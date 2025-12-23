La Bota navideña: una leyenda de San Nicolás

Información
/ 23 diciembre 2025
    La Bota navideña: una leyenda de San Nicolás
    La Bota navideña: una leyenda de San Nicolás FOTO: VANGUARDIA

Las tradiciones navideñas pueden muchos orígenes y variantes; una de las más desconocidas es la historia de la bota de Navidad

Las festividades de diciembre tienen muchas tradiciones. Algunas vienen con la moda del momento, otras son parte de la cultura que construye al escenario típico de la Navidad.

Existe la tradición del elfo en el estante, el de los adornos del árbol de Navidad, y uno que algunos lo han visto en películas, pero quizás no saben el origen, la bota navideña.

TE PUEDE INTERESAR: Mexicanos gastarán más de 6 mil pesos en cena navideña: Concanaco

En las películas de Navidad, principalmente en las angloparlantes, una de las decoraciones que más sobresalen son las botas, o calcetas, que se cuelgan cerca de la chimenea.

El origen de dicha tradición tiene variantes, pero el hilo primordial de cada una de estas leyendas navideñas se vinculan con el ícono personaje de Santa Claus, también conocido como San Nicolás.

Según varias fuentes, la tradición inicia con el personaje histórico de San Nicolás de Bari. La leyenda oral narra que San Nicolás era un adinerado heredero, cuya fortuna la utilizaba para ayudar a los menos afortunados.

La historia de la Bota, presuntamente, narra como un grupo de hermanas no tenían suficiente dinero para dar el dote que les correspondía, y estaban a punto de caer en medidas desesperadas de conseguir dinero en la calle. Al escuchar la circunstancia, San Nicolás salió por la noche y le arrojó, a través de la ventana, dinero a las medias colgadas de las hermanas.

TE PUEDE INTERESAR: Costco y Sam’s: Este es el horario especial que tendrán los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero

Según las fuentes de la tradición navideña oral, esto causó que los jóvenes, niños y grandes, comenzarán a colgar las medias, o botas, cerca de la chimenea para que San Nicolás les dejará un regalo. Sin embargo, en versiones más modernas, el relleno que se deja normalmente son dulces, o pequeños regalos que cupieron en la media y no tanto bajo el árbol de Navidad.

Temas


Cultura
Navidad
Tradiciones

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Coahuila reporta un incremento de 20 por ciento en este tipo de delitos en 11 meses de este 2025.

Coahuila es la séptima entidad donde más se investigan delitos al fisco
Detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Mario Alfredo ‘N’ de 44 años, alias ‘El 7’, cuñado y operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y a Mario ‘N’ de 69 años, alias ‘El Niño’, operador financiero y suegro de líder de ‘los Chapitos’.

Cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar son detenidos en Zapopan
La Secretaría de Marina (Semar) confirmó el fallecimiento de seis de las ocho personas involucradas en el accidente aéreo.

Semar confirma 6 muertos en accidente de aeronave en Texas, tras hallazgo de cuerpo
El Mesón Principal es uno de los restaurantes que sí ofrecerán servicio este 25 de diciembre.

Saltillo: ¿Sin recalentado? Estos restaurantes abrirán sus puertas este 25 de diciembre
Los juegos con regalos se han convertido en una tradición popular de Nochebuena, al fomentar la convivencia, la participación y la creación de recuerdos compartidos entre familias y amigos durante las celebraciones decembrinas.

Juegos con regalos: dinámicas que puedes hacer con familia o amigos para animar la Nochebuena

Favoritos. Taylor Swift y The Weeknd se mantuvieron en el top global, confirmando su peso en la industria musical digital.

La realeza musical de 2025: reinan Bad Bunny, Taylor Swift y The Weeknd en el top del streaming
El atacante de Chivas fue determinante en partidos clave ante América, Atlas y Monterrey.

Armando González, Campeón de Goleo y mejor jugador del Apertura 2025 con Chivas
El Inegi también calculó el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo y presentó aumentos mensuales y anuales para diciembre de 2025.

Inflación aumentó en la primera quincena de diciembre; INPC creció 0.17 por ciento