Maratón Guadalupe-Reyes 2025 inicia en esta fecha de diciembre... Conoce su origen

Información
/ 7 diciembre 2025
    Maratón Guadalupe-Reyes 2025 inicia en esta fecha de diciembre... Conoce su origen
    Con el inicio de diciembre, México vive una etapa llena de reuniones, celebraciones religiosas y tradiciones familiares que se extienden durante varias semanas. FOTO: GEMINI | GOOGLE

Conoce el origen histórico del Maratón que inicia con el Día de la Virgen de Guadalupe y culmina con el Día de Reyes

Con el inicio de diciembre, México vive una etapa llena de reuniones, celebraciones religiosas y tradiciones familiares que se extienden durante varias semanas. A este periodo popular, que va del 12 de diciembre al 6 de enero, se le conoce como Maratón Guadalupe-Reyes.

DE ESTO SE TRATA EL MARATÓN GUADALUPE-REYES

El Maratón Guadalupe-Reyes abarca desde el 12 de diciembre, día dedicado a la Virgen de Guadalupe, hasta el 6 de enero, cuando se celebra el Día de Reyes.

Aunque no es un calendario oficial, los mexicanos lo usan —con humor y orgullo— para referirse a estas semanas cargadas de reuniones familiares, posadas, actividades religiosas y celebraciones de fin de año.

Para muchos, además, este tiempo representa descanso, reflexión y unión.

$!Maratón Guadalupe-Reyes 2025 inicia en esta fecha de diciembre... Conoce su origen

CONOCE EL ORIGEN DE ESTA TRADICIÓN

La expresión surgió en los años noventa como un término simpático para describir el extenso periodo de celebraciones. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su origen está relacionado con un operativo implementado por las autoridades del entonces Distrito Federal, llamado Guadalupe-Reyes, creado para brindar seguridad a los peregrinos que iban a la Basílica el 12 de diciembre y a quienes salían a comprar la noche del 5 de enero.

Con el tiempo, la población adoptó este nombre para referirse informalmente a la cadena de festejos, aunque algunas personas incluso lo amplían hasta el 2 de febrero, cuando se celebra el Día de la Candelaria.

