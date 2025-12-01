Jóvenes Construyendo el Futuro abre 45 mil espacios desde el 1 de diciembre: requisitos y cómo registrarse

TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes Construyendo el Futuro llega al Mundial 2026... Gobierno abre 5 mil empleos y registro

El programa, impulsado por el Gobierno de México, está dirigido a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, y que buscan integrarse temporalmente a una capacitación práctica en un entorno laboral formal.

De acuerdo con información oficial, en esta ocasión se habilitarán alrededor de 45 mil espacios , los cuales estarán focalizados principalmente en municipios con rezago social y en zonas donde se ha identificado que las y los jóvenes requieren mayores oportunidades de inserción laboral.

El programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su próximo periodo de postulaciones este 1 de diciembre , con el objetivo de incorporar a nuevas y nuevos aprendices que deseen capacitarse en un centro de trabajo y fortalecer sus oportunidades de desarrollo profesional.

MONTO Y BENEFICIOS QUE OBTIENEN LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO

Durante los 12 meses que dura la capacitación, las y los beneficiarios reciben un apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos, monto que será ajustado en 2026 conforme incremente el salario mínimo. Además, cuentan con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Al finalizar el proceso, las y los aprendices obtienen una constancia de habilidades, documento que acredita la capacitación realizada y facilita su incorporación al ámbito laboral o productivo. Datos del programa señalan que 7 de cada 10 egresados logran vincularse a un empleo o actividad económica tras concluir su participación.

CÓMO REGISTRARSE EN EL PROGRAMA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO

El registro para incorporarse al padrón de aspirantes puede realizarse en cualquier momento del año a través de la página oficial. El procedimiento consiste en:

1. Ingresar al sitio jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx y crear una cuenta personal.

2. Completar el perfil con datos personales, académicos y de contacto.

3. Subir los documentos requeridos: identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y fotografía.

4. Aceptar la carta compromiso y los términos del programa.

5. Esperar la apertura de un periodo de postulación, como el que inicia el 1 de diciembre.

El registro no garantiza una incorporación inmediata; esta se realiza únicamente durante las aperturas oficiales anunciadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

PROCESO DE POSTULACIÓN A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE

A partir del próximo lunes 1 de diciembre, los aspirantes deberán ingresar a su cuenta en la plataforma oficial para completar su postulación. El proceso contempla los siguientes pasos:

- Consultar el mapa de focalización, donde se especifica cuántos espacios hay disponibles en cada municipio.

- Revisar los centros de trabajo activos en la zona y seleccionar uno de preferencia.

- Postularse directamente desde la plataforma y mantenerse alerta a los medios de contacto registrados.

Una vez enviada la solicitud, el centro de trabajo tiene tres días naturales para aceptar o declinar la postulación. Las autoridades piden a las y los jóvenes no desvincularse durante ese lapso, ya que podrían perder la oportunidad de ser seleccionados.

Si la postulación no recibe respuesta o es rechazada, el sistema libera automáticamente al aspirante para que pueda postularse nuevamente en otro centro.

Quienes sean aceptados iniciarán su capacitación en enero de 2026. En los días siguientes, la plataforma mostrará los detalles relacionados con el programa, incluidas las fechas de inicio y la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar, mediante la cual se dispersa el apoyo económico mensual.

