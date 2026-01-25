Estos son los estados que suspendieron clases por la tercera tormenta invernal en México

Con el paso de la tercera tormenta invernal de la temporada sobre México, en combinación con el frente frío #30 (que podría alcanzar temperatura de hasta -15 °C), las Secretarías de Educación de diversos estados han confirmado la suspensión de clases. Actualmente, se desplaza sobre el norte del territorio mexicano, continuará interaccionando con un río atmosférico ocasionando lluvias y chubascos en dicha región, así como caída de nieve o aguanieve; no obstante, durante la tarde del domingo, la tercera tormenta invernal se desplazará hacia el centro de Estado Unidos y dejará de afectar a México. Por otra parte, el frente frío número 30 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana, interaccionará con el río atmosférico, que cruzará desde el occidente hasta el noreste del país, y con un canal de baja presión, que se extenderá sobre el sureste de México, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas. La masa de aire ártico asociada al frente originará descenso de temperatura en el noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional; así como evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la madrugada del lunes hacia el istmo y golfo de Tehuantepec; además de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba. TE PUEDE INTERESAR: Tercera tormenta invernal ocasionará lluvia engelante en Coahuila y otros estados; dejará de afectar a México por la tarde ¿EN QUÉ ESTADOS SE SUSPENDEN CLASES? Estos son los estados que no tendrán clases este lunes 26 de enero: Chihuahua: La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) indicó la suspensión de clases presenciales para alumnos de nivel básico los días lunes 26 y martes 27 de enero de 2026, con el fin de cuidar su salud y la de la comunidad docente. Durante los dos días, se realizarán actividades en modalidad “a distancia” para que los estudiantes no se retrasen.

Puebla: La SEP de Puebla informó que las clases presenciales se suspenden el 26 y 27 de enero de 2026 en 5 mil 836 escuelas de educación básica, media superior y superior en 64 municipios de la Sierra Norte y Sierra Nororiental que se verán afectadas por el frente frío #30.

Tamaulipas: La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) reiteró que el servicio educativo quedará suspendido en todos los niveles cuando la temperatura descienda a cero grados centígrados o menos, sobre todo en los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Díaz Ordaz, Reynosa y Matamoros. “Ante las bajas temperaturas que se registran en base a la información emitida, se prevé que el termómetro descienda, por lo que el servicio educativo quedará suspendido en todos los niveles al descender a cero grados o menos (...) En el resto de los municipios del estado, en donde el termómetro marque entre los 5 °C y 1 °C, quedará a criterio de las madres, los padres y tutores enviar a sus hijas e hijos a los centros escolares”, menciona el documento.

Coahuila: la Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu) informó que este lunes 26 de enero se suspenderán las clases presenciales en todos los niveles educativos en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto. En las regiones Laguna y Sureste se recorrerá el horario de entrada a las 9:00 horas para los niveles de primaria y secundaria, como medida preventiva ante las bajas temperaturas. Respecto a los planteles privados, la Secretaría de Educación informó que estos tendrán la facultad de aplicar sus propios criterios, manteniendo una comunicación directa con los padres de familia y alumnos para definir sus actividades. El objetivo primordial de estas disposiciones es salvaguardar la salud física de los estudiantes, docentes y personal administrativo. Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales y el portal web del Gobierno del Estado de Coahuila y Protección Civil para cualquier actualización sobre el pronóstico del tiempo.

A consideración de los padres: Nuevo León: el gobernador del estado, Samuel García, informó que quedará a criterio de los padres el enviar a los alumnos a la escuela, esto debido a que los planteles cuentan con las instalaciones e infraestructura para recibir a los alumnos. “Al igual que otros años anteriores, vamos a tener clases flexibles. Queda sujeto a los padres decidir si mandan a sus niños a la escuela. Van a estar las escuelas listas, preparadas con el personal, con el equipo, calefacción, etcétera, pero va a quedar a opinión de los padres el mandar a sus hijos a clases”, explicó el mandatario.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC suspende clases y ajusta horarios en Coahuila ante bajas temperaturas este lunes ¿QUÉ ES UNA TORMENTA INVERNAL? Una tormenta invernal es un fenómeno meteorológico caracterizado por bajas temperaturas, fuertes nevadas, vientos intensos, hielo y, en algunos casos, lluvias heladas. Este tipo de tormentas puede causar varios efectos adversos, como cortes de energía, dificultad en las vías de transporte y problemas en infraestructuras debido a la acumulación de nieve o hielo. Las tormentas invernales pueden presentar diferentes formas de precipitación, que incluyen: • Nieve: Precipitación en forma de cristales de hielo que cae cuando las temperaturas están por debajo del punto de congelación. • Aguanieve: Mezcla de nieve y agua que suele caer cuando las temperaturas están cerca del punto de congelación. • Lluvia helada: Gotas de lluvia que se congelan al impactar superficies frías, creando una capa de hielo resbaladizo. • Vientos fuertes: Las tormentas invernales suelen ir acompañadas de ráfagas de viento que agravan la sensación térmica y dificultan la visibilidad en zonas nevadas. ¿QUÉ HACER EN CASO DE TORMENTA INVERNAL? 1. Durante la Tormenta (En Interiores) * Abríguese bien: Vístase con varias capas de ropa suelta, ligera y cálida, en lugar de una sola capa pesada. * Manténgase informado: Escuche la radio o televisión para recibir información de emergencia y alertas meteorológicas. * Asegure su casa: -Cierre las habitaciones innecesarias para conservar el calor. -Ponga toallas o trapos en las grietas debajo de las puertas. - Cierre las cortinas o persianas para mantener el calor. * Calefacción y seguridad: - Tenga cuidado con los calentadores portátiles y chimeneas. Mantenga todo lo inflamable a una distancia mínima de 1 metro (3 pies). - NO use estufas de gas, hornos o parrillas para calentar su casa, ya que esto conlleva riesgo de incendio e intoxicación por monóxido de carbono. * Proteja las tuberías: Deje los grifos interiores goteando ligeramente para permitir la circulación del agua y prevenir que se congelen y revienten. Abra las puertas de los gabinetes debajo de los fregaderos para que el aire caliente circule. 2. Peligros del Frío * Esté atento a los signos de: - Hipotermia (enfriamiento corporal): Escalofríos incontrolables, pérdida de memoria, desorientación, habla indistinta, somnolencia. Si sospecha de hipotermia, lleve a la persona a un lugar cálido, quítele la ropa mojada y caliente el centro de su cuerpo (pecho, cuello, cabeza, ingle). - Congelación: Pérdida de sensación y apariencia blanquecina o pálida en extremidades como dedos, lóbulos de las orejas o punta de la nariz. Busque atención médica inmediatamente. 3. Si Debe Salir o Palear Nieve * Evite el esfuerzo excesivo: Palear nieve pesada, empujar un auto o caminar en nieve profunda puede causar un ataque al corazón, especialmente si no está en buen estado de salud. * Vístase adecuadamente: Cúbrase todas las partes expuestas, incluyendo nariz, orejas, mentón y dedos. Use capas de ropa abrigada y seca, un gorro y botas resistentes al agua. 4. Conducción: * Evite viajar si es posible. * Si debe conducir, hágalo con extrema precaución, use cadenas en los neumáticos si es necesario, y mantenga el tanque de gasolina casi lleno.