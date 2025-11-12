Principales métodos de fraude que hay en El Buen Fin; Profeco emite recomendaciones

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió recomendaciones para evitar incidentes de fraude o extorsión durante El Buen Fin 2025. Asimismo, la empresa de ciberseguridad ESET informó sobre los principales riesgos detectados para la edición 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

Con la llegada de El Buen Fin, millones de personas consumidoras se preparan para adquirir productos con descuentos y promociones en artículos que han esperado por algún tiempo. Esta temporada se ha convertido también en un periodo en el que miles usuarios pueden ser víctimas de estafas, principalmente a través de compras en línea.

ESET reportó un incremento en diversas prácticas de fraude digital, lo que hace necesario que los consumidores tomen precauciones para proteger su información personal y bancaria. De acuerdo con la compañía, los métodos más frecuentes durante la temporada incluyen suplantación de identidad, creación de sitios apócrifos, ofertas engañosas y robo de datos.

