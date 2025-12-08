Esto es lo que pasará con los precios de suscripción tras la compra de HBO Max por Netflix

La negociación entre Netflix y Warner Bros, que incluye a HBO Max, ha generado inquietud entre usuarios por un posible aumento de precios. “Recientemente anunciamos que Netflix adquirirá Warner Bros, incluidos sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO”, señaló la empresa. De confirmarse la integración, títulos como Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory y producciones del Universo DC podrían formar parte del catálogo. TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo será Netflix tras la compra de Warner Bros.?

Aclararon que por ahora las plataformas continuarán funcionando de manera independiente. “Ambos servicios de streaming seguirán funcionando de forma independiente, ya que aún quedan algunos trámites pendientes antes de cerrar el acuerdo”, se lee en el comunicado. Netflix espera obtener las autorizaciones correspondientes durante los próximos meses, tanto de reguladores como de accionistas. Mientras tanto, invitan a los usuarios a continuar usando sus planes con normalidad.

ESTOS SON LOS COSTOS VIGENTES DE NETFLIZ Y HBO MAX Las tarifas actuales no sufrirán cambios. Para quienes ya son clientes o planean suscribirse, los planes disponibles son:

1. Netflix: * Plan Estándar (con anuncios): $119 mensuales * Plan Estándar: $249 mensuales * Plan Premium: $329 mensuales 2. HBO Max: * Plan Básico (con anuncios): $149 mensuales * Plan Estándar: $239 mensuales * Plan Platino: $299 mensuales

ESTO ES LO QUE OCURRIRÁ CON HBO TRAS LA COMPRA HBO Max continuará operando con normalidad y no desaparecerá del mercado, contrario a los rumores. Los cambios futuros dependerán del proceso de transición entre las compañías.