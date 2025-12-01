¿Es peligrosos reprimir un estornudo?... esto dice la ciencia

Información
/ 1 diciembre 2025
    ¿Es peligrosos reprimir un estornudo?... esto dice la ciencia
    Reprimir un estornudo podría parecer inofensivo, pero diversos estudios médicos señalan que esta acción puede causar lesiones graves. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Reprimir un estornudo puede ser peligroso. Conoce los riesgos, efectos científicos y las complicaciones reales que señalan especialistas

El estornudo es un reflejo natural del cuerpo diseñado para expulsar partículas irritantes y proteger las vías respiratorias. Cuando una persona decide reprimir un estornudo, la presión interna no desaparece; simplemente busca otra salida. De acuerdo con informes médicos publicados en revistas especializadas, la presión generada durante un estornudo puede alcanzar velocidades de más de 150 km/h, por lo que retenerlo dirige esa fuerza hacia los tejidos sensibles de la cabeza.

Esto puede provocar microlesiones en los vasos sanguíneos de la nariz, los ojos o los senos paranasales. En casos documentados, se han presentado rupturas de pequeños vasos que derivan en hemorragias subconjuntivales, esas manchas rojas que aparecen en los ojos tras un esfuerzo excesivo. Aunque suelen sanar sin intervención, representan un signo de la enorme presión contenida.

TE PUEDE INTERESAR: Disminuye 85% el dengue en Coahuila; aumentan casos y defunciones por rickettsia

Otro riesgo reportado es el daño al oído medio. Al bloquear un estornudo, la presión puede viajar hacia los conductos auditivos y generar perforación del tímpano, pérdida temporal de la audición o sensación de zumbido. Aunque es poco frecuente, la literatura médica señala que sí es posible y que ocurre especialmente en personas con antecedentes de problemas auditivos.

POSIBLES LESIONES GRAVES SEGÚN LA CIENCIA

Existe evidencia clínica de que contener un estornudo también puede afectar la garganta. Algunos casos registran rupturas en la faringe debido a la presión excesiva atrapada tras bloquear el aire comprimido. Estas rupturas pueden causar dolor intenso, inflamación y dificultad para respirar, requiriendo atención médica inmediata.

También se han descrito casos inusuales de roturas de costillas, sobre todo en personas mayores o con enfermedades respiratorias. Esto ocurre cuando la fuerza del estornudo se dirige hacia el tórax. Aunque extremadamente raro, muestra que el cuerpo libera una energía considerable al intentar expulsar aire de manera violenta.

En situaciones aún más excepcionales, estudios clínicos han documentado fugas de aire hacia tejidos cercanos, un fenómeno conocido como enfisema subcutáneo. Este se presenta cuando el aire se escapa y queda atrapado bajo la piel, generando inflamación y crujidos al tacto. Aunque suele tratarse sin complicaciones, evidencia lo riesgoso que puede ser contener algo tan cotidiano como un estornudo.

QUÉ HACER EN LUGAR DE REPRIMIRLO

Dado que los riesgos existen, la recomendación médica es no reprimir los estornudos. En lugar de contenerlos, lo ideal es cubrirse con el antebrazo o un pañuelo para evitar la propagación de partículas y mantener la higiene, pero permitiendo que el cuerpo complete el reflejo natural.

Reprimir un estornudo no ofrece ningún beneficio fisiológico y, por el contrario, puede provocar lesiones inesperadas. La ciencia es clara: dejar que el cuerpo estornude es la forma correcta de proteger las vías respiratorias sin poner en riesgo tejidos o estructuras internas.

Además, los expertos recomiendan evitar posturas que aumenten la presión, como agachar la cabeza o cerrar completamente la boca. Dejar que el aire fluya reduce la posibilidad de daño y mejora la salud respiratoria.

TE PUEDE INTERESAR: Ante Segundo Informe, líderes y funcionarios destacan avances en seguridad y obras, pero alertan sobre retos en Coahuila

DATOS CURIOSOS

• Un estornudo puede expulsar entre niebla y microgotas que viajan hasta dos metros de distancia.

• La presión interna de un estornudo puede superar la de un balón de fútbol inflado.

• Algunos animales, como los gatos, estornudan por motivos emocionales además de irritación física.

Temas


Salud

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los excesos de la temporada navideña, sobre todo en las personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Coahuila: Recomendaciones por atracones decembrinos; población diabética e hipertensa es la más vulnerable
Este accidente al norte de la ciudad exhibió de nueva cuenta el riesgo que corren los peatones.

Atropellan y matan a corredor en Saltillo; hombres, 62% de peatones hospitalizados por accidentes con vehículos
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no se encuentra en ninguna de las tres condiciones que, según López Obrador, podrían sacarlo de su retiro político.

Sheinbaum descarta escenarios que harían volver a AMLO a la vida pública
Será este martes cuando, en audiencia de seguimiento, un juez determine la situación jurídica definitiva de los policías.

Policías de San Luis Potosí enfrentan proceso por siete cuerpos hallados en Zacatecas
El nuevo documental sobre Emma Coronel expone cómo pasó de una adolescencia rural marcada por carencias a una relación clandestina, controlada y llena de asimetrías con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

‘Para mí era normal’... Emma Coronel revela como fue su vida junto a ‘El Chapo’ Guzmán
La Cámara de Diputados alista una bolsa de más de 208 millones de pesos para emitir los pagos correspondientes al fin de año de los diputados y senadores que pertenecen a la 66 Legislatura.

Legisladores celebrarán aguinaldo y bonos con una bolsa de más de 208 mdp
El gobernador Manolo Jiménez, acompañado de su esposa Paola Rodríguez y la alcaldesa de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez, encienden el pino monumental de Villamagia Coahuila 2025.

Manolo Jiménez inaugura Villamagia Coahuila 2025 con el encendido del pino monumental en Múzquiz
La empresa se declaró en bancarrota, en medio de un proceso por un presunto fraude de su fundador.

Quiebra autopartera en EU y arrastra a 100 firmas mexicanas