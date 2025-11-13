Viva Aerobús ofrece vuelos nacionales a $1 peso desde Saltillo y Monterrey por el Buen Fin 2025

El Buen Fin 2025 ha ‘aterrizado’ en Saltillo y Monterrey, sorprendiendo con inigualables descuentos en aerolíneas mexicanas como Viva Aerobús, que ofertó vuelos nacionales a $1 peso, más la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) para la Tarifa Zero en viajes entre los meses de enero y mayo del próximo año.

La más esperada temporada de ofertas, descuentos y promociones inició a las 00:00 horas de este 13 de noviembre y terminará hasta las 23:59 horas del 17 de noviembre, por lo que VANGUARDIA recomienda aprovechar al máximo estos 5 días de precios especiales.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco explica cómo presentar una queja o denuncia durante El Buen Fin 2025

Esta gran oferta resulta perfecta para quienes planean sus vacaciones o un próximo viaje de negocios. Sin embargo, debes saber que como en toda oferta, hay términos y condiciones que debes tener presentes, aplicables a la Tarifa Zero.

VIVA AEROBÚS OFRECE VUELOS A SOLO $1 PESO DURANTE EL BUEN FIN 2025 DESDE SALTILLO Y MONTERREY

El precio de vuelos a $1 peso aplica únicamente para vuelos nacionales con Tarifa Zero partiendo desde ciudades como Saltillo y Monterrey. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a esta cantidad se le sumará la TUA —un cargo que aplican los aeropuertos mexicanos a los pasajeros para cubrir los costos de sus instalaciones y servicios—.