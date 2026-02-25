¿Fuiste afectado por la violencia del domingo? Así puedes reclamar tu seguro de auto si fue incendiado
Al tratarse de un hecho violento, puede existir la idea de que un automóvil en llamas se trataría de un siniestro que el seguro debe responder
El domingo 22 de febrero, un operativo a manos del Ejército Mexicano concluyó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, en respuesta al abatimiento, miembros del crimen organizado realizaron narcobloqueos, así como la quema de negocios, automóviles y autobuses.
Pese a que, al tratarse de un hecho violento, puede existir la idea de que un automóvil en llamas se trataría de un siniestro que el seguro debe responder, pero en ocasiones no es así.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), las aseguradoras de México activaron sus protocolos de atención a siniestros y de continuidad operativa para garantizar el servicio a aquellos usuarios afectados por la recién jornada de violencia.
AMIS señaló que las compañías de seguro se mantienen en “comunicación permanente” con los asegurados, con el fin de orientar y acompañar el proceso de reclamación en caso de haber sufrido daños en sus vehículos, inmuebles o establemientos.
¿CÓMO INICIAR EL PROCESO DE RECLAMO ANTE EL SEGURO?
De acuerdo con el organismo, para iniciar cualquier trámite de siniestro es indispensable:
- Contactar de inmediato a la aseguradora para reportar formalmente el siniestro;
- Presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades, cuando así lo exija la póliza;
- Integrar la documentación necesaria para la evaluación del caso;
- Aseguradoras continúan con los mecanismos de ajuste y la integración del expediente, conforme a las coberturas contratadas y a los límites establecidos en cada contrato.
VEHÍCULOS INCENDIADOS
AMIS detalló que algunas aseguradoras podrían optar por llevar a cabo ajustes de siniestros a distancia, con el fin de proteger a sus colaboradores como aseguradores.
Cabe destacar que el procedimiento puede incluir el envío de fotografías, videos, documentos digitales y comunicación virtual con ajustadores para agilizar el análisis del daño sin necesidad de una inspección presencial inmediata.
En el caso de automóviles afectados por incendios, vandalismo o robo durante disturbios, precisó que los daños o pérdidas podrían reclamarse conforme a las coberturas de robo total y daños materiales.
Aunque el pago no será automático, ya que muchas aseguradoras incluyen exclusiones por insurrección, terrorismo, rebelión o disturbios civiles, esto al existir cláusulas donde señalan no cubrir daños derivados de ese tipo de eventos, y la aseguradora podría rechazar la reclamación.
Pero, si el vehículo fue despojado violentamente en medio de una protesta o disturbio, la poliza contempla la cobertura de robo sin exclusión, por lo que el asegurado tendría derecho a la indemnización correspondiente.
Es decir, la etiqueta del siniestro cambia el resultado de la aseguradora, tomando distintos caminos como robo total, robo con violencia o daños materiales.
Si un vehículo fue despojado con fuerza en medio de una protesta o de un disturbio, varias aseguradoras lo tratan como hurto, por lo que puede avanzar como cobertura de robo.
Pero si terminó incendiado, la reclamación entra por daños materiales, siempre y cuando la cobertura aparezca en el contrato y no existe una exclusión específica.
RECOMENDACIONES DE LA CONDUSEF AL ADQUIRIR UN SEGURO PARA AUTO
Más allá del precio, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) señala que es fundamental identificar los riesgos que deben estar cubiertos al contratar un seguro de auto.
Con base en ello, las aseguradoras clasifican sus productos en tres tipos de cobertura: básica, limitada y amplia.
1. Cobertura básica: Cubre la responsabilidad civil por daños ocasionados a terceros, ya sea en bienes materiales —como vehículos, viviendas, bardas o motocicletas— o en personas ajenas al automóvil asegurado. También contempla la atención de lesiones a los ocupantes de un vehículo tercero y, en ciertos casos, indemnizaciones por invalidez o fallecimiento.
2. Cobertura limitada: Incluye beneficios adicionales respecto a la básica, tales como:
* Robo total del vehículo.
* Responsabilidad civil por daños a terceros en bienes o personas.
* Gastos médicos para los ocupantes del automóvil asegurado.
3. Cobertura amplia: Es la opción más completa, ya que suma a la cobertura limitada otros conceptos como daños materiales, fianza garantizada, cobertura de cristales, llantas, equipo especial y devolución de deducible, entre otros.
CONDUSEF también recomienda verificar la reputación de la aseguradora, revisar el nivel de satisfacción de sus clientes y consultar las reclamaciones registradas. Para ello, pone a disposición el apartado “Cuentas claras en reclamaciones”, donde se puede conocer el comportamiento de estas instituciones.
