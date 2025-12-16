‘La Hermandad’... estos son los villancicos de los 80’s que aún suenan en 2025 (videos)

/ 16 diciembre 2025
    ‘La Hermandad’... estos son los villancicos de los 80’s que aún suenan en 2025 (videos)
    Eterna Navidad es el título de un álbum especial navideño mexicano cuyo repertorio consta de Villancicos que fueron interpretados por los principales artistas del momento. VANGUARDIA/ARCHIVO

Yuri, Daniela Romo Mijares y otros artistas se unieron en 1986 para crear un inolvidable disco navideño que resiste el paso del tiempo

Llega diciembre y con el mes también llegan las posadas que culminan con la Navidad. Y es en esta época del año en que la música juega un papel importante, pues tanto en la radio como en la televisión y en medios digitales, escuchamos un sinnúmero de temas relacionados a esta festividad.

Pasa el tiempo y aún podemos escuchar los villancicos navideños que hace más de 30 años se escuchaban en la radio a cargo de cantantes pop de los 80’s.

Eterna Navidad es el título de un álbum especial navideño mexicano cuyo repertorio consta de Villancicos que fueron interpretados por los principales artistas y grupos musicales de éxito al momento de su grabación y que para este propósito exclusivamente se hicieron llamar La Hermandad.

TE PUEDE INTERESAR: Posadas 2025... ¿Qué son, cuál es su origen y cuándo inician?

Este álbum fue grabado y publicado en diciembre de 1986.

LA HERMANDAD NO PASA DE MODA

En este mes de nostalgia, recordemos los temas de antaño que para algunos nos harán recordar la infancia y adolescencia del lejano años de 1986:

Ven a Cantar - La Hermandad

Campanas Navideñas - Tatiana

Adeste Fideles - Mijares

Blanca Navidad - Daniela Romo

El Niño Del Tambor - Arianna

Los Peces En El Río - Pandora

Arre Borriquillo - Denise de Kalafe

La Marimorena - Oscar Athie

Campana Sobre Campana - Yuri

Los Campanilleros - Hernaldo Zuñiga

BONUS TRACKS PARA LA EDICIÓN 2003

Ven A Casa - Laura Flores

Campanas De Plata - Myriam Hernández

Juntos Esta Navidad - Bárbara

TE PUEDE INTERESAR: Posadas 2025... ¿Cuál es el origen de las piñatas y su significado?

Alma De Navidad - Ángela Carrasco y Franco

Una Pregunta A Dios - Ivana Morandi

Viva El Amor, Viva La Paz - Postdata

La Canción del Tamborilero - Raphael

