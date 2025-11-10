Liverpool Single’s Day: Conoce AQUÍ todos los descuentos de la tienda por el Día del Soltero
Liverpool dispuso todos sus departamentos en ofertas y precios especiales por el Día del Soltero en México... ¿Cuándo inician los precios especiales?
Liverpool celebra a las personas solteras con una icónica campaña de ofertas y promociones previas al Buen Fin 2025. Si no te habías dado cuenta... ¡aún estás a tiempo para aprovechar!
El Liverpool Single’s Day inició desde el 7 de noviembre y terminará hasta el 17 del mismo mes. Durante estos días, miles de artículos de todos los departamentos estarán a precios sumamente especiales.
Toma en cuenta que el horario general establecido por la empresa es de 11:00 a 22:00, con excepción del 10 al 12 de noviembre, ya que la hora de clausura será a las 21:00.
LIVERPOOL PUSO EN OFERTA ESTOS ARTÍCULOS PARA EL SINGLE’S DAY
Descubre aquí todas las ofertas especiales por cada departamento:
* Electrónica: tablets están al 30% de descuento; celulares al 40%; laptops al 20%; consolas al 35%; pantallas al 45%.
* Juguetes: todo el departamento de juguetería está al 30% de descuento.
* Electrodomésticos y línea blanca: lavadoras y refrigeradores están al 52% de descuento.
* Artículos del hogar: todos los productos de Navidad estarán al 45% de descuento.
* Moda: toda la ropa está al 40% de descuento, incluyendo chamarras, jeans, vestidos, ropa deportiva y bolsas.
* Artículos de cuidado de la piel y fragancias: todo producto para el cuidado de la piel está al 40% de descuento y para las fragancias aplica el ‘compra ahora y paga hasta marzo 2026’.
* Relojes y calzado: ambos tienen hasta el 30% de descuento.
Si realizas la compra de alguno de estos artículos, deberás saber que Liverpool otorga beneficios adicionales con tarjetas participantes, como Garantía Liverpool, Click & Collect, y envíos gratis en todo México.
MÉXICO CELEBRA EL DÍA DEL SOLTERO EL 11 DE NOVIEMBRE
Para las y los mexicanos, el Día del Soltero (Single’s Day, en inglés) se celebra el día 11 de noviembre, coincidiendo de forma especial en el 11/11, ya que el número uno representa la individualidad o soltería.
Esta festividad tiene su origen en China, aunque ha llegado a popularizarse a nivel global, ya que muchas empresas aprovechan para consentir a sus usuarios con ofertas y promociones.
En un sentido tradicional del país asiático, la idea original del Día del Soltero era contrarrestar la presión social por el matrimonio y celebrar con orgullo la individualidad y el amor propio.
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA APROVECHAR LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIONES, OFERTAS Y DESCUENTOS
1. Actúa con rapidez: Las promociones suelen tener disponibilidad limitada o vigencia.
2. Planea tus compras: Realiza con anticipación una lista de lo que necesitas, comprara precios, calidad, colores y tallas.
3. Cuestiona si es necesario comprar: Evalúa si realmente necesitas el producto o si le sacarás provecho.
4. Revisa las condiciones del financiamiento: Asesórate respecto a pagos a meses sin intereses o en quincenas.
5. Consulta las políticas de devolución, envíos y garantías: Esto sirve para evitar inconvenientes posteriores.
Estos sencillos puntos probablemente te servirán para sacar el máximo provecho al Liverpool Single’s Day o a cualquier otra campaña de descuentos.