IMSS lanza programa para mexicanos en Estados Unidos: así pueden tener acceso a seguridad social

Durante la conferencia matutina del pasado jueves, el Gobierno federal presentó el Programa de Trabajadores Independientes para Mexicanos en el Exterior, un esquema que permite a personas que laboran por cuenta propia en Estados Unidos acceder a la seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante una cuota mensual. En la conferencia del 19 de marzo de 2026 se dieron a conocer los avances del Programa de Trabajadores Independientes (PTI) en el exterior, una extensión del aseguramiento voluntario disponible en México y que desde 2024 se amplió a mexicanos que viven fuera del país, principalmente en Estados Unidos.

El programa está dirigido a personas que trabajan por cuenta propia, entre ellas: - Comerciantes - Profesionistas - Técnicos - Profesores - Vendedores ambulantes - Trabajadores independientes sin patrón registrado COBERTURA DE CINCO SEGUROS DEL IMSS De acuerdo con la información presentada, quienes se registren acceden a los cinco seguros que ofrece el IMSS: Enfermedades y Maternidad: atención médica, hospitalaria y farmacéutica Riesgos de Trabajo: cobertura por accidentes o enfermedades laborales Invalidez y Vida: pensión para la familia en caso de fallecimiento Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez: acceso a pensión futura Guarderías y Prestaciones Sociales: cuidado infantil y actividades culturales Estos beneficios también aplican para familiares directos del trabajador registrado, incluyendo a la pareja, a los padres e hijos. De manera opcional, también se puede realizar la aportación correspondiente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. COSTO MENSUAL DEL PROGRAMA El costo mínimo del aseguramiento, calculado con base en el salario mínimo, es de 1,906 pesos mensuales, equivalente a aproximadamente 107 dólares. El monto puede variar según el ingreso declarado por el trabajador. Las modalidades de pago disponibles son: - Mensual - Bimestral - Semestral - Anual Las autoridades recomendaron efectuar el pago mediante la aplicación de la Financiera para el Bienestar, que permite cubrir las cuotas desde el extranjero.

REGISTRO EN LÍNEA DESDE EL EXTRANJERO El proceso de inscripción se realiza en línea a través del portal del IMSS para personas trabajadoras independientes. Los pasos son: - Ingresar a la página del IMSS para personas trabajadoras independientes. - Registrarse con CURP, Número de Seguridad Social, datos de contacto y un domicilio en México. - Capturar el ingreso mensual para calcular la cuota correspondiente. - Realizar el pago desde la aplicación de Financiera para el Bienestar, en el apartado “Pago de Cuotas al IMSS”. En caso de no contar con Número de Seguridad Social, este puede generarse durante el registro. El programa busca ampliar la cobertura de seguridad social para mexicanos que laboran en el extranjero bajo esquemas independientes, permitiéndoles acceder a servicios médicos, pensión y prestaciones sociales tanto para ellos como para sus familias en México.

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