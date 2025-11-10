Liverpool Single’s Day: Conoce AQUÍ todos los descuentos de la tienda por el Día del Soltero

/ 10 noviembre 2025
    Liverpool Single’s Day: Conoce AQUÍ todos los descuentos de la tienda por el Día del Soltero
    Liverpool celebra a las personas solteras con una icónica campaña de ofertas y promociones previas al Buen Fin 2025. Si no te habías dado cuenta... ¡aún estás a tiempo para aprovechar! FOTO: VANGUARDIA

Liverpool dispuso todos sus departamentos en ofertas y precios especiales por el Día del Soltero en México... ¿Cuándo inician los precios especiales?

Liverpool celebra a las personas solteras con una icónica campaña de ofertas y promociones previas al Buen Fin 2025. Si no te habías dado cuenta... ¡aún estás a tiempo para aprovechar!

El Liverpool Single’s Day inició desde el 7 de noviembre y terminará hasta el 17 del mismo mes. Durante estos días, miles de artículos de todos los departamentos estarán a precios sumamente especiales.

TE PUEDE INTERESAR: Walmart se adelanta al Buen Fin... ofertas de ‘El Fin Irresistible’ ya llegaron y terminan hasta el 19 de noviembre

Toma en cuenta que el horario general establecido por la empresa es de 11:00 a 22:00, con excepción del 10 al 12 de noviembre, ya que la hora de clausura será a las 21:00.

LIVERPOOL PUSO EN OFERTA ESTOS ARTÍCULOS PARA EL SINGLE’S DAY

Descubre aquí todas las ofertas especiales por cada departamento:

* Electrónica: tablets están al 30% de descuento; celulares al 40%; laptops al 20%; consolas al 35%; pantallas al 45%.

* Juguetes: todo el departamento de juguetería está al 30% de descuento.

* Electrodomésticos y línea blanca: lavadoras y refrigeradores están al 52% de descuento.

* Artículos del hogar: todos los productos de Navidad estarán al 45% de descuento.

* Moda: toda la ropa está al 40% de descuento, incluyendo chamarras, jeans, vestidos, ropa deportiva y bolsas.

* Artículos de cuidado de la piel y fragancias: todo producto para el cuidado de la piel está al 40% de descuento y para las fragancias aplica el ‘compra ahora y paga hasta marzo 2026’.

* Relojes y calzado: ambos tienen hasta el 30% de descuento.

Si realizas la compra de alguno de estos artículos, deberás saber que Liverpool otorga beneficios adicionales con tarjetas participantes, como Garantía Liverpool, Click & Collect, y envíos gratis en todo México.

MÉXICO CELEBRA EL DÍA DEL SOLTERO EL 11 DE NOVIEMBRE

Para las y los mexicanos, el Día del Soltero (Single’s Day, en inglés) se celebra el día 11 de noviembre, coincidiendo de forma especial en el 11/11, ya que el número uno representa la individualidad o soltería.

Esta festividad tiene su origen en China, aunque ha llegado a popularizarse a nivel global, ya que muchas empresas aprovechan para consentir a sus usuarios con ofertas y promociones.

En un sentido tradicional del país asiático, la idea original del Día del Soltero era contrarrestar la presión social por el matrimonio y celebrar con orgullo la individualidad y el amor propio.

TE PUEDE INTERESAR: BBVA lanza estas promociones para El Buen Fin 2025

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA APROVECHAR LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIONES, OFERTAS Y DESCUENTOS

1. Actúa con rapidez: Las promociones suelen tener disponibilidad limitada o vigencia.

2. Planea tus compras: Realiza con anticipación una lista de lo que necesitas, comprara precios, calidad, colores y tallas.

3. Cuestiona si es necesario comprar: Evalúa si realmente necesitas el producto o si le sacarás provecho.

4. Revisa las condiciones del financiamiento: Asesórate respecto a pagos a meses sin intereses o en quincenas.

5. Consulta las políticas de devolución, envíos y garantías: Esto sirve para evitar inconvenientes posteriores.

TE PUEDE INTERESAR: Buen Fin 2025: Estas son las tiendas que NO participarán en las ofertas oficiales

Estos sencillos puntos probablemente te servirán para sacar el máximo provecho al Liverpool Single’s Day o a cualquier otra campaña de descuentos.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

