán descuentos de hasta 20%.

La cadena HEB aplicará rebajas de hasta 40% en todos los juguetes disponibles durante la campaña.

$!El Buen Fin: Ofertas en juguetes que ofrece Soriana, Walmart, Liverpool, Coppel y más

Por su parte, Coppel dio a conocer que su área de juguetería contará con descuentos de hasta 50%.

Las tiendas recomendaron a los consumidores verificar los términos y condiciones de cada promoción, debido a que algunas podrían agotarse o modificarse sin previo aviso. También señalaron que ciertos códigos y beneficios aplican únicamente en compras realizadas en línea.

PROFECO EMITE RECOMENDACIONES PARA HACER COMPRAS INTELIGENTES DURANTE EL BUEN FIN 2025

Ante el incremento de actividad comercial propio del Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió una serie de consejos orientados a promover un consumo responsable y a evitar compras impulsivas.

La dependencia señaló que, si las ofertas generan tentación de adquirir artículos innecesarios, se debe priorizar la compra de productos que representen un beneficio real. Para ello sugiere reflexionar previamente sobre lo que se necesita o se desea comprar y elaborar un plan de compra.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Elaborar un presupuesto, con el fin de identificar cuánto dinero puede destinarse a compras sin comprometer gastos básicos.

Hacer una lista de necesidades y deseos, colocando en la primera categoría artículos indispensables para el hogar y, en la segunda, artículos prescindibles que pueden adquirirse únicamente si existe capacidad económica adicional.

Verificar precios antes del Buen Fin, visitando tiendas y anotando costos para compararlos durante los días de promoción. Profeco recordó que está disponible el programa Quién es Quién en los Precios.

Mantenerse informado sobre las ofertas siguiendo las redes sociales de tiendas y marcas de interés.

TE PUEDE INTERESAR: Liverpool, Amazon y Coppel ponen en descuento artículos de Navidad por el Buen Fin 2025

RECOMENDACIONES PARA HACER COMPRAS EN LÍNEA DURANTE EL BUEN FIN

Para las compras en línea, Profeco recomendó asegurarse de que los sitios sean seguros, verificando la presencia de “https”, el ícono de candado y un certificado vigente. También sugirió guardar los comprobantes de compra, corroborar que la tienda cuente con domicilio físico y revisar los términos y condiciones, así como la existencia de números telefónicos para quejas o reclamaciones.

La institución añadió que no es recomendable realizar compras desde equipos compartidos por el riesgo de que no cuenten con antivirus actualizados. Además, sugirió revisar los datos del proveedor y consultar el Monitoreo de Tiendas Virtuales (MTV) para verificar si la tienda cumple con los criterios de seguridad establecidos.

Con las ofertas y promociones disponibles en el área de juguetería de diversas tiendas durante El Buen Fin, miles de familias podrán adelantar las compras navideñas cuidando a tu economía. Profeco recuerda que durante esta temporada debemos hacer compras responsables.

Temas


Navidad
Ofertas
El Buen fin

Localizaciones


México

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades y directivos de la iniciativa privada realizaron este doble anuncio que fortalece la conectividad área de la localidad.

Saltillo: refuerzan conectividad aérea con vuelo a Cancún y modernización del aeropuerto Plan de Guadalupe
Con el fallo de la Corte, el SAT quedó facultado para exigir de inmediato el pago de los adeudos fiscales de Grupo Salinas y, de ser necesario, proceder al embargo de bienes para cubrir el monto.

‘Tío Richie’: a pagar en abonos ‘chiquitos’ 47 mil 407 millones
Los casos de VIH en la entidad se han disparado drásticamente en más de mil por ciento.

Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Suprema Corte desechó siete recursos promovidos por Grupo Salinas, al no corresponder a su competencia.

Sheinbaum: Si Salinas paga, se resuelve el asunto; si no, Hacienda procederá
Claudia Sheinbaum anunció que la propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales podría presentarse este mismo mes y reiteró que el cambio será resultado de consenso entre trabajadores y empresarios

Jornada de 40 horas... Sheinbaum espera que este mes se presente la propuesta

Coahuila recibirá un tren de pavimentación en diciembre de 2025 como parte del programa federal para modernizar carreteras.

Llegará tren de Pavimentación a Coahuila; iniciará en diciembre de 2025
El aeropuerto de Saltillo entrará en una fase de ampliación y modernización que busca aumentar rutas, recibir más pasajeros y fortalecer la conectividad regional ante la creciente demanda aérea.

Modernización del aeropuerto impulsará a Saltillo rumbo al mundial: Javier Díaz
Expertos afirman que el Antropoceno ya comenzó. El impacto humano supera a la biomasa del planeta y altera clima, océanos y ecosistemas. Conoce las evidencias y riesgos de esta nueva era geológica.

El Antropoceno ya comenzó... alertan los científicos por nueva era en la historia de la Tierra