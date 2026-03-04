8M: Crece al 35% brecha de género en pensiones de México

/ 4 marzo 2026
    8M: Crece al 35% brecha de género en pensiones de México
    La brecha del país va en contracorriente con la tendencia a la baja de la OCDE. IA
Reforma
por Reforma

Menores salarios y roles de cuidado condenan a las mexicanas a una vejez más precaria

Mientras que la mayoría de los países de la OCDE han ido reduciendo su brecha de género en pensiones, en México la diferencia va creciendo.

En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio de la brecha de género en pensiones se redujo de 28 por ciento en 2007 a 23 por ciento en 2024, de acuerdo con el más reciente estudio del organismo “Pensions at a Glance”, publicado a finales de 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo vial por 8M iniciará desde las 14:00 horas en Saltillo

En contraste, la brecha de género en pensiones en México pasó de 28.5 por ciento en 2007 a 35 por ciento para 2024.

“En 2024, la diferencia de género en las pensiones (que mide entre los beneficiarios de pensiones de 65 años o más la diferencia en el nivel medio de las pensiones entre hombres y mujeres en relación con el de los hombres) era del 10 por ciento o menos en Chequia, Estonia, Islandia, Eslovaquia y Eslovenia, mientras que superaba el 35 por ciento en Austria, México, los Países Bajos y el Reino Unido, y alcanzaba incluso el 47 por ciento en Japón”, exhibió la OCDE.

Causas de la desigualdad acumulada

Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó que esta brecha es resultado de una acumulación de desigualdades a lo largo de la vida laboral entre hombres y mujeres, como los salarios.

“Este resultado se debe a que una parte importante de la pensión depende de trayectorias contributivas formales; las mujeres resultan penalizadas por menores salarios, mayor informalidad y periodos prolongados fuera del mercado laboral por tareas de cuidado”, sostuvo.

“Aunque la expansión de la pensión no contributiva ha mejorado el ingreso mínimo en la vejez, no ha sido suficiente para compensar la desigualdad acumulada en las pensiones contributivas, lo que explica el deterioro relativo de la brecha de género en México”, indicó en el artículo “¿Hacia dónde va el sistema de pensiones en México?”, publicado el 14 de enero de este 2026.

El reto de la longevidad

Con este panorama, la especialista dijo que es indispensable discutir cómo se financia el riesgo de longevidad, es decir, el hecho de que las personas vivan más tiempo del previsto. Por un lado, México muestra altas tasas de reemplazo, especialmente para trabajadores de bajos ingresos, lo que indica una mejora importante en la adecuación de las pensiones y un fuerte componente redistributivo.

Sin embargo, esta adecuación convive con una edad legal de retiro fija de 65 años que no está indexada a la esperanza de vida y con una brecha de género en pensiones que se ha ampliado.

TE PUEDE INTERESAR: Amenaza a México crisis en pensiones: ya presiona a finanzas públicas

“En conjunto, estos indicadores sugieren que una parte relevante del ajuste frente al envejecimiento y a las desigualdades del mercado laboral no se está realizando mediante más años de trabajo o trayectorias contributivas más equitativas, sino a través de mayores transferencias públicas”, dimensionó Macías.

