Recomendaciones para unirte a las marchas feministas del 8M

4 marzo 2026
    Recomendaciones para unirte a las marchas feministas del 8M
    Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, en diversas ciudades de México, miles de mujeres saldrán a manifestarse. CUARTOSCURO

Las movilizaciones tienen como objetivo reconocer y visibilizar la lucha histórica y contemporánea de las mujeres

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, en diversas ciudades de México, miles de mujeres saldrán a manifestarse en contra de la violencia feminicida, el machismo, misoginia, por la equidad de género y derecho a decidir sobre su vida sexual.

Estas movilizaciones tienen como objetivo reconocer y visibilizar la lucha histórica y contemporánea de las mujeres.

Por lo que, ante la participación de miles de mujeres, es necesario que sigas una serie de recomendaciones para acudir a la marcha 8M en tu ciudad, debes considerar estos puntos:

RECOMENDACIONES PARA ANTES DE IR A TU PRIMERA MARCHA DEL 8M

Colectivas feministas ofrecen apoyo y acompañamiento a mujeres que marchan por primera vez. Además, se sugieren las siguientes medidas:

- Asiste acompañada: Se aconseja acudir en con amigas, familiares, grupos sociales o integrarse a colectivos que brinden apoyo a quienes asisten por primera vez;

- Protección y comodidad: Utiliza protector solar, viste ropa y calzado cómodo, y lleva agua para mantenerte hidratada. Prioriza vestir con prendas que te faciliten la movilidad. Lleva zapatos cómodos, con los que puedas caminar largos trayectos y te permitan correr. Lleva un cambio de ropa o alguna prenda que pueda ocultar lo que llevabas en la manifestación. Lleva pantalones de mezclilla que sean cómodos o pantalones que te permitan caminar libremente. Puedes acudir en vestido, falda o short si así lo prefieres; sin embargo, considera llevar medias o alguna prenda que pueda cubrir la piel en caso de que durante la marcha sea utilizado algún químico irritante o tengas algún accidente;

- Planificación: Informa a una persona de confianza cuál será tu ruta y guarda un contacto de emergencia al que puedas recurrir;

- Seguridad: Si asistes sola, es recomendable no separarse del contingente o unirse a un grupo durante la marcha;

- Conoce la ruta: Identifica la ruta y los colectivos que organizan la marcha en tu comunidad. Mantente al tanto de sus redes sociales, ya que en ellas suelen emitir comunicados;

- Confrontaciones: Conoce el ambiente en el que se desarrollará. Debes de considerar las condiciones políticas que se viven, así como si estas ponen en riesgo tu integridad;

- Colectivas y grupos de personas: Localiza un colectivo o asociación con la que puedas acudir o crea un grupo con tus amigas para realizar el recorrido. Ir en grupos siempre será más seguro que moverte de manera individual;

- Alimentate bien, es muy importante: Asegúrate de comer de manera adecuada previamente y procura llevar agua y snacks que no ocupen mucho espacio ni sean pesados en tu mochila;

- Comunicación: Lleva tu celular en todo momento e incluye una batería recargable, así como un cargador. No olvides recargar saldo y contar con tus números de emergencia a la mano;

- Lleva en el bolsillo de tu ropa o escribe en tu cuerpo con marcador permanente la siguiente información: Nombre completo, número de contacto de emergencia, tipo de sangre y dirección. Si decides llevarlo en el cuerpo, asegúrate de que se encuentre en algún lugar que no sea visible a simple vista, como lo es el estómago, espalda, piernas o debajo de las mangas;

- Lleva dinero en efectivo y procura no llevar tarjetas: Si te lo permite el establecimiento, realiza pagos con transferencia para que mantengas el efectivo para emergencias.

¿QUÉ LLEVAR EN TU MOCHILA?

1. Agua embotellada o electrolitos orales: Mantente hidratada durante toda la marcha para evitar la deshidratación, especialmente si el clima es cálido;

2. Protector solar: Protege tu piel de los rayos solares para evitar quemaduras y daños en la piel;

3. Pastillas para la garganta: Si planeas gritar consignas durante la marcha, es útil llevar pastillas para la garganta que te ayuden a mantenerla hidratada y evitar la irritación;

4. Snacks pequeños o barras energéticas: Lleva contigo algunos snacks o barras energéticas para reponer energías durante la marcha y evitar la fatiga;

5. Celular con batería y datos, cargador y una pila portátil: Mantén tu celular cargado y con datos para estar conectada y poder comunicarte en caso de emergencia. Lleva también un cargador portátil para no quedarte sin batería;

6. Identificación y dinero en efectivo: Lleva contigo una identificación y algo de dinero en efectivo por si necesitas hacer alguna compra o en caso de emergencia;

7. Cambio de ropa que sea fácil de poner: Si el clima es variable, lleva contigo un cambio de ropa ligera que sea fácil de poner en caso de necesidad;

8. Agua de laurel o leche de magnesio: Estos productos son útiles en caso de agresiones con gas lacrimógeno. Prepara una solución de agua de laurel o leche de magnesio y llévala en un pequeño frasco en tu mochila;

9. Botiquín de primeros auxilios: Lleva un pequeño botiquín con gasas, vendas, cubrebocas, alcohol, agua oxigenada y otros medicamentos básicos como analgésicos y antihistamínicos. No es indispensable, ya que los colectivos suelen llevar; sin embargo, nunca está de más para poder atender a las mujeres que lo necesiten que se encuentren cerca de ti;

10. Tijeras, marcadores, cinta adhesiva o cuerda: Estos elementos pueden ser útiles en caso de emergencia o para ayudar a otras manifestantes durante la marcha con sus carteles.

¿QUÉ HACER DURANTE LA MARCHA?

- Mantente cerca de tu grupo o colectivo con el que vayas;

- Lleva pancartas para manifestarte. No importa el tamaño ni el estilo que elijas, utiliza una frase que represente tu lucha;

- Alzar el puño: Si mientras vas en la caminata, mujeres a tu alrededor levantan el puño cerrado, significa ‘guardar silencio’. Esto se hace regularmente para escuchar algún anuncio de la comisión de seguridad, avisos de emergencia o un testimonio de alguna víctima;

- Si escuchas que gritan ‘abajo’ o las presentes se agachan, hazlo inmediatamente: eso se usa para prevenir alguna situación resgosa que pueda suceder. También se usa para localizar a personas que se hayan extraviado dentro de la manifestación;

- Es muy importante que NO grabes o tomes fotos cuando alguna manifestante haga iconoclasia, ya que esto puede poner en peligro a esa compañera;

- Si se presentan grupos conservadores para gritar o insultar a las manifestantes, haz caso omiso: Es importante no caer en provocaciones, puesto que esto puede provocar un conflicto mayor que ponga en riesgo a los y las presentes;

- Monitorea a tus acompañantas y es necesario que estés alerta;

- Si ves alguna mujer que requiera ayuda, acércate a ella para buscar soluciones y no dudes en pedir ayuda si lo necesitas;

- Si consideras que tu integridad corre peligro, utiliza las rutas de emergencia que anteriormente identificaste para salir.

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE LA MARCHA?

- Retira todo lo que lleves, puesto que sea alusivo a la marcha y guárdalo en tu mochila. En caso de llevar cosas de gran tamaño, considera desecharlas una vez finalizada la marcha;

- Reúnete con tus compañeras y actualiza tu estado en los grupos de apoyo que te estén respaldando fuera de la marcha;

- Asegúrate de que al momento en el que te retires no seas seguida por autoridades o personas sospechosas. En caso de que sea así, acude a lugares concurridos o únete a grupos de mujeres que se encuentren cerca;

- Al momento de marcharte, toma rutas en conjunto con otras mujeres. NO abandones la marcha sola;

- Si vas a compartir algún contenido sobre la marcha en las redes sociales, asegúrate de proteger la identidad de las infancias, así de personas de interés como el bloque negro;

- Las autoridades no deben fiscalizar o señalar el tono de la protesta, ni abrir investigaciones o sancionar a manifestantes. En cambio, se les insta a garantizar el acceso a la justicia y reparación del daño para las participantes, investigar y sancionar represalias de personas servidoras públicas contra manifestantes, y generar informes sobre medidas a emprender para futuras protestas.

El 8M conmemora la lucha que las mujeres han tenido que vivir para que sus derechos sean reconocidos, exigir justicia y evidenciar las violencias que se siguen viviendo en la actualidad.

