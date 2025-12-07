$!Maratón Guadalupe-Reyes 2025 inicia en esta fecha de diciembre... Conoce su origen

Con el inicio de diciembre, México vive una etapa llena de reuniones, celebraciones religiosas y tradiciones familiares que se extienden durante varias semanas. A este periodo popular, que va del 12 de diciembre al 6 de enero, se le conoce como Maratón Guadalupe-Reyes.

DE ESTO SE TRATA EL MARATÓN GUADALUPE-REYES

El Maratón Guadalupe-Reyes abarca desde el 12 de diciembre, día dedicado a la Virgen de Guadalupe, hasta el 6 de enero, cuando se celebra el Día de Reyes.

Aunque no es un calendario oficial, los mexicanos lo usan —con humor y orgullo— para referirse a estas semanas cargadas de reuniones familiares, posadas, actividades religiosas y celebraciones de fin de año.

Para muchos, además, este tiempo representa descanso, reflexión y unión.