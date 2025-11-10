Liverpool Single’s Day: Conoce AQUÍ todos los descuentos de la tienda por el Día del Soltero

Liverpool celebra a las personas solteras con una icónica campaña de ofertas y promociones previas al Buen Fin 2025. Si no te habías dado cuenta... ¡aún estás a tiempo para aprovechar!

El Liverpool Single’s Day inició desde el 7 de noviembre y terminará hasta el 17 del mismo mes. Durante estos días, miles de artículos de todos los departamentos estarán a precios sumamente especiales.

Toma en cuenta que el horario general establecido por la empresa es de 11:00 a 22:00, con excepción del 10 al 12 de noviembre, ya que la hora de clausura será a las 21:00.