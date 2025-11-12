Principales métodos de fraude que hay en El Buen Fin; Profeco emite recomendaciones
La Profeco y ESET advirtieron que durante El Buen Fin 2025 aumentan las estafas digitales, como sitios falsos, suplantación de identidad y robo de datos
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió recomendaciones para evitar incidentes de fraude o extorsión durante El Buen Fin 2025. Asimismo, la empresa de ciberseguridad ESET informó sobre los principales riesgos detectados para la edición 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.
Con la llegada de El Buen Fin, millones de personas consumidoras se preparan para adquirir productos con descuentos y promociones en artículos que han esperado por algún tiempo. Esta temporada se ha convertido también en un periodo en el que miles usuarios pueden ser víctimas de estafas, principalmente a través de compras en línea.
ESET reportó un incremento en diversas prácticas de fraude digital, lo que hace necesario que los consumidores tomen precauciones para proteger su información personal y bancaria. De acuerdo con la compañía, los métodos más frecuentes durante la temporada incluyen suplantación de identidad, creación de sitios apócrifos, ofertas engañosas y robo de datos.
PRINCIPALES MODALIDADES DE FRAUDES DURANTE EL BUEN FIN 2025
Entre las modalidades más comunes destacan:
Phishing o suplantación de identidad: mensajes falsos por correo electrónico, SMS o redes sociales que simulan ser de tiendas o instituciones bancarias. Suelen solicitar la confirmación de compras o la activación de promociones; al interactuar, el usuario puede proporcionar información personal o instalar software malicioso.
Sitios de comercio electrónico falsos: páginas con apariencia similar a portales oficiales, pero con direcciones web alteradas. En estos casos, los compradores realizan pagos sin recibir los productos.
Ofertas engañosas en redes sociales: publicaciones con precios anormalmente bajos o promociones que requieren depósitos anticipados.
Fraude relacionado con paquetería o envíos: mensajes que notifican sobre paquetes o procesos de aduana inexistentes y redirigen a sitios falsos para obtener datos bancarios o instalar malware
Robo de datos mediante redes Wi-Fi públicas: conexiones sin protección que pueden permitir la intercepción de contraseñas o información bancaria.
RECOMENDACIONES DE LA PROFECO PARA EVITAR CAER EN FRAUDES Y ESTAFAS DURANTE EL BUEN FIN 2025
Con el propósito de reducir riesgos durante las compras en línea, Profeco recomendó a los consumidores informarse detenidamente sobre los términos y condiciones de las operaciones, así como verificar los costos adicionales, formas de pago, garantías y políticas de devolución.
Entre las sugerencias emitidas, destacan:
- Corroborar que los sitios web, aplicaciones o tiendas virtuales correspondan al proveedor e incluyan el protocolo “https://”, un icono de candado cerrado y un Aviso de Privacidad.
- Identificar el nombre comercial del vendedor, su domicilio físico en México, teléfonos y medios de contacto.
- Verificar que las características del producto estén claramente descritas en español, así como su disponibilidad, monto total a pagar en moneda nacional, costos de envío y lugar de origen
.- Confirmar que el pedido haya sido procesado y conocer el tiempo de entrega.
- Dar seguimiento al envío por medio de aplicaciones o atención telefónica.
- En caso de no recibir el producto en el plazo prometido, contactar al proveedor e iniciar el proceso de reclamo y reembolso.
DONDE DENUNCIA CASOS DE FRAUDE O ESTAFA DURANTE EL BUEN FIN 2025
En situaciones de posible fraude, la Profeco indicó que se puede contactar a la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva mediante el correo electrónico policia.cibernetica@ssp.df.gob.mx. Si el proveedor se encuentra fuera del país, se podrá consultar la plataforma econsumer.gov para dar seguimiento al caso.
Si el reclamo no es resuelto, los consumidores pueden solicitar apoyo a Profeco a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), con horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas, y fines de semana y días festivos de 10:00 a 18:00 horas.
También se ofrecen asesorías a través del portal telefonodelconsumidor.gob.mx, del correo asesoria@profeco.gob.mx, o por redes sociales en @Profeco, @AtencionProfeco y la página de Facebook Profeco Oficial.
La Profeco recomendó conservar capturas de pantalla y toda la documentación relacionada con la compra, incluyendo comprobantes de pago, confirmaciones y mensajes del proveedor. Además, recordó que las empresas que comercializan productos o servicios por internet deben garantizar los mismos derechos que se aplican en establecimientos físicos.
Durante El Buen Fin los compradores deberán mantenerse alerta para evitar caer en fraudes y estafas cuando intenten hacer compras en línea. La Profeco se encuentra preparada para recibir quejas y denuncias sobre establecimientos que incurran en malas prácticas.