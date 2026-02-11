¿La cicatriz que tienes en el brazo es por la vacuna contra el Sarampión?... Sheinbaum lo aclara

“Hoy me preguntaba, una persona que en la mañana que trabaja aquí en Palacio Nacional si la vacuna contra el sarampión es la que deja la marquita, no es otra vacuna. Es la de la tuberculosis”, detalló Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la creencia sobre la cicatriz como prueba de vacunación contra el sarampión es un mito arraigado por generaciones . Señaló que incluso dentro de Palacio Nacional surgió la duda sobre el origen de esta marca.

Sheinbaum precisó que la cicatriz en el hombro es resultado de la vacuna BCG, aplicada principalmente en la infancia para proteger contra formas severas de tuberculosis, una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los pulmones.

“La marquita no es del sarampión, es de la vacuna contra la tuberculosis”, puntualizó la mandataria, subrayando la importancia de aclarar la información ante la proliferación de rumores en redes sociales.

LA VACUNA CONTRA EL SARAMPIÓN NO DEJA MARCA

La presidenta también explicó que la vacuna contra el sarampión, que forma parte del esquema triple viral (SRP), no genera cicatriz visible, ya que se aplica como una inyección convencional.

Este dato cobra relevancia en un contexto donde la desinformación puede llevar a falsas percepciones de inmunidad, especialmente entre quienes asumen que la cicatriz equivale a estar protegidos contra el sarampión.

Ante el reciente brote, las autoridades han reiterado que la única forma confiable de confirmar la protección es mediante el esquema de vacunación completo, no por señales físicas en la piel.

¿QUÉ ES LA TUBERCULOSIS Y POR QUÉ DEJA CICATRIZ?

La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria que se transmite por el aire y puede provocar infecciones graves, principalmente en los pulmones, aunque también puede afectar otros órganos.

La vacuna BCG se aplica desde hace décadas como una medida preventiva contra las formas más severas de esta enfermedad en niñas y niños. Su método de aplicación provoca una reacción local en la piel, lo que genera la cicatriz circular característica.

¿Por qué deja esa marca tan famosa?

Es la única vacuna del esquema que se aplica por vía intradérmica (justo debajo de la capa superior de la piel). El proceso normal es el siguiente:

La ampolla: Al aplicarse, se forma una pequeña elevación.

La costra: Semanas después, aparece un nódulo que puede soltar un poco de líquido y formar una costra.

La cicatriz: Al caerse la costra, queda esa marca circular permanente que casi todos los mexicanos tenemos en el brazo derecho.

¿Cuándo se debe poner?

Edad ideal: Lo ideal es aplicarla al nacer o durante los primeros días de vida.

Límite: Si por alguna razón no se puso al nacer, se puede aplicar legalmente hasta los 14 años de edad, aunque lo más común es que se busque completar el esquema antes de los 5 años.

DATOS CURIOSOS

· La cicatriz en el hombro suele ser resultado de la vacuna BCG

· La vacuna contra el sarampión no deja marca visible

· La viruela y la tuberculosis marcaron históricas campañas de vacunación

· El sarampión es uno de los virus más contagiosos del mundo.