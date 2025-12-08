Esto es lo que pasará con los precios de suscripción tras la compra de HBO Max por Netflix
La negociación entre Netflix y Warner Bros, que incluye a HBO Max, ha generado inquietud entre usuarios por un posible aumento de precios.
“Recientemente anunciamos que Netflix adquirirá Warner Bros, incluidos sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO”, señaló la empresa. De confirmarse la integración, títulos como Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory y producciones del Universo DC podrían formar parte del catálogo.
Aclararon que por ahora las plataformas continuarán funcionando de manera independiente. “Ambos servicios de streaming seguirán funcionando de forma independiente, ya que aún quedan algunos trámites pendientes antes de cerrar el acuerdo”, se lee en el comunicado.
Netflix espera obtener las autorizaciones correspondientes durante los próximos meses, tanto de reguladores como de accionistas. Mientras tanto, invitan a los usuarios a continuar usando sus planes con normalidad.
ESTOS SON LOS COSTOS VIGENTES DE NETFLIZ Y HBO MAX
Las tarifas actuales no sufrirán cambios. Para quienes ya son clientes o planean suscribirse, los planes disponibles son:
1. Netflix:
* Plan Estándar (con anuncios): $119 mensuales
* Plan Estándar: $249 mensuales
* Plan Premium: $329 mensuales
2. HBO Max:
* Plan Básico (con anuncios): $149 mensuales
* Plan Estándar: $239 mensuales
* Plan Platino: $299 mensuales
ESTO ES LO QUE OCURRIRÁ CON HBO TRAS LA COMPRA
HBO Max continuará operando con normalidad y no desaparecerá del mercado, contrario a los rumores. Los cambios futuros dependerán del proceso de transición entre las compañías.
“Nos pondremos en contacto cuando tengamos más información que compartir. Mientras tanto, esperamos que sigas disfrutando de todo el contenido disponible en tu plan de suscripción donde quieras, cuando quieras”, concluye el comunicado.
PARAMOUT TAMBIÉN OFRECE COMPRAR HBO
Paramount Skydance anunció este lunes 8 de diciembre una oferta pública de adquisición hostil dirigida directamente a los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD), con una propuesta en efectivo de 30 dólares por acción, lo que valora la compañía en 108 mil millones de dólares, incluida su deuda.
En su comunicado, Paramount señaló que su propuesta ofrece una ventaja financiera clara frente a la de Netflix. “La oferta de Paramount por la totalidad de WBD proporciona a los accionistas 18.000 millones de dólares más en efectivo que la contraprestación de Netflix”, afirmó la empresa, destacando que su planteamiento representa un beneficio superior y directo para los inversionistas.