La Bota navideña: una leyenda de San Nicolás

Las festividades de diciembre tienen muchas tradiciones. Algunas vienen con la moda del momento, otras son parte de la cultura que construye al escenario típico de la Navidad.

Existe la tradición del elfo en el estante, el de los adornos del árbol de Navidad, y uno que algunos lo han visto en películas, pero quizás no saben el origen, la bota navideña.

En las películas de Navidad, principalmente en las angloparlantes, una de las decoraciones que más sobresalen son las botas, o calcetas, que se cuelgan cerca de la chimenea.

El origen de dicha tradición tiene variantes, pero el hilo primordial de cada una de estas leyendas navideñas se vinculan con el ícono personaje de Santa Claus, también conocido como San Nicolás.

Según varias fuentes, la tradición inicia con el personaje histórico de San Nicolás de Bari. La leyenda oral narra que San Nicolás era un adinerado heredero, cuya fortuna la utilizaba para ayudar a los menos afortunados.

La historia de la Bota, presuntamente, narra como un grupo de hermanas no tenían suficiente dinero para dar el dote que les correspondía, y estaban a punto de caer en medidas desesperadas de conseguir dinero en la calle. Al escuchar la circunstancia, San Nicolás salió por la noche y le arrojó, a través de la ventana, dinero a las medias colgadas de las hermanas.

Según las fuentes de la tradición navideña oral, esto causó que los jóvenes, niños y grandes, comenzarán a colgar las medias, o botas, cerca de la chimenea para que San Nicolás les dejará un regalo. Sin embargo, en versiones más modernas, el relleno que se deja normalmente son dulces, o pequeños regalos que cupieron en la media y no tanto bajo el árbol de Navidad.