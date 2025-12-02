¿Cuánto dinero se puede tener en la tarjeta de débito sin alertar al SAT?

Mientras más se acerca el fin del 2025, muchos usuarios se han preguntado sobre cuánto dinero pueden tener en sus cuentas bancarias, sin que el Servicio de Administración Tributaria dispare una alerta roja.

Con la mayoría de la población con tarjetas de débito, dicha interrogante ha marcado una pauta en las tendencias, relacionadas con el SAT y los bancos.

Sin embargo, a diferencia de que sí existe una cantidad máxima para depositar o retirar dinero, no la hay para el monto que uno guarda en su cuenta bancaria.

El SAT no se enfoca en la cantidad que uno almacena, pero sí en los movimientos que reflejen una suma mayor, o aproximadamente igual, a 15 mil pesos.

En caso de realizarse una acción, con una cantidad parecida, todo banco le informará al SAT, para que la dependencia pida una justificación de los fondos, con tal de vigilar cualquier indicio de evasión de impuestos.

Otra de las acciones que alerta a los auditores del SAT es a la recepción de depósitos o transferencias que no se justifiquen con la actividad declarada del contribuyente.

Este tipo de casos, normalmente, figuran por actividades para ganar dinero extra, por la labor de un servicio extra o la venta de algún producto.

Se recomienda que para toda actividad económica extra, los contribuyentes la reporten ante el SAT, para prevenir malentendidos. Del mismo modo, se aconseja monitorear los depósitos en efectivo, evitando que las cantidades no sumen 15 mil pesos al mes, y siempre justificando el origen del monto.