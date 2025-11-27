Expertos de la UNAM alertan bajas temperaturas en México por vórtice polar en diciembre

Con la próxima llegada de diciembre, las bajas temperaturas se harán presentes; sin embargo, en esta ocasión se registrará una modificación en el ambiente, con la llegada de un vórtice polar. Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertaron sobre la posible llega de un vórtice polar a México, un fenómeno que podría provocar un marcado descenso de temperatura en varios estados del país; así como se percibirán en Estados Unidos, el Mediterráneo y el norte de África, mientras que en otras regiones podrían experimentar condiciones poco cálidas. TE PUEDE INTERESAR: Gran Masa de Aire Frío cubre a México; azotará con temperaturas de -10 grados, fuertes lluvias y evento Norte

¿QUÉ ES EL VÓRTICE POLAR? Víctor Torres, investigador posdoctoral del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, explicó que el vórtice polar es un sistema de fuertes vientos que rodea el Polo Norte en niveles altos de la atmósfera, particularmente en la troposfera y la estratosfera. En la estratosfera —ubicada entre los 10 y 50 kilómetros de altitud— se forma el vórtice polar estratosférico, cuya interacción con capas más bajas puede modificar el clima de las regiones de latitud media, como Norteamérica. De manera periódica ocurre el calentamiento súbito estratosférico (CSE), un evento en el que la temperatura del Ártico aumenta de forma abrupta. Esto puede debilitar, dividir o desplazar el vórtice polar y alterar el clima durante un periodo de 10 a 30 días, mientras la atmósfera recupera su equilibrio. En esta ocasión, el calentamiento se detectó a inicios de noviembre y sus efectos comenzarán a sentirse la próxima semana. "Cuando el vórtice se perturba, el aire extremadamente frío del Ártico puede avanzar hacia regiones donde normalmente no se presentan temperaturas tan bajas", explicó Torres.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UN VÓRTICE POLAR - Se forma durante la temporada de invierno, cuando la diferencia de temperatura entre el ecuador y el polo aumenta; - Es una estructura semi-permanente; sin embargo, su fuerza varía cada año. - Cuando está fuerte, mantiene el aire frío "encerrado" en el Ártico. - Sin embargo, cuando se debilita o se fragmenta (un Sudden Stratospheric Warming o SSW), parte del aire frío puede desplazarse a latitudes medias, provocando olas de frío extremas en Norteamérica, Europa o Asia.

¿QUÉ ESTADOS DE MÉXICO SER VERÁN AFECTADOS POR EL VÓRTICE POLAR? En México los efectos serían más indirectos y dependerán del comportamiento de la corriente en chorro y los sistemas frontales. Las zonas más susceptibles a cambios de clima por el vórtice polar son el Golfo de México —incluido Veracruz—, el Istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán. Aun así, el descenso de temperatura podría sentirse en estados del norte y centro del país, entre ellos: - Chihuahua;

- Durango;

- Tamaulipas;

- Zacatecas;

- Aguascalientes;

- San Luis Potosí;

- Guanajuato;

- Querétaro;

- Hidalgo;

- Estado de México;

-Ciudad de México;

- Morelos;

- Puebla;

- Tlaxcala.