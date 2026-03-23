IMSS lanza programa para mexicanos en Estados Unidos: así pueden tener acceso a seguridad social

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/ 23 marzo 2026
    IMSS lanza programa para mexicanos en Estados Unidos: así pueden tener acceso a seguridad social
    Mexicanos que laboran por cuenta propia en Estados Unidos podrán inscribirse al IMSS y obtener cobertura médica y prestaciones VANGUARDIA

Trabajadores independientes en el extranjero podrán afiliarse al IMSS con una cuota mensual y acceder a servicios médicos y pensión

Durante la conferencia matutina del pasado jueves, el Gobierno federal presentó el Programa de Trabajadores Independientes para Mexicanos en el Exterior, un esquema que permite a personas que laboran por cuenta propia en Estados Unidos acceder a la seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante una cuota mensual.

En la conferencia del 19 de marzo de 2026 se dieron a conocer los avances del Programa de Trabajadores Independientes (PTI) en el exterior, una extensión del aseguramiento voluntario disponible en México y que desde 2024 se amplió a mexicanos que viven fuera del país, principalmente en Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-imss-e-issste-abril-2026-fechas-de-pago-confirmadas-y-calendario-completo-AK19644334

El programa está dirigido a personas que trabajan por cuenta propia, entre ellas:

- Comerciantes

- Profesionistas

- Técnicos

- Profesores

- Vendedores ambulantes

- Trabajadores independientes sin patrón registrado

COBERTURA DE CINCO SEGUROS DEL IMSS

De acuerdo con la información presentada, quienes se registren acceden a los cinco seguros que ofrece el IMSS:

Enfermedades y Maternidad: atención médica, hospitalaria y farmacéutica

Riesgos de Trabajo: cobertura por accidentes o enfermedades laborales

Invalidez y Vida: pensión para la familia en caso de fallecimiento

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez: acceso a pensión futura

Guarderías y Prestaciones Sociales: cuidado infantil y actividades culturales

Estos beneficios también aplican para familiares directos del trabajador registrado, incluyendo a la pareja, a los padres e hijos.

De manera opcional, también se puede realizar la aportación correspondiente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

COSTO MENSUAL DEL PROGRAMA

El costo mínimo del aseguramiento, calculado con base en el salario mínimo, es de 1,906 pesos mensuales, equivalente a aproximadamente 107 dólares. El monto puede variar según el ingreso declarado por el trabajador.

Las modalidades de pago disponibles son:

- Mensual

- Bimestral

- Semestral

- Anual

Las autoridades recomendaron efectuar el pago mediante la aplicación de la Financiera para el Bienestar, que permite cubrir las cuotas desde el extranjero.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/amplian-cobertura-medica-con-unidades-de-tiempo-completo-en-coahuila-FP19610342

REGISTRO EN LÍNEA DESDE EL EXTRANJERO

El proceso de inscripción se realiza en línea a través del portal del IMSS para personas trabajadoras independientes. Los pasos son:

- Ingresar a la página del IMSS para personas trabajadoras independientes.

- Registrarse con CURP, Número de Seguridad Social, datos de contacto y un domicilio en México.

- Capturar el ingreso mensual para calcular la cuota correspondiente.

- Realizar el pago desde la aplicación de Financiera para el Bienestar, en el apartado “Pago de Cuotas al IMSS”.

En caso de no contar con Número de Seguridad Social, este puede generarse durante el registro.

El programa busca ampliar la cobertura de seguridad social para mexicanos que laboran en el extranjero bajo esquemas independientes, permitiéndoles acceder a servicios médicos, pensión y prestaciones sociales tanto para ellos como para sus familias en México.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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