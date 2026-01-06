Cambios y requisitos para tramitar la visa americana de turista en 2026

Con la llegada del 2026, viajar es uno de los propósitos de muchos y Estados Unidos es uno de los principales destinos turísticos, por lo que es necesaria la visa americana de turista, en su categoría B1/B2.

Es decir, es un documento indispensable para quienes planean visitar EU por motivos turísticos o de negocios, pero debes tomar en cuenta que el proceso para obtenerla no será igual que el año pasado.

Así que hay algunos ajustes que debes conocer para evitar contratiempos.

TE PUEDE INTERESAR: Cuándo hay citas, si inicio mi trámite de visa americana en enero de 2026

CAMBIOS DE LA VISA AMERICANA EN 2026

Costo

Uno de los cambios que más preocupa es el costo, pero todo apunta a que el precio seguirá siendo igual que en 2025: $185 dólares por solicitud; sin embargo, es de recordar que el pago no garantiza la aprobación del documento, ya que la decisión final depende del oficial consular durante la entrevista, donde evaluará la situación financiera, datos personales e intención de viaje del solicitante.

La nueva cuota se aplicará para la visa de no migrantes, como la F-1, F-2, J-1, J-2, H-1B, H-4, L-1, O-1, P y TN.

La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos exigirá una cuota adicional de 250 dólares. Sin embargo, este nuevo impuesto todavía no entrará en vigor, por lo que hasta que se adapten los sistemas de cobro para esta nueva medida, será cobrado $435 dólares.

Dicho pago, a diferencia del costo de solicitud de $185 dólares que se realiza antes de la entrevista consular, se requerirá al momento de la emisión de las visas. Es decir, cuando el oficial consular la pruebe al terminar la entrevista. En caso de rechazarla, no tendrás que hacer el pago.

El derecho a un reembolso será solo en caso de viajeros que no excedan el tiempo permitido ni participen en trabajos no autorizados, una vez que expire la visa. Aunque no se ha dado detalles de cómo se hará el reembolso. Aunque también se reembolsará en caso de que residen legalmente en Estados Unidos mediante una extensión de visa o si se obtiene la residencia permanente (Green Card) antes de que expire.

Según el Gobierno de EU, el propósito de aumentar la tarifa es: financiar operaciones de control migratorio, incluyendo la contratación de más personal de ICE y CBP; reducir el déficit federal mediante la recuperación de costos administrativos; y aumentar la integridad del sistema migratorio, asegurando que quienes acceden a beneficios migratorios contribuyan al financiamiento del sistema.

Los menores de 15 años pueden pagar una tarifa reducida de $15 dólares (279 pesos mexicanos) si cumplen con uno de los siguientes requisitos: el padre o tutor es mexicano y solicita una visa B1/B2 al mismo tiempo; por otro lado, el padre o tutor es mexicano y ya tiene una visa válida por 10 años.

Si se paga $15 dólares por la visa de un menor, será válida por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero. Si se paga la tarifa completa de $185 dólares, la visa será válida por 10 años desde la fecha de emisión.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿Qué apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 6 al 28 de enero, según el calendario?

Nuevas formas de pago

A través de redes sociales, la Embajada informó que a partir del 14 de julio de 2025 habrá una nueva forma de pago para la tarifa de solicitud.

Es decir, si estás en el proceso para tramitar tu visa ahora podrás pagar en:

- Efectivo en los bancos Scotiabank o BanBajío (Banco del Bajío);

- Por una transferencia electrónica a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) desde cualquier banco a BanBajío; al elegir esta opción “recibirás las instrucciones de transferencia al agendar tu cita. ¡Es una opción más fácil y sin filas!”, de acuerdo con la imagen publicada en redes sociales.

Cabe destacar que la Embajada de Estados Unidos en México enfatizó que desde el 11 de julio de 2025 no aceptan pagos en Banamex; siendo así que los únicos bancos donde se debe pagar la solicitud de visa son Scotiabank y BanBajío.

Para poder realizar el pago del trámite de la visa americana, es necesario seguir algunos pasos:

- Crea una cuenta en el Servicio Oficial de Citas de Visas y da clic en ‘Pago’;

- Al seleccionar, dará la opción de pagar en efectivo o por transferencia electrónica interbancaria;

- En caso de optar por efectivo, descarga e imprime la hoja para ‘Pago en Efectivo’; del caso contrario, sigue las instrucciones para ‘Transferencia Interbancaria’;

- Si optaste por la opción de efectivo, acude a una sucursal de Scotiabank o BanBajío con el talón de pago, en el que se incluye el monto a pagar (convertido a pesos), referencia numérica, número de convenio con los bancos y la fecha límite de pago;

- En la sucursal, entrega el dinero y la hoja al cajero; además de mencionar que vas a pagar una solicitud de visa de Estados Unidos;

- Recuerda guardar el recibo como confirmación de pago y ten en cuenta que recibirás un correo de donotreply@usvisa-info.com cuando tu pago sea aprobado, lo cual puede tardar hasta dos días hábiles.

TE PUEDE INTERESAR: Esto son los 7 días festivos del 2026 que se deben pagar TRIPLE, según la Ley Federal del Trabajo

Costo de entrega de visa

Otro cambio implementado por la Embajada de Estados Unidos en México es el costo de entrega de la visa.

Por lo que si tu visa es aprobada, tienes tres opciones para tener en tus manos el documento:

- Si deseas recibirla en tu domicilio, deberás pagar $400 pesos mexicanos;

- Si prefieres recogerla en una sucursal de DHL, deberás pagar $320 pesos mexicanos;

- Si decides recogerla directamente en el CAS de Ciudad Juárez, Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, Matamoros, Mérida, Monterrey, Nogales, Nuevo Laredo y Tijuana, será sin costo adicional.

Trámite en días distintos

Antes era común programar la cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y la entrevista consular el mismo día. Pero ahora, debes acudir al CAS al menos 48 horas antes de tu entrevista. Si ya tenías ambas citas el mismo día, recibirás un correo con la nueva fecha para el CAS; si no lo recibes, tendrás que contactar al centro de servicio.

Confirmación del formulario DS-160

Desde mayo de 2025, se implementó que el número de confirmación del formulario DS-160 (el código que empieza con “AA”) debe coincidir exactamente con el registrado en tu perfil de cita.

En caso de no haber coincidencia, el solicitante tendrá hasta dos días hábiles antes de la entrevista para actualizarlo, en caso de no hacerlo la cita será cancelada automáticamente. De presentarse a la cita sin actualizar el código de barras, impedirá que se realice la entrevista.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión Mujeres Bienestar aumenta en 2026: beneficiarias recibirán este monto de manera bimestral

Entrevista para visa de niños y adultos mayores

La Embajada de Estados Unidos en México confirmó que el Departamento de Estado actualizará las categorías de personas que pueden calificar para una exención de entrevista consular, es decir, con esta algunos solicitantes que estaban exentos deberán presentarse a entrevista con un oficial consular.

Entre los más relevantes es que menores de 14 años y mayores de 79 años ya no estarán exentos de entrevista; cuando anteriormente este grupo de solicitantes podían renovar o solicitar la visa sin acudir personalmente a entrevista con un agente consular.

Por lo que, sin importar la edad, todos los solicitantes deberán pasar por una entrevista presencial -salvo a contadas excepciones-, por lo que quienes obtuvieron la visa siendo menor de 14 años y los adultos mayores ya no podrán renovar automáticamente la visa americana.

Siendo así que quienes seguirán exentos a renovar la visa sin entrevista son: los solicitantes de visas diplomáticas u oficiales (como A-1, A-2, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6, entre otras) y para renovar la visa de turista B1/B2, siempre y cuando cumplan con los requisitos: tener 18 años o más al momento de la emisión anterior, que haya vencido hace menos de 12 meses, no haber sido rechazados anteriormente, y presentar la solicitud en su país de residencia.

No obstante, incluso si se cumplen con los requisitos, los funcionarios consulares podrán requerir de una entrevista presencial cuando lo deseen.

Cabe destacar que los cambios tienen como objetivo reforzar controles migratorios y de seguridad; aunque también representa un reto adicional en el ya complicado trámite.

TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá registro: fecha y requisitos

¿Quién no hará entrevista?

Por otro lado, quienes podrán ahorrarse la entrevista consular son aquellos que deseen renovar su visa de turista con validez de 10 años, siempre y cuando lo hagan dentro del año siguiente a la fecha de vencimiento y hayan sido mayores de edad al momento de haber obtenido por primera vez el documento.

También, estarán exentos solicitantes de visas diplomáticas u oficiales bajo las categorías A-1, A-2, C-3, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1, excepto empleados personales o domésticos de funcionarios acreditados. Este tipo de visas se conceden a personal diplomático, altos funcionarios y militares, así como a miembros de su familia.

El beneficio también aplicará para la renovación de visas B-1, B-2 o B1/B2 y de la Border Crossing Card/Foil para nacionales mexicanos, siempre y cuando cumplan con:

- Solicitud de renovación realizada en los primeros 12 meses, tras el vencimiento de la visa anterior;- El solicitante debe haber tenido al menos 18 años al obtener la visa previa;- Debe hacerse desde el país de nacionalidad o residencia del solicitante;- Historial de visado no debe incluir rechazos, salvo que estos se hayan superado o eximido posteriormente;- No debe haber antecedentes ni factores de inelegibilidad detectados.

No obstante, la autoridad consular se reserva la facultad de requerir una entrevista presencial en cualquier momento, incluso si el solicitante cumple con requisitos de exención

El Departamento de Estado justificó la medida al señalar la necesidad de fortalecer los “controles de seguridad y la verificación presencial de los solicitantes”.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma CNBV la fecha del segundo cierre masivo de bancos en México en 2026, durará 3 días

¿A QUÉ VISAS PUEDES APLICAR?

Esta nueva medida aplica para todas las visas de no inmigrante que se soliciten en cualquier embajada o consulados de Estados Unidos.

Entre ellas están los tipos B1 y B2, utilizadas para negocios y turismo.

- Visa de tipo oficial y diplomática (A/G);

- Visa de miembro de tripulación comercial o tripulante de vuelo (C-1/D);

- Visa de viajero en tránsito a través de Estados Unidos (C1);

- Visa de trabajo dentro del Tratado de Libre Comercio (H1B1): H1-B/H2-A/H2-B/H3 para profesionales, trabajadores agrícolas, no agrícolas y pasante;

- Visa de inversionista en Estados Unidos (E1/E2);

- Visa de estudiante en Estados Unidos (F1 o M1);

- Visa de miembro de organización internacional (G, G1, G2, G3, G4);

- Visa de empleo basada en petición (H, L, O, P, Q, R);

- Visa de prensa y medios (I);

- Visa de visitante de intercambio (J1);

- Visa de atletas, artistas, animadores (P);

- Visa de transferencias dentro de una misma empresa multinacional (L);

- Visa para personas con habilidades extraordinarias (O);

- Visa para programas de intercambio cultural (Q);

- Visa para trabajadores religiosos (R);

- Visa de tratamiento médico (B-2);

- Visa para profesionales de México y Canadá que trabajan en ocupaciones específicas bajo el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y sus dependientes (TN/TD).

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA VISA AMERICANA POR PRIMERA VEZ

Si es la primera vez que tramitas la visa, estos son los documentos que se necesitan:

- Pasaporte mexicano vigente:- Formulario DS-160 y pago;

- Cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante), recuerda, ya no es posible agendar la cita en el CAS y la entrevista consular el mismo día, por lo que se exige que sea al menos 48 horas antes de la entrevista.

Agenda tu cita en ais.usvisa-info.com para la toma de fotografía y datos biométricos, para esto es necesario llevar contigo: pasaporte vigente, página de confirmación del DS-160 y hoja de confirmación de la cita impresa.

TE PUEDE INTERESAR: SAT actualiza auditorías y atención a contribuyentes para 2026

PROCESO PARA SOLICITAR LA VISA POR PRIMERA VEZ

El proceso de solicitud de la visa incluye varios requisitos que los solicitantes deben cumplir:

1. Formulario DS-160: Completar el formulario en línea en el sitio web oficial del Departamento de Estado de EE.UU.

2. Pago de la tarifa de solicitud: Abonar el costo de la visa, que generalmente es de 185 dólares. Este monto no es reembolsable.

3. Pasaporte válido: El pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses más allá del período de estadía planificado en EE.UU.

4. Fotografía: Proveer una fotografía reciente que cumpla con los estándares requeridos (5x5 cm, fondo blanco).

5. Demostrar vínculos con el país de origen: esto incluye demostrar que se tiene un empleo estable o contrato laboral en el país de origen, la propiedad de bienes inmuebles, familiares que dependan del solicitante o pruebas financieras, como estados de cuenta bancarios.

6. Motivo claro de la visita: presentar pruebas que respalden el propósito del viaje, como lo es una carta de invitación, o la reservación de un hotel, así como itinerarios de viaje.

7. Pruebas financieras: Demostrar que se cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos del viaje y la estadía.

8. Entrevista consular: Acudir a la embajada o consulado correspondiente para una entrevista, donde se evaluarán los motivos del viaje y los vínculos con el país de origen.

Deberás acudir con:

- Pasaporte;- Confirmación impresa del DS-160;- Comprobante de pago;- Confirmación de la cita.

No se permite ingresar con dispositivos electrónicos, así que planea tu visita con anticipación y lleva tus documentos en físico con copias.

TE PUEDE INTERESAR: Llega la Beca Rita Cetina a las primarias... alumnos recibirán 2 mil 500 pesos anuales para útiles y uniformes

RECOMENDACIONES PARA OBTENER UNA CITA PRONTO:

Aunque conseguir cita puede ser un proceso largo, estar al tanto de la disponibilidad en cada consulado puede marcar la diferencia. Aprovecha los espacios disponibles y adelanta tu trámite.

1. Consulta frecuentemente el sitio oficial https://ais.usvisa-info.com.

2. Considera viajar a otro consulado donde haya fechas más cercanas.

3. Agenda tu cita apenas el sistema reconozca tu pago.