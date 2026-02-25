¿Fuiste afectado por la violencia del domingo? Así puedes reclamar tu seguro de auto si fue incendiado

El domingo 22 de febrero, un operativo a manos del Ejército Mexicano concluyó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, en respuesta al abatimiento, miembros del crimen organizado realizaron narcobloqueos, así como la quema de negocios, automóviles y autobuses.

Pese a que, al tratarse de un hecho violento, puede existir la idea de que un automóvil en llamas se trataría de un siniestro que el seguro debe responder, pero en ocasiones no es así.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), las aseguradoras de México activaron sus protocolos de atención a siniestros y de continuidad operativa para garantizar el servicio a aquellos usuarios afectados por la recién jornada de violencia.

AMIS señaló que las compañías de seguro se mantienen en “comunicación permanente” con los asegurados, con el fin de orientar y acompañar el proceso de reclamación en caso de haber sufrido daños en sus vehículos, inmuebles o establemientos.

TE PUEDE INTERESAR: CONDUSEF: Esto debes considerar al comprar un seguro vehicular en 2026

¿CÓMO INICIAR EL PROCESO DE RECLAMO ANTE EL SEGURO?

De acuerdo con el organismo, para iniciar cualquier trámite de siniestro es indispensable:

- Contactar de inmediato a la aseguradora para reportar formalmente el siniestro;

- Presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades, cuando así lo exija la póliza;

- Integrar la documentación necesaria para la evaluación del caso;

- Aseguradoras continúan con los mecanismos de ajuste y la integración del expediente, conforme a las coberturas contratadas y a los límites establecidos en cada contrato.

TE PUEDE INTERESAR: Subirán hasta 30% pólizas de seguros en México

VEHÍCULOS INCENDIADOS

AMIS detalló que algunas aseguradoras podrían optar por llevar a cabo ajustes de siniestros a distancia, con el fin de proteger a sus colaboradores como aseguradores.

Cabe destacar que el procedimiento puede incluir el envío de fotografías, videos, documentos digitales y comunicación virtual con ajustadores para agilizar el análisis del daño sin necesidad de una inspección presencial inmediata.

En el caso de automóviles afectados por incendios, vandalismo o robo durante disturbios, precisó que los daños o pérdidas podrían reclamarse conforme a las coberturas de robo total y daños materiales.

Aunque el pago no será automático, ya que muchas aseguradoras incluyen exclusiones por insurrección, terrorismo, rebelión o disturbios civiles, esto al existir cláusulas donde señalan no cubrir daños derivados de ese tipo de eventos, y la aseguradora podría rechazar la reclamación.

Pero, si el vehículo fue despojado violentamente en medio de una protesta o disturbio, la poliza contempla la cobertura de robo sin exclusión, por lo que el asegurado tendría derecho a la indemnización correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Estás protegido en caso de un accidente de auto?

Es decir, la etiqueta del siniestro cambia el resultado de la aseguradora, tomando distintos caminos como robo total, robo con violencia o daños materiales.

Si un vehículo fue despojado con fuerza en medio de una protesta o de un disturbio, varias aseguradoras lo tratan como hurto, por lo que puede avanzar como cobertura de robo.

Pero si terminó incendiado, la reclamación entra por daños materiales, siempre y cuando la cobertura aparezca en el contrato y no existe una exclusión específica.