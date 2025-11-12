Principales métodos de fraude que hay en El Buen Fin; Profeco emite recomendaciones

Información
/ 12 noviembre 2025
    Principales métodos de fraude que hay en El Buen Fin; Profeco emite recomendaciones
    Profeco y la firma de ciberseguridad ESET advirtieron sobre riesgos de fraude y robo de datos durante El Buen Fin 2025 e hicieron recomendaciones para evitar estafas en compras en línea. FOTO: VANGUARDIA

La Profeco y ESET advirtieron que durante El Buen Fin 2025 aumentan las estafas digitales, como sitios falsos, suplantación de identidad y robo de datos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió recomendaciones para evitar incidentes de fraude o extorsión durante El Buen Fin 2025. Asimismo, la empresa de ciberseguridad ESET informó sobre los principales riesgos detectados para la edición 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

Con la llegada de El Buen Fin, millones de personas consumidoras se preparan para adquirir productos con descuentos y promociones en artículos que han esperado por algún tiempo. Esta temporada se ha convertido también en un periodo en el que miles usuarios pueden ser víctimas de estafas, principalmente a través de compras en línea.

ESET reportó un incremento en diversas prácticas de fraude digital, lo que hace necesario que los consumidores tomen precauciones para proteger su información personal y bancaria. De acuerdo con la compañía, los métodos más frecuentes durante la temporada incluyen suplantación de identidad, creación de sitios apócrifos, ofertas engañosas y robo de datos.

TE PUEDE INTERESAR: Condusef advierte: antes de lanzarse al Buen Fin, ‘paguen lo que deben’

PRINCIPALES MODALIDADES DE FRAUDES DURANTE EL BUEN FIN 2025

Entre las modalidades más comunes destacan:

Phishing o suplantación de identidad: mensajes falsos por correo electrónico, SMS o redes sociales que simulan ser de tiendas o instituciones bancarias. Suelen solicitar la confirmación de compras o la activación de promociones; al interactuar, el usuario puede proporcionar información personal o instalar software malicioso.

Sitios de comercio electrónico falsos: páginas con apariencia similar a portales oficiales, pero con direcciones web alteradas. En estos casos, los compradores realizan pagos sin recibir los productos.

Ofertas engañosas en redes sociales: publicaciones con precios anormalmente bajos o promociones que requieren depósitos anticipados.

Fraude relacionado con paquetería o envíos: mensajes que notifican sobre paquetes o procesos de aduana inexistentes y redirigen a sitios falsos para obtener datos bancarios o instalar malware

Robo de datos mediante redes Wi-Fi públicas: conexiones sin protección que pueden permitir la intercepción de contraseñas o información bancaria.

RECOMENDACIONES DE LA PROFECO PARA EVITAR CAER EN FRAUDES Y ESTAFAS DURANTE EL BUEN FIN 2025

Con el propósito de reducir riesgos durante las compras en línea, Profeco recomendó a los consumidores informarse detenidamente sobre los términos y condiciones de las operaciones, así como verificar los costos adicionales, formas de pago, garantías y políticas de devolución.

Entre las sugerencias emitidas, destacan:

- Corroborar que los sitios web, aplicaciones o tiendas virtuales correspondan al proveedor e incluyan el protocolo “https://”, un icono de candado cerrado y un Aviso de Privacidad.

- Identificar el nombre comercial del vendedor, su domicilio físico en México, teléfonos y medios de contacto.

- Verificar que las características del producto estén claramente descritas en español, así como su disponibilidad, monto total a pagar en moneda nacional, costos de envío y lugar de origen

.- Confirmar que el pedido haya sido procesado y conocer el tiempo de entrega.

- Dar seguimiento al envío por medio de aplicaciones o atención telefónica.

- En caso de no recibir el producto en el plazo prometido, contactar al proveedor e iniciar el proceso de reclamo y reembolso.

DONDE DENUNCIA CASOS DE FRAUDE O ESTAFA DURANTE EL BUEN FIN 2025

En situaciones de posible fraude, la Profeco indicó que se puede contactar a la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva mediante el correo electrónico policia.cibernetica@ssp.df.gob.mx. Si el proveedor se encuentra fuera del país, se podrá consultar la plataforma econsumer.gov para dar seguimiento al caso.

Si el reclamo no es resuelto, los consumidores pueden solicitar apoyo a Profeco a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), con horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas, y fines de semana y días festivos de 10:00 a 18:00 horas.

También se ofrecen asesorías a través del portal telefonodelconsumidor.gob.mx, del correo asesoria@profeco.gob.mx, o por redes sociales en @Profeco, @AtencionProfeco y la página de Facebook Profeco Oficial.

TE PUEDE INTERESAR: Buen Fin 2025: Estas son las tiendas que NO participarán en las ofertas oficiales

La Profeco recomendó conservar capturas de pantalla y toda la documentación relacionada con la compra, incluyendo comprobantes de pago, confirmaciones y mensajes del proveedor. Además, recordó que las empresas que comercializan productos o servicios por internet deben garantizar los mismos derechos que se aplican en establecimientos físicos.

Durante El Buen Fin los compradores deberán mantenerse alerta para evitar caer en fraudes y estafas cuando intenten hacer compras en línea. La Profeco se encuentra preparada para recibir quejas y denuncias sobre establecimientos que incurran en malas prácticas.

Temas


Ciberseguridad
Estafas
Ofertas

Localizaciones


México

Organizaciones


Profeco

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
En el área de pediatría del Hospital Universitario, los dos bebés reportados en el oficio interno recibieron atención médica oportuna y lograron recuperarse satisfactoriamente, según confirmó la dirección del hospital.

‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar: ¿qué letras reciben el pago de 6 mil 200 pesos del 12 al 27 de noviembre?
Autoridades investigan el asesinato de Noelia Daylen, niña de 4 años hallada sin vida en Oaxaca.

Noelia Daylen, es encontrada sin vida; la niña de 4 años fue asesinada en Juchitán, Oaxaca
A pesar de la situación, ambos hermanos, Omar y Julio César Jr., tienen previsto participar en una pelea de exhibición el 24 de enero de 2026 en San Luis Potosí

Julio César Chávez interna a su hijo Omar en su clínica de rehabilitación de Tijuana
Ubica los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para el registro del Programa Vivienda para el Bienestar, de la Conavi.

Vivienda para el Bienestar lanzó nueva convocatoria: Ubica AQUÍ los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Aventura. Llevará a los icónicos personajes al espacio en una aventura galáctica encabezada por Mario, Peach, Rosalina y Koopa Jr..

¡Con nuevos personajes! Estrena Nintendo el primer avance de ‘Super Mario Bros 2’