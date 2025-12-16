‘La Hermandad’... estos son los villancicos de los 80’s que aún suenan en 2025 (videos)

Llega diciembre y con el mes también llegan las posadas que culminan con la Navidad. Y es en esta época del año en que la música juega un papel importante, pues tanto en la radio como en la televisión y en medios digitales, escuchamos un sinnúmero de temas relacionados a esta festividad. Pasa el tiempo y aún podemos escuchar los villancicos navideños que hace más de 30 años se escuchaban en la radio a cargo de cantantes pop de los 80’s.

Eterna Navidad es el título de un álbum especial navideño mexicano cuyo repertorio consta de Villancicos que fueron interpretados por los principales artistas y grupos musicales de éxito al momento de su grabación y que para este propósito exclusivamente se hicieron llamar La Hermandad. TE PUEDE INTERESAR: Posadas 2025... ¿Qué son, cuál es su origen y cuándo inician? Este álbum fue grabado y publicado en diciembre de 1986. LA HERMANDAD NO PASA DE MODA En este mes de nostalgia, recordemos los temas de antaño que para algunos nos harán recordar la infancia y adolescencia del lejano años de 1986: Ven a Cantar - La Hermandad

Campanas Navideñas - Tatiana

Adeste Fideles - Mijares

Blanca Navidad - Daniela Romo

El Niño Del Tambor - Arianna

Los Peces En El Río - Pandora

Arre Borriquillo - Denise de Kalafe

La Marimorena - Oscar Athie

Campana Sobre Campana - Yuri

Los Campanilleros - Hernaldo Zuñiga