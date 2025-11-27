Expertos de la UNAM alertan bajas temperaturas en México por vórtice polar en diciembre

Información
/ 27 noviembre 2025
    Expertos de la UNAM alertan bajas temperaturas en México por vórtice polar en diciembre
    Con la próxima llegada de diciembre, las bajas temperaturas se harán presentes; sin embargo, en esta ocasión se registrará una modificación en el ambiente, con la llegada de un vórtice polar. FOTO: ESPECIAL
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

COMPARTIR

TEMAS


Clima

Localizaciones


México

Organizaciones


UNAM

Es un sistema de fuertes vientos que rodea el Polo Norte en niveles altos de la atmósfera, particularmente en la troposfera y la estratosfera

Con la próxima llegada de diciembre, las bajas temperaturas se harán presentes; sin embargo, en esta ocasión se registrará una modificación en el ambiente, con la llegada de un vórtice polar.

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertaron sobre la posible llega de un vórtice polar a México, un fenómeno que podría provocar un marcado descenso de temperatura en varios estados del país; así como se percibirán en Estados Unidos, el Mediterráneo y el norte de África, mientras que en otras regiones podrían experimentar condiciones poco cálidas.

TE PUEDE INTERESAR: Gran Masa de Aire Frío cubre a México; azotará con temperaturas de -10 grados, fuertes lluvias y evento Norte

¿QUÉ ES EL VÓRTICE POLAR?

Víctor Torres, investigador posdoctoral del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, explicó que el vórtice polar es un sistema de fuertes vientos que rodea el Polo Norte en niveles altos de la atmósfera, particularmente en la troposfera y la estratosfera.

En la estratosfera —ubicada entre los 10 y 50 kilómetros de altitud— se forma el vórtice polar estratosférico, cuya interacción con capas más bajas puede modificar el clima de las regiones de latitud media, como Norteamérica.

De manera periódica ocurre el calentamiento súbito estratosférico (CSE), un evento en el que la temperatura del Ártico aumenta de forma abrupta. Esto puede debilitar, dividir o desplazar el vórtice polar y alterar el clima durante un periodo de 10 a 30 días, mientras la atmósfera recupera su equilibrio.

En esta ocasión, el calentamiento se detectó a inicios de noviembre y sus efectos comenzarán a sentirse la próxima semana.

“Cuando el vórtice se perturba, el aire extremadamente frío del Ártico puede avanzar hacia regiones donde normalmente no se presentan temperaturas tan bajas”, explicó Torres.

TE PUEDE INTERESAR: Gran Masa de Aire Frío golpeará a México con temperaturas de -10 grados, fuertes lluvias y evento Norte

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UN VÓRTICE POLAR

- Se forma durante la temporada de invierno, cuando la diferencia de temperatura entre el ecuador y el polo aumenta;

- Es una estructura semi-permanente; sin embargo, su fuerza varía cada año.

- Cuando está fuerte, mantiene el aire frío encerrado” en el Ártico.

- Sin embargo, cuando se debilita o se fragmenta (un Sudden Stratospheric Warming o SSW), parte del aire frío puede desplazarse a latitudes medias, provocando olas de frío extremas en Norteamérica, Europa o Asia.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Prepárate! Mañana bajan las temperaturas en Saltillo

¿QUÉ ESTADOS DE MÉXICO SER VERÁN AFECTADOS POR EL VÓRTICE POLAR?

En México los efectos serían más indirectos y dependerán del comportamiento de la corriente en chorro y los sistemas frontales.

Las zonas más susceptibles a cambios de clima por el vórtice polar son el Golfo de México —incluido Veracruz—, el Istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán.

Aun así, el descenso de temperatura podría sentirse en estados del norte y centro del país, entre ellos:

- Chihuahua;
- Durango;
- Tamaulipas;
- Zacatecas;
- Aguascalientes;
- San Luis Potosí;
- Guanajuato;
- Querétaro;
- Hidalgo;
- Estado de México;
-Ciudad de México;
- Morelos;
- Puebla;
- Tlaxcala.

Temas


Clima

Localizaciones


México

Organizaciones


UNAM

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Alejandro Gertz Manero renunció a la Fiscalía General de la República (FGR) este 27 de noviembre de 2025.

Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR: entrega su dimisión oficial al Senado
Un camión de refrescos ‘Jarritos’ se accidentó al circular por una pendiente de la alcaldía Álvaro Obregón, llamada ‘la bajada del diablo’.

Camión de ‘Jarritos’ se estrelló al pasar por ‘la bajada del diablo’, una pendiente peligrosa en CDMX
García destacó que se trabaja en 34 proyectos estratégicos de varios rubros para el evento futbolístico.

Declara Samuel García a Nuevo León blindado para Mundial de Futbol 2026
Generación Z: nueva convocatoria para marcha nacional en diciembre

Generación Z: nueva convocatoria para marcha nacional en diciembre

Guardia Nacional de EU vigilan cerca de la Casa Blanca luego de un tiroteo, en Washington. Dos agentes de la GN fueron asesinados en un tiroteo, en el que fue arrestada una persona que se encuentra en estado crítico.

Trump afirma que tirador de ataque a agentes ‘pagará un precio muy alto’
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los periodistas en la Casa Blanca, en Washington.

Detiene el ICE a una inmigrante con lazos familiares con secretaria con Karoline Leavitt
La medida inicia una revisión de 30 días dirigida por los Departamentos de Estado y del Tesoro para identificar ramas de la Hermandad en Egipto, Jordania y Líbano para una posible designación.

Trump designa ciertas ramas de la Hermandad Musulmana como grupos terroristas
Los hechos sucedieron en un momento en que la presencia de tropas en la capital de la nación y otras ciudades del país se ha convertido en un punto de conflicto político.. FOTO:

FBI investiga ataque a miembros de la Guardia Nacional como un acto de terrorismo