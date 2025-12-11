El misterioso experimento Filadelfia... el buque que supuestamente se teletransportó en plena Segunda Guerra Mundial

La historia señala que el proyecto, conocido como Project Rainbow , buscaba desarrollar un campo electromagnético capaz de ocultar al buque del radar enemigo. Se afirma que técnicos instalaron potentes generadores alrededor del casco y que, al activarlos, una neblina verde envolvió la nave hasta hacerla desaparecer ante los presentes.

El verano de 1943 marcó el inicio de una de las teorías conspirativas más populares del siglo XX: la supuesta teletransportación del USS Eldridge , un destructor estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Según la leyenda, la Marina de Estados Unidos intentó volver invisible la nave usando tecnología basada en teorías de Albert Einstein , lo que derivó en un experimento secreto realizado en la base naval de Filadelfia.

El relato sostiene que, aunque el experimento tuvo un “éxito relativo”, los marineros implicados sufrieron efectos físicos y psicológicos. Este punto es clave en la narrativa conspirativa, pues se atribuyen lesiones graves, desmayos y alteraciones mentales a la exposición a campos electromagnéticos extremos.

TE PUEDE INTERESAR | Nikola Tesla : El visionario que acertó

LA SUPUESTA TELETRANSPORTACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS

La leyenda señala que una segunda prueba del experimento fue realizada el 28 de octubre de 1943. En esta ocasión, el USS Eldridge habría desaparecido por completo, reapareciendo en la base de Norfolk, Virginia, 600 kilómetros al sur, y supuestamente 15 minutos en el pasado. Se afirma que algunos tripulantes se desvanecieron, otros murieron al instante y algunos incluso se fusionaron con el casco de la nave.

Estos relatos alimentaron el mito de que la Marina logró manipular espacio y tiempo, pero a un costo humano devastador. Se asegura que después del experimento, varios marineros desarrollaron esquizofrenia, perdieron la razón o simplemente desaparecieron sin dejar rastro.

A pesar del dramatismo de estas versiones, no existe evidencia verificable de los hechos, aunque su popularidad creció gracias a libros, cartas y testimonios atribuidos a supuestos testigos directos que afirmaban haber visto desaparecer el buque.

MORRIS JESSUP, TESTIMONIOS Y LA EXPANSIÓN DEL RELATO

La historia se popularizó cuando Carl Meredith Allen, usando el alias Carlos Miguel Allende, afirmó haber presenciado la desaparición del Eldridge desde otro barco. Allen envió cartas al ufólogo Morris Jessup, quien quedó impresionado por el relato y lo integró en sus análisis sobre fenómenos no identificados.

Jessup, conocido por su interés en la teoría de campo unificado, incluyó el caso en su obra The Case for the UFO. Su posterior suicidio alimentó aún más la narrativa conspirativa y reforzó la percepción de que el experimento escondía secretos clasificados.

Sin embargo, varios marinos que realmente sirvieron en el USS Eldridge desmintieron a Allen, y algunos señalaron que su comportamiento era errático y contradictorio. Con el tiempo, los investigadores concluyeron que no existían registros o documentos que respaldaran sus afirmaciones.

LA VERSIÓN OFICIAL Y LAS EXPLICACIONES LÓGICAS

La Marina estadounidense ha negado de manera consistente la existencia del Experimento Filadelfia. En 2000, la Oficina de Investigación Naval (ONR) reiteró que ningún proyecto de invisibilidad, teletransportación o manipulación del electromagnetismo fue desarrollado. También aclaró que Einstein colaboró únicamente en estudios sobre explosivos y no en programas secretos de camuflaje o distorsión espacial.

Los expertos sugieren explicaciones más razonables para los eventos de 1943, como el uso de técnicas de degaussing, un método destinado a reducir el campo magnético de los barcos para evitar minas magnéticas. Además, el supuesto avistamiento del Eldridge en Norfolk pudo deberse a una ruta rápida a través del canal Chesapeake & Delaware, mientras que los “relámpagos” verdes podrían explicarse como fuego de San Telmo, un fenómeno atmosférico frecuente en el mar.

Aun así, el misterio persiste en el imaginario colectivo, generando debates entre quienes creen en una conspiración militar y quienes consideran el caso un mito alimentado por malentendidos y coincidencias históricas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es la resonancia Schumann?... La extraña predicción de Nikola Tesla ya está afectando al ser humano con trastornos del sueño, depresión y hasta cáncer

DATOS CURIOSOS

• El Experimento Filadelfia inspiró películas y novelas de ciencia ficción.

• El USS Eldridge existió realmente y sirvió hasta 1946.

• El canal Chesapeake & Delaware sigue siendo una ruta marítima activa.