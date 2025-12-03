La última Superluna del 2025 iluminará el cielo este día de diciembre: National Geographic

Durante el desarrollo de la escena, el tamaño de la Luna estará hasta un 14 por ciento más grande y un 30 por ciento más luminosa .

Este día, ciudadanos podrán observar la última Superluna del año. Dicho suceso ocurre cuando la Luna está en la fase llena de la roca, lo que coincide con mayor cercanía a la Tierra , por lo que su tamaño será mayor, esto también se conoce como perigeo .

LA ÚLTIMA SUPERLUNA DEL 2025 OCURRIRÁ EL 4 DE DICIEMBRE

National Geographic explicó que la mayoría de estos espectáculos serán visibles a simple vista ... aún así, permanece la recomendación de buscar lugares despejados para una mejor observación.

Entre lo que se espera, destaca una Superluna , avistamientos de planetas y una magnífica Lluvia de Meteoritos , así que recomendamos anotar las fechas para disfrutar de los sucesos... ya que uno de ellos sucederá en unas cuantas horas.

Recientemente, National Geographic publicó el calendario de eventos astronómicos para este mes de diciembre , con el que cierra el 2025 . De acuerdo al pronóstico difundido, habrá un total de nueve fenómenos que asombrarán al ojo humano.

¿POR QUÉ SE LE LLAMA SUPERLUNA?

Según la información de la ‘Máxima Casa de Estudios’ del país, se le llama Superluna “Porque la Luna Llena coincide con el perigeo, el punto más cercano de su órbita elíptica alrededor de la Tierra.

“Esta cercanía hace que el disco lunar se observe ligeramente mayor y más brillante que en otras Lunas Llenas”.

CALENDARIO DE FENÓMENOS ASTRONÓMICOS PARA DICIEMBRE 2025

- 7 de diciembre: Mercurio alcanza su mayor elongación

El 7 de diciembre, Mercurio alcanzará su mayor elongación, es decir, habrá más separación del Sol. National Geographic indica que este “es el mejor momento para ver el ‘planeta veloz’ sin el resplandor del Sol que lo oscurece”.

La mejor hora para observarlo es una hora antes del amanecer; será cuando Mercurio aparecerá por el horizonte oriental, seguido de Venus.

- 13 y 14 de diciembre: Lluvia de meteoros Gemínidas

Entre los días 13 y 14 de diciembre se registrará una de las lluvias anuales más prolíficas y fiables de la historia, con “una producción de ente 60 y 120 meteoros por hora durante el pico en condiciones óptimas”, indica National Geographic.

Se pronosticó que la lluvia será visible alrededor de las 10 de la noche. Asimismo, es recomendable prestar especial atención a las estelas con tonadas amarillentas y brillantes, conocidas como bolas de fuego que pueden aparecer en cualquier parte del cielo.

- 15 de diciembre: Nebulosa de Orión

La Nebulosa de Orión es un cúmulo de polvo y gas, también conocida como Messier 42: es uno de los objetos más tenues que los humanos pueden ver a simple vista.

Este fenómeno alcanzará su punto máximo el 15 de diciembre en un cielo nocturno, alrededor de la medianoche. Para esa ocasión, sí se recomienda el uso de un telescopio para mejor observación.

- 19 de diciembre: Cometa 3I/ATLAS

El 19 de diciembre el Cometa alcanzará su punto más cercano a la Tierra, a 270 millones de kilómetros de la superficie. Mientras transcurre el mes, el fenómeno podrá observarse de forma óptima.

El Cometa 3I/ATLAS no será lo suficiente brillante, por lo que se aconseja preparar un equipo especializado.

- 21 de diciembre: Solsticio

Será el día más corto de todo el año en el hemisferio norte y, por ende, el día más largo en el hemisferio sur. Este fenómeno avivará las auroras boreales en el norte.

- 21 y 22 de diciembre: Lluvia de meteoros Úrsidas

“El pico de actividad se produce durante la noche del 21 al 22 de diciembre”, destaca National Gepgraphic.

También explicó que se podrán ver hasta 10 meteoros por hora en cielos oscuros, y la mayor parte de la actividad será antes del amanecer.

- 26 de diciembre: Conjunción entre Saturno y la Luna

La luna creciente y Saturno aparecerán a unos cuatro grados, o aproximadamente tres dedos de distancia, el uno del otro la noche del 26 de diciembre.

- Última semana de diciembre: Júpiter tendrá mayo intensidad

La Tierra se situará entre el Sol y Júpiter, lo que se conoce como oposición. Será entonces cuando el planeta se vea más grande y luminoso.

CONSEJOS PARA DISFRUTAR DEL CIELO EN DICIEMBRE

Si quieres disfrutar de todos los eventos astronómicos que adornarán el cielo, VANGUARDIA te recomienda tomar en consideración los siguientes consejos: