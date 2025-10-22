Infonavit facilita a mexicanos en Estados Unidos y Canadá realizar trámites y pagos desde el extranjero

Información
/ 22 octubre 2025
    Infonavit facilita a mexicanos en Estados Unidos y Canadá consultar su ahorro y pagar su crédito desde el extranjero mediante Mi Cuenta Infonavit y el programa Infonavit Sin Fronteras, garantizando seguridad y cero comisiones. FOTO: VANGUARDIA

A través de la plataforma y de un programa del Infonavit, los trabajadores que residen fuera del país pueden dar seguimiento a su patrimonio

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha reforzado sus servicios digitales para que los mexicanos que viven en Estados Unidos o Canadá puedan consultar su ahorro, revisar su crédito vigente y realizar pagos desde el extranjero de forma fácil y segura.

A través de la plataforma Mi Cuenta Infonavit, los usuarios pueden acceder a distintos servicios en línea, entre ellos la consulta del ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda, la verificación del estado y saldo de su crédito, así como recomendaciones para proteger su patrimonio y evitar fraudes.

INFONAVIT PERMITE PAGOS DEL CRÉDITO DESDE EL EXTRANJERO

Para quienes migraron a Estados Unidos, pero aún tienen un crédito activo con el Instituto, el programa Infonavit Sin Fronteras permite seguir pagando desde el país vecino sin necesidad de regresar a México ni cubrir comisiones adicionales.

A través de este esquema, los pagos se realizan por medio de remesadoras con convenio con el Infonavit, lo que garantiza que el monto llegue directamente al crédito correspondiente. Además, los migrantes también pueden ayudar a pagar el crédito de un familiar, pareja o amigo que viva en México y cuente con un crédito vigente con el Instituto.

¿CÓMO PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU CRÉDITO INFONAVIT DESDE EL EXTRANJERO?

Los pagos pueden hacerse de manera presencial o digital, según la empresa seleccionada:

- Dolex: permite realizar pagos directamente en sus sucursales.

- Barri Financial Group: ofrece la opción de pagar en sucursales, desde su página web o mediante su aplicación móvil.

Para efectuar el depósito, es necesario proporcionar el número de crédito de 10 dígitos. Los recursos son recibidos sin cobro de comisión, ya que el Infonavit absorbe este costo.

INFONAVIT EMITE CONSEJOS PARA EVITAR FRAUDES Y PROTEGER TU PATRIMONIO SI TE ENCUENTRAS EN EL EXTRANJERO

El Infonavit hace un llamado a los usuarios para evitar prácticas irregulares o fraudes que pongan en riesgo sus recursos. Entre las principales recomendaciones destacan:

- No pagar a gestores o intermediarios. El registro en Mi Cuenta Infonavit es completamente gratuito.

- Utilizar un correo electrónico personal, no el del trabajo, para asegurar el acceso continuo a la cuenta.

- Verificar la exactitud de los datos personales, ya que son fundamentales para cualquier trámite.

- Crear una contraseña segura y fácil de recordar, con el fin de evitar bloqueos.

- No compartir correo ni número de celular con otras personas al momento de registrarse.

Con estas herramientas, el Infonavit busca mantener el patrimonio de los trabajadores siempre al alcance, sin importar el lugar de residencia, garantizando seguridad, accesibilidad y continuidad en la administración de sus créditos y ahorros.

Temas


Migrantes
crédito hipotecario
viviendas

Localizaciones


México

Organizaciones


Infonavit

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

