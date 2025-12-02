NASA confirma cuándo y dónde ver el eclipse solar más largo de la historia

Se llevará a cabo una alineación casi perfecta entre la Tierra, la Luna y el Sol , por más de 5 minutos.

Mientras que, se prevé que el próximo gran eclipse tenga lugar el 2 de agosto del 2027 a las 10:07 horas y se estima que tenga una duración de hasta los seis minutos con 23 segundos.

Cabe destacar que el último eclipse de larga duración registrado por la NASA fue en el año 742 a.C, en el Índico frente a la costa de Kenia y Somalia en África y duró 7 minutos con 28 segundos.

Pese a que los eclipses en general suelen tener una duración de varias horas , en lo que la luna se acerca poco a poco al Sol, en realidad el momento en que el astro rey se cubre y el cielo se oscurece es muy breve.

El Eclipse Solar ocurre cuando la Luna se encuentra en su perigeo , el punto más cercano a la Tierra , maximizando el tamaño aparente de nuestro satélite natural y extendiéndose su sombra proyectada.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio , más conocida como NASA por sus siglas en inglés, confirmó que el próximo Eclipse Solar del 2 de agosto del 2027 será el más largo de la historia moderna, pues tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos en su fase total.

¿DÓNDE SERÁ VISIBLE EL ECLIPSE SOLAR?

Dicha franja de total oscuridad recorrerá varios países del hemisferio oriental (Europa, Medio Oriente y África del Norte).

Entre los países que será completamente visible, por lo que será necesario usar protección ocular certificada, en estos países:

- Egipto;<br /> - Arabia Saudita;

- Sudán y Eritrea;

- Yemen y Omán;

- España;

- Marruecos;

- Argelia;

- Túnez;

- Libia.

No obstante, la totalidad del Eclipse Solar no atravesará el territorio nacional, por lo que en México no se verá el fenómeno en su fase completa. Sin embargo, en algunas regiones podrán observar la fase parcial, es decir, cuando el Sol queda parcialmente cubierto por la Luna, pero no se alcanzará la oscuridad total propia de un eclipse completo.

TE PUEDE INTERESAR: Se aproxima la noche más oscura en México... Cuándo será el momento ideal para observar la Vía Láctea

ECLIPSE SOLAR DE MÁS DE SIETE MINUTOS

La NASA continúa estudiando la geometría y mecánica de la Tierra y la Luna, logrando identificar un eclipse solar de más de 7 minutos con 29 segundos.

Se espera que este eclipse ocurra el 16 de julio de 2186 y podrá observarse en Colombia, Venezuela y Guayana.

TIPOS DE ECLIPSES

Se ha estudiado por parte de la NASA los diversos tipos de eclipse: solares, el resultado de la Luna proyectando su sombra sobre la Tierra, y lunares, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando una sombra que oscurece al satélite natural del planeta.

Solar

- Eclipse solar total: la Luna cubre completamente al Sol, oscureciendo el cielo;

- Eclipse solar anular: la Luna está muy lejos de la Tierra para cubrir totalmente al Sol, creando un brillante “anillo de fuego” alrededor de su borde;

- Eclipse solar híbrido: un fenómeno raro en el que el eclipse cambia de anular a total y viceversa a medida que la sombra de la Luna se mueve sobre la Tierra;

- Eclipse solar parcial: como se mencionó, solo una parte del Sol queda cubierta por la Luna debido a una alineación imperfecta.

Lunar

- Eclipse penumbral: cuando la Luna pasa por la sombra exterior de la Tierra, que bloquea parte de los rayos del Sol pero no todos;

- Eclipse parcial: una parte de la Luna pasa a través de la sombra interior o umbral de la Tierra, donde esta bloquea la luz solar directa;

- Eclipse total: la Tierra bloquea toda la luz del Sol e impide que esta llegue a la Luna.

TE PUEDE INTERESAR: Auroras boreales podrían volver a México: UNAM alerta por intensa actividad solar en los próximos días

RECOMENDACIONES PARA OBSERVAR LOS ECLIPSES

Observar un eclipse, especialmente solar, requiere precauciones especiales para proteger la vista:

- Usa gafas certificadas para eclipses solares: Las gafas de sol comunes no son suficientes para bloquear la radiación dañina del Sol.

- Telescopios o binoculares con filtros solares: Si utilizas equipo óptico, asegúrate de contar con filtros diseñados específicamente para observación solar.

- Planea con anticipación: Identifica el mejor lugar para la observación. Las zonas alejadas de la contaminación lumínica son ideales para los eclipses lunares.

- Consulta horarios locales: Los eclipses tienen horarios específicos que pueden variar según tu ubicación.

Los eclipses han capturado la imaginación de las civilizaciones desde tiempos inmemoriales, siendo interpretados como eventos sobrenaturales o señales divinas. En la actualidad, además de su belleza, los eclipses son una oportunidad para la educación y la investigación científica, permitiendo estudiar fenómenos como la corona solar o las propiedades de la atmósfera terrestre.