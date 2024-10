Las noticias más importantes del 21 de octubre en México

CLIMA

➔ Se aproxima el Frente Frío 5 a México; junto a gran Masa de Aire Frío, azotarán con temperaturas de -5 grados, lluvias y tolvanera: Prepárese... El frente frío 5 se aproxima al territorio mexicano, acompañado de la gran masa de aire frío, esto según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Escuelas tienen hasta marzo para eliminar venta de ultraprocesados: Delgado: El titular de la SEP recordó que el 30 de septiembre se emitieron lineamientos públicos en el Diario Oficial de la Federación para prohibir estos productos por su impacto desfavorable en la salud, pues son causantes de la obesidad infantil.

➔ Rubén Rocha Moya respalda investigación sobre montaje en el caso Cuén Ojeda: ‘Yo pedí que interviniera la FGR’: La FGR solicitó órdenes de aprehensión contra funcionarios de la Fiscalía estatal involucrados en la manipulación del caso, lo que llevó a la renuncia de la fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada.

➔ Tormenta tropical ‘Kristy’ se forma en costas de Guerrero y Michoacán: El centro de la tormenta se encuentra a 400 km al sur-suroeste de Acapulco, y a 490 km al sur de Lázaro Cárdenas.

➔ Dante Delgado reveló que tiene cáncer de estómago: Ha estado bajo vigilancia médica debido a antecedentes familiares de enfermedades relacionadas con el cáncer.

➔ ‘Si estaba sobrio o no, es otra cosa’... Felipe Calderón sí sabía de nexos de García Luna con el narco: Anabel Hernández: Hernández insinuó que el ex presidente Calderón podría recurrir a su supuesto problema de alcoholismo para argumentar que no recordaba haber recibido información sobre la corrupción.

➔ ‘Que este crimen no quede impune’... Sheinbaum condena asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas: Aseguró que se realiza la investigación correspondiente en coordinación con las autoridades estales para que el asesinato no quede impune.

➔ Como AMLO, Claudia Sheinbaum defiende Reforma Judicial y exhibe a jueces ‘que favorecieron a delincuentes’: Un extendido resumen con información que ya había sido aclarada o precisada por diferentes actores.

MUNDO

➔ Condenan a 20 años de prisión a expresidente de Perú, Alejandro Toledo, por caso Odebrecht: Favoreció a la a constructora brasileña con la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.

➔ Arranca votación anticipada en ocho estados; gran parte en los condados de Florida: Más de 60 centros de votación han abierto sus puertas en Miami-Dade y Broward, y permanecerán operativos hasta el domingo 3 de noviembre.

➔ Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán solicita un nuevo juicio por irregularidades en su extradición y defensa legal: En su solicitud, Guzmán sostiene que debió ser extraditado a Texas o California, no a Nueva York, y critica a sus abogados por no realizar un contraexamen efectivo de los testigos.

COAHUILA

➔ Se retrasan recursos de la Federación para programas de medio ambiente, IMSS y CFE en Coahuila: Al segundo trimestre de este 2024, de los tres mil 053 millones de pesos asignados a siete proyectos, sólo se ha pagado el 26 por ciento.

➔ Revitalización urbana en Saltillo: reto para negocios, pero vital para el desarrollo: La Dirección de Obras Públicas dio a conocer que ha mantenido reuniones con vecinos y dueños de locales en esa arteria para informarles sobre los trabajos y tomar decisiones que aminoren los perjuicios.

➔ Saltillo: muere motociclista en brutal accidente en V. Carranza; tres horas después, el cuerpo sigue sin ser levantado: Las autoridades manejan como posibles causas que fuera golpeado por un vehículo o que haya derrapado.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Vendrá a Saltillo? Confirma Ocesa gira de Chayanne en México ¿Vas a ir?: El denominado ‘Papá de México’ liberó una lista con varias ciudades que estarán incluidas en su visita musical del 2025, entre ellas habría 4 conciertos en Monterrey.

➔ ¡Cristiano Ronaldo jugará en el Nemesio Diez de Toluca! México enfrentará a Portugal en 2025: Los fanáticos se preparan para vivir un momento único al ver a “El Bicho” en acción contra figuras destacadas del Tri, como Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

➔ Demandan a Diddy por abuso a niña tras ceremonia de Premios MTV en el año 2000: Según los demandantes hay dos famosos involucrados en el acto y hasta el momento no hay revelado los nombres.

➔ Yankees vs Dodgers: revenden boletos para la Serie Mundial 2024 desde casi 30 mil ¡hasta medio millón de pesos!: El enfrentamiento entre Los Ángeles y Nueva York iniciará este lunes desde el Dodger Stadium de tierra angelina.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El pan francés lagunero, un tesoro gastronómico para el mundo

➔ Saltillo: Indicios biológicos en tres carriles retrasaron liberación de V. Carranza tras accidente vial: En el sitio se encontraron restos aparentemente de otro vehículo, lo que puede conducir al posible responsable del incidente.