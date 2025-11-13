Viva Aerobús ofrece vuelos nacionales a $1 peso desde Saltillo y Monterrey por el Buen Fin 2025
Por el Buen Fin 2025, Viva Aerobús ofrece vuelos nacionales a un peso más la TUA... Descubre todo lo que ofrece la promoción
El Buen Fin 2025 ha ‘aterrizado’ en Saltillo y Monterrey, sorprendiendo con inigualables descuentos en aerolíneas mexicanas como Viva Aerobús, que ofertó vuelos nacionales a $1 peso, más la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) para la Tarifa Zero en viajes entre los meses de enero y mayo del próximo año.
La más esperada temporada de ofertas, descuentos y promociones inició a las 00:00 horas de este 13 de noviembre y terminará hasta las 23:59 horas del 17 de noviembre, por lo que VANGUARDIA recomienda aprovechar al máximo estos 5 días de precios especiales.
Esta gran oferta resulta perfecta para quienes planean sus vacaciones o un próximo viaje de negocios. Sin embargo, debes saber que como en toda oferta, hay términos y condiciones que debes tener presentes, aplicables a la Tarifa Zero.
VIVA AEROBÚS OFRECE VUELOS A SOLO $1 PESO DURANTE EL BUEN FIN 2025 DESDE SALTILLO Y MONTERREY
El precio de vuelos a $1 peso aplica únicamente para vuelos nacionales con Tarifa Zero partiendo desde ciudades como Saltillo y Monterrey. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a esta cantidad se le sumará la TUA —un cargo que aplican los aeropuertos mexicanos a los pasajeros para cubrir los costos de sus instalaciones y servicios—.
1. Saltillo, Coahuila:
De acuerdo con lo que especifica la página oficial de Viva, los vuelos nacionales desde el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe incluyen únicamente como destino a la Ciudad de México por el precio de $1 peso + TUA (equivalente a $632.2 pesos).
2. Monterrey, Nuevo León:
El catálogo que ofrece el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo es más amplio, ya que incluye destinos como Cancún, Ciudad de México, Cozumel, Puerto Vallarta, Tulum, entre muchos otros, por el precio de $1 peso + TUA (equivalente a 697.55 pesos).
Es de destacar que Viva ofrece el costo de $1 peso para vuelos que salen desde aeropuertos de ciudades como Acapulco, Cancún, Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo Laredo, entre muchas otras que puedes consultar dando clic AQUÍ.
VIVA AEROBÚS Y BANCOS PARTICIPANTES OFRECEN BENEFICIOS EN COMPRA DE VUELOS
Comprar con tarjetas participantes vuelos en Viva Aerobús en el Buen Fin 2025, tiene diferentes beneficios según la entidad bancaria:
1. Banamex: Ofrece el 10% de bonificación en compras acumuladas de $10 mil pesos + 6 meses sin intereses.
2. BBVA: Obtén hasta 10% de bonificación en automático al realizar compras a partir de $5 mil pesos.
3. Amex: Ofrece hasta $2 mil pesos de cashback.
4. HSBC: Ofrece hasta 20% de Devolución en compras a partir de 6 meses sin intereses.
5. Banorte: Ofrece el 15% de bonificación en compras a meses sin intereses mayores $6,500.
6. Santander: Ofrece el 10% de cashback en compras con tarjeta de crédito física o 15% de cashback en compras con tarjeta de crédito digital.
7. Scotiabank: Obtén 15% de cashback en compras con tarjeta de crédito + 5% adicional al cambiar o regresar tu Nómina.
8. Nu: Participa para abrir un baúl sorpresa por cada $2 mil pesos en compras a 6 meses sin intereses o más.
9. PayPal: Ofrece hasta mil pesos en una o varias compras a meses sin intereses.
10. Mercado Pago: Ofrece 10% cashback.
VUELOS A $1 PESO APLICAN ÚNICAMENTE A LA TARIFA ZERO DE VIVA AEROBÚS: TÉRMINOS Y CONDICIONES
Las tarifas mostradas aplican únicamente a la Tarifa Zero, que incluye un vuelo sencillo y un artículo personal (bolso, maletín, pañalera, porta-vestidos, porta-trajes o mochila) que no exceda las medidas establecidas de 45cmX35cmX20cm, que quepan debajo del asiento.
Otros términos y condiciones, son los siguientes:
* La cantidad de la TUA podrá cambiar al momento del pago.
* La Tarifa Zero no permite cambios.
* Promoción válida únicamente del 13 al 17 de noviembre.
* Válido para volar únicamente de enero a mayo 2026.
* Tarifa sujeta a disponibilidad en calendario de vuelos.
* Ninguna de las tarifas será reembolsable, no se permiten cancelación ni devoluciones, con excepción por lo establecido en la Ley de Aviación Civil.
* Las tarifas promocionales y/o descuentos señalados en esta promoción no son combinables ni acumulables con otras promociones o descuentos.
VANGUARDIA recomienda leer las letras pequeñas de las promociones que te interesen en el Buen Fin 2025 para aplicarlas como mejor convenga a tu situación.