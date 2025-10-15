Frente frío 7 y zona de baja presión impactarán con lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperatura
El SMN y Conagua advirtieron que el frente frío número 7 y una baja presión en el Pacífico podrían generar lluvias intensas y descenso de temperatura en el país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para este martes se prevé un panorama meteorológico complejo en gran parte del país, derivado de la interacción del frente frío número 7, las corrientes en chorro polar y subtropical, una vaguada en altura, canales de baja presión y una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico Sur mexicano.
Estas condiciones propiciarán lluvias puntuales intensas, rachas fuertes de viento, descenso de temperatura y oleaje elevado en diversos estados, especialmente en el sur y sureste del territorio nacional.
Hoy se prevén #Lluvias intensas en #Chiapas y #Oaxaca, y muy fuertes para #Jalisco, #Michoacán, #Guerrero, #Tabasco, #Yucatán y #QuintanaRoo.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2025
SMN ADVIERTE SOBRE LLUVIAS INTENSAS Y RIESGO DE INUNDACIONES
El SMN destacó que los desprendimientos nubosos de la zona de baja presión con potencial ciclónico ubicada frente a las costas del Pacífico Sur favorecerán lluvias muy fuertes a puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros) en Chiapas —principalmente en el centro, oeste y sur— y en el sureste de Oaxaca.
Asimismo, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Yucatán y el norte de Quintana Roo, mientras que chubascos con lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm) se presentarán en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Puebla, Veracruz y Campeche.
También se esperan intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos, y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala.
El organismo alertó que las lluvias más intensas podrían reducir la visibilidad, provocar deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que recomendó a la población extremar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
FRENTE FRÍO AZOTARÁ CON DESCENSO DE TEMPERATURA Y FUERTES VIENTOS EN EL NORTE DEL PAÍS
El frente frío número 7 se desplaza sobre el noroeste de México, interactuando con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical. Esta combinación generará rachas de viento de 45 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, el Golfo de California, Chihuahua y Sonora, así como lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Chihuahua.
De acuerdo con el pronóstico, al final del día la vaguada en altura se moverá hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.
🌫️En la imagen de satélite de las 05:41 horas se observan bancos de #Niebla y/o #Neblina en diversas entidades de la #República. 👇 pic.twitter.com/REIUa32vIp— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2025
SIERRAS DISMINUIRÁN SU TEMPERATURA; ZONAS COSTERAS MANTENDRÁN ALTAS TEMPERATURAS
Para la mañana del 15 de octubre, se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Estado de México y Puebla, y de 0 a 5 °C en regiones altas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.
En contraste, por la tarde persistirá un ambiente cálido a caluroso en gran parte del país, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Chihuahua (noreste y suroeste), Sinaloa, Nayarit (noroeste), Oaxaca (sur y este) y Campeche (norte y este).
También se pronostican temperaturas de 30 a 35 °C en Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN LAS COSTAS DEL PACÍFICO
El reporte del SMN advierte vientos de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 75 km/h en las costas de Oaxaca (este) y Chiapas (oeste), así como vientos de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, el Golfo de California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Las condiciones marítimas también se verán afectadas, con oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California y en las costas de Oaxaca y Chiapas, mientras que se espera oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
🤓 ¡Excelente miércoles!— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2025
PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO PARA ESTE MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE
La capital coahuilense amanece este miércoles 15 de octubre bajo un ambiente fresco, con el termómetro marcando apenas 11°C en las primeras horas del día.
Según el pronóstico meteorológico, las condiciones actuales en Saltillo son de cielo despejado en general, con una humedad alta que alcanza el 86% y vientos ligeros de 2 mph soplando desde el sur. Es importante destacar que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% y el Índice UV en 0 durante la mañana.
Se espera que la jornada transcurra con un clima parcialmente nublado. La temperatura máxima para el día de hoy alcanzará los 23°C, ofreciendo una tarde templada. Sin embargo, se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones, ya que la temperatura mínima al caer la noche descenderá hasta los 11°C.
RECOMENDACIONES DE LA CONAGUA
El SMN recordó que los frentes fríos de la temporada 2025-2026 continuarán avanzando hacia el país en las próximas semanas, lo que podría provocar descensos de temperatura más marcados y precipitaciones significativas en el norte, noreste y oriente del territorio mexicano.
Conagua reiteró que mantendrá el monitoreo permanente de la evolución del frente frío número 7 y de la zona de baja presión en el Pacífico Sur, la cual podría desarrollar características ciclónicas en los próximos días.