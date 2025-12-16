‘La Hermandad’... estos son los villancicos de los 80’s que aún suenan en 2025 (videos)
Yuri, Daniela Romo Mijares y otros artistas se unieron en 1986 para crear un inolvidable disco navideño que resiste el paso del tiempo
Llega diciembre y con el mes también llegan las posadas que culminan con la Navidad. Y es en esta época del año en que la música juega un papel importante, pues tanto en la radio como en la televisión y en medios digitales, escuchamos un sinnúmero de temas relacionados a esta festividad.
Pasa el tiempo y aún podemos escuchar los villancicos navideños que hace más de 30 años se escuchaban en la radio a cargo de cantantes pop de los 80’s.
Eterna Navidad es el título de un álbum especial navideño mexicano cuyo repertorio consta de Villancicos que fueron interpretados por los principales artistas y grupos musicales de éxito al momento de su grabación y que para este propósito exclusivamente se hicieron llamar La Hermandad.
Este álbum fue grabado y publicado en diciembre de 1986.
LA HERMANDAD NO PASA DE MODA
En este mes de nostalgia, recordemos los temas de antaño que para algunos nos harán recordar la infancia y adolescencia del lejano años de 1986:
Ven a Cantar - La Hermandad
Campanas Navideñas - Tatiana
Adeste Fideles - Mijares
Blanca Navidad - Daniela Romo
El Niño Del Tambor - Arianna
Los Peces En El Río - Pandora
Arre Borriquillo - Denise de Kalafe
La Marimorena - Oscar Athie
Campana Sobre Campana - Yuri
Los Campanilleros - Hernaldo Zuñiga
BONUS TRACKS PARA LA EDICIÓN 2003
Ven A Casa - Laura Flores
Campanas De Plata - Myriam Hernández
Juntos Esta Navidad - Bárbara
Alma De Navidad - Ángela Carrasco y Franco
Una Pregunta A Dios - Ivana Morandi
Viva El Amor, Viva La Paz - Postdata
La Canción del Tamborilero - Raphael