$!Infonavit facilita a mexicanos en Estados Unidos y Canadá realizar trámites y pagos desde el extranjero

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha reforzado sus servicios digitales para que los mexicanos que viven en Estados Unidos o Canadá puedan consultar su ahorro, revisar su crédito vigente y realizar pagos desde el extranjero de forma fácil y segura. A través de la plataforma Mi Cuenta Infonavit, los usuarios pueden acceder a distintos servicios en línea, entre ellos la consulta del ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda, la verificación del estado y saldo de su crédito, así como recomendaciones para proteger su patrimonio y evitar fraudes.

INFONAVIT PERMITE PAGOS DEL CRÉDITO DESDE EL EXTRANJERO Para quienes migraron a Estados Unidos, pero aún tienen un crédito activo con el Instituto, el programa Infonavit Sin Fronteras permite seguir pagando desde el país vecino sin necesidad de regresar a México ni cubrir comisiones adicionales. A través de este esquema, los pagos se realizan por medio de remesadoras con convenio con el Infonavit, lo que garantiza que el monto llegue directamente al crédito correspondiente. Además, los migrantes también pueden ayudar a pagar el crédito de un familiar, pareja o amigo que viva en México y cuente con un crédito vigente con el Instituto. ¿CÓMO PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU CRÉDITO INFONAVIT DESDE EL EXTRANJERO? Los pagos pueden hacerse de manera presencial o digital, según la empresa seleccionada: - Dolex: permite realizar pagos directamente en sus sucursales. - Barri Financial Group: ofrece la opción de pagar en sucursales, desde su página web o mediante su aplicación móvil. Para efectuar el depósito, es necesario proporcionar el número de crédito de 10 dígitos. Los recursos son recibidos sin cobro de comisión, ya que el Infonavit absorbe este costo.