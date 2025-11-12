Liverpool tendrá ofertas en estos departamentos durante el Buen Fin del 13 al 17 de noviembre
Liverpool participará en El Buen Fin 2025 con descuentos en todas sus áreas, beneficios en compras en línea y tienda física
La cadena departamental Liverpool confirmó su participación en la edición 2025 de El Buen Fin, el evento comercial más importante del país, que se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre. Durante este periodo, la empresa ofrecerá descuentos y promociones en todos sus departamentos, tanto en tiendas físicas como en sus plataformas digitales.
El Buen Fin, conocido como “el fin de semana más barato del año”, es una iniciativa nacional que busca impulsar la economía mediante la promoción del consumo y ofrecer beneficios directos a las familias mexicanas. Durante estos días, se concentran las principales ofertas en bienes y servicios.
Liverpool anunció que en todas sus áreas se aplicarán descuentos y precios especiales. Sin embargo, hay departamentos que tendrán mayores rebajas.
DEPARTAMENTOS DE LIVERPOOL QUE TENDRÁN MAYORES REBAJAS DURANTE EL BUEN FIN
- Electrónica
- Línea blanca
- Moda para mujer
- Moda para hombre
- Niños
- Calzado
- Videojuegos
- Juguetes
- Muebles
- Joyería
- Artículos deportivos
- Productos de belleza
- Cuidado personal.
CLIENTES LIVERPOOL DISFRUTARÁ DE OFERTAS Y PROMOCIONES EN TIENDAS FÍSICAS Y EN LÍNEA
Los clientes podrán realizar sus compras de manera presencial o a través de los canales digitales oficiales de la marca. Liverpool destacó que quienes prefieran adquirir sus productos en línea podrá disfrutar de igual manera de las ofertas y promociones.
La aplicación Liverpool Pocket contarán con los mismos beneficios que en las tiendas físicas, incluyendo envío gratuito a toda la República Mexicana y la llamada “garantía Liverpool”, que permite realizar devoluciones sin costo adicional en caso de que el artículo no cumpla con las expectativas del comprador.
Además, la tienda ofrece el servicio Click & Collect, que permite comprar en línea y recoger los productos en una sucursal física en un lapso aproximado de dos horas. Esta modalidad busca facilitar la experiencia de compra, especialmente para quienes buscan aprovechar las promociones sin esperar los tiempos de envío.
CLIENTES LIVERPOOL OBTENDRÁN PROMOCIONES EXCLUSIVAS CON TARJETAS LIVERPOOL Y OTRAS TARJETAS BANCARIAS
Asimismo, los clientes podrán aprovechar promociones exclusivas con tarjetas Liverpool y con otras tarjetas bancarias participantes. Las ofertas incluirán planes de pago a meses sin intereses y bonificaciones aplicables en compras dentro del periodo oficial del programa.
Durante los días de El Buen Fin, las tiendas Liverpool operarán en un horario extendido de 10:00 a 22:00 horas, aunque la empresa recomendó consultar los horarios específicos de cada sucursal, ya que algunas podrían contar con variaciones regionales.
El Buen Fin 2025 representa una de las principales campañas de consumo del año y Liverpool se suma nuevamente con el objetivo de brindar opciones de compra accesibles, seguras y con cobertura nacional, tanto en sus tiendas físicas como a través de sus plataformas digitales.