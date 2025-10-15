Frente frío 7 y zona de baja presión impactarán con lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para este martes se prevé un panorama meteorológico complejo en gran parte del país, derivado de la interacción del frente frío número 7, las corrientes en chorro polar y subtropical, una vaguada en altura, canales de baja presión y una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico Sur mexicano. Estas condiciones propiciarán lluvias puntuales intensas, rachas fuertes de viento, descenso de temperatura y oleaje elevado en diversos estados, especialmente en el sur y sureste del territorio nacional. TE PUEDE INTERESAR: Qué trabajadores NO recibirán aguinaldo en 2025: casos y excepciones según la Ley Federal del Trabajo

SMN ADVIERTE SOBRE LLUVIAS INTENSAS Y RIESGO DE INUNDACIONES El SMN destacó que los desprendimientos nubosos de la zona de baja presión con potencial ciclónico ubicada frente a las costas del Pacífico Sur favorecerán lluvias muy fuertes a puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros) en Chiapas —principalmente en el centro, oeste y sur— y en el sureste de Oaxaca. Asimismo, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Yucatán y el norte de Quintana Roo, mientras que chubascos con lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm) se presentarán en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Puebla, Veracruz y Campeche. También se esperan intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos, y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala. El organismo alertó que las lluvias más intensas podrían reducir la visibilidad, provocar deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que recomendó a la población extremar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales. FRENTE FRÍO AZOTARÁ CON DESCENSO DE TEMPERATURA Y FUERTES VIENTOS EN EL NORTE DEL PAÍS El frente frío número 7 se desplaza sobre el noroeste de México, interactuando con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical. Esta combinación generará rachas de viento de 45 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, el Golfo de California, Chihuahua y Sonora, así como lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Chihuahua. De acuerdo con el pronóstico, al final del día la vaguada en altura se moverá hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.

SIERRAS DISMINUIRÁN SU TEMPERATURA; ZONAS COSTERAS MANTENDRÁN ALTAS TEMPERATURAS Para la mañana del 15 de octubre, se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Estado de México y Puebla, y de 0 a 5 °C en regiones altas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz. En contraste, por la tarde persistirá un ambiente cálido a caluroso en gran parte del país, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Chihuahua (noreste y suroeste), Sinaloa, Nayarit (noroeste), Oaxaca (sur y este) y Campeche (norte y este). También se pronostican temperaturas de 30 a 35 °C en Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN LAS COSTAS DEL PACÍFICO El reporte del SMN advierte vientos de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 75 km/h en las costas de Oaxaca (este) y Chiapas (oeste), así como vientos de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, el Golfo de California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Las condiciones marítimas también se verán afectadas, con oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California y en las costas de Oaxaca y Chiapas, mientras que se espera oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.